เพลงรำไพ & พิณไพเราะ คู่พี่น้องเข้าเรียนมหา’ลัยระดับโลกที่เดียวกัน

ช่วงนี้ “ติ๊ก-อภิภาวดี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา” ต้องบินไปสหรัฐอเมริกาเป็นว่าเล่น เพื่อส่งลูกสาวคนเล็ก “พิณไพเราะ เครือโสภณ” ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกที่ขึ้นชื่อเรื่องความเข้มข้นในการคัดเลือก หลังจากที่ก่อนหน้านี้ลูกสาวคนโต “เพลงรำไพ เครือโสภณ” รุดหน้าไปเรียนที่นั่นแล้ว
ต้องบอกว่าทั้ง เพลงรำไพ และพิณไพเราะ เครือโสภณ ถือเป็นคู่พี่น้องชาวไทยคู่แรก ที่ได้เข้าเรียนระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเดียวกัน และที่ผ่านมายังได้เห็นโมเมนต์น่ารักๆ ของบ้านนี้ผ่านโซเชียลอยู่เสมอ ทั้งผู้พี่ที่เคยได้ฝึกงานใกล้ชิดกับท่านทูต “ดาว–ดร.สุริยา จินดาวงษ์” ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ไปจนถึงภาพพี่สาวคอยดูแลน้องสาวในวันเปิดเทอม พาไปส่งเข้าห้องเรียนแรกอย่างอบอุ่น
ส่วนพิณไพเราะก็ไม่ธรรมดา ที่ปีนี้เธอได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรก และนักศึกษาต่างชาติคนเดียวของโลก ที่ได้ตำแหน่งเชียร์ลีดเดอร์ประจำมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด โดยผ่านการคัดเลือกหลายด่าน ทั้งเขียนบทความ ส่งวิดีโอการเต้น ทดลองภาคปฏิบัติ 2 รอบ และสัมภาษณ์กับโค้ช เรียกได้ว่าไม่ง่ายเลย แต่เธอก็ทำได้! ทุกที่ที่ไป คนถามว่า “มาจากไหน” เธอก็ตอบเต็มเสียงด้วยความภูมิใจว่า “I’m from THAILAND!”
แถมสองสาวยังมีโมเมนต์น่ารักๆ ส่งการ์ดอวยพรวันเกิด พร้อมข้อความแสดงความยินดีกับ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทย “พณฯ ท่าน อนุทิน ชาญวีรกูล” หรือที่เด็กๆ เรียกอย่างเอ็นดูว่า “ลุงหนู” อีกด้วย!
