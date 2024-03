NSM ร่วมกับ สมาคมวิทย์ฯ ส่ง 3 ตัวแทนทีมเยาวชนไทย ร่วมชิงชัยการประกวดโครงงานวิทย์ฯ ระดับนานาชาติ I-FEST 2024 ที่ สาธารณรัฐตูนิเซีย

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM และ รศ.ดร.วรวรรณ พันธุมนาวิน อุปนายกและประธานกิจกรรมเยาวชน สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางมาให้กำลังใจและส่งเยาวชนไทย ทั้ง 3 ทีม ที่จะเดินทางไปร่วมในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ The International Festival of Engineering Science and Technology (I-FEST) 2024 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2567 ณ สาธารณรัฐตูนิเซีย โดยมี นายสุวิทย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน NSM ร่วมเดินทางไปกับเยาวชนในครั้งนี้ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สำหรับตัวแทนทีมเยาวชนไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 3 ทีม ได้แก่ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จำนวน 2 ทีม และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ โดยสามารถติดตามการแข่งขันฯ และส่งแรงเชียร์ได้ที่เพจ Facebook : NSM Thailand และ Tiktok : NSM Thailand