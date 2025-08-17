พิณไพเราะ เครือโสภณ น้องนักอนุรักษ์ปะการัง จากอ่าวไทยสู่เวทีโลก

“น้องพิณ-พิณไพเราะ เครือโสภณ” ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานชมรม Care for Coral นักกิจกรรมเยาวชนผู้สร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งคว้ารางวัลเกียรติยศมากมาย รวมถึง Forbes 30 Under 30 ปี 2024 ลูกสาวคนเล็กของ “ติ๊ก-อภิภาวดี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา” ก่อนโบยบินจากบ้านเกิดและท้องทะเลอ่าวไทยอันเป็นที่รัก เพื่อไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) (ตามรอยพี่สาว เพลงรำไพ เครือโสภณ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปี 4) โดยน้องพิณได้รวมพลังเพื่อนๆ เกือบ 20 ชีวิต ร่วมภารกิจปลูกปะการังครั้งสำคัญ
กิจกรรมนี้เสมือนการส่งไม้ต่อให้กับ Care for Coral Junior น้องนโม น้องเบน น้องดีน น้องปั้นหยา และน้องสำเภา เพื่อสานต่องานอนุรักษ์ปะการังอย่างต่อเนื่องในช่วงที่พี่เพลงและพี่พิณไปเรียนต่างแดน ทั้งคู่ยังตั้งใจจะกลับมาช่วยงานทุกปิดเทอมใหญ่ และมีแผนต่อยอด Care for Coral สู่เวทีโลกในรั้วมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดให้ชาวต่างชาติได้รู้จักและชื่นชมโครงการจากประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
งานนี้ยังต้องขอบคุณ Roxy Thailand และ “คุณหนึ่ง-สุรเชษฐ์ มุ้งทอง” ผู้จัดการทั่วไป บริษัท QS Retail (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Roxy แก่พี่เพลง พี่พิณ และ Care for Coral มาโดยตลอด กำลังใจและการสนับสนุนครั้งนี้ คือแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้สองพี่น้องพร้อมนำชื่อเสียงของประเทศไทยไปสู่สายตาและหัวใจของผู้คนทั่วโลก
