FITFLOP จับมือ ยูน ปัณพัท สร้างสรรค์ศิลปะที่สวมใส่ได้

FITFLOP ประกาศความร่วมมือครั้งแรกกับศิลปินไทยชื่อดัง ยูน-ปัณพัท เตชเมธากุล จัดงาน "Phannapast x FITFLOP" เปิดตัวรองเท้าคอลเลกชันพิเศษ “Waltz of the Meadow” พร้อมวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ที่ร้าน FITFLOP ทุกสาขา และช่องทางออนไลน์ โดยมี คณะผู้บริหารจากเซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป (CMG) พร้อมด้วยศิลปินไทยชื่อดัง ผู้อยู่เบื้องหลังการออกแบบ อย่าง ยูน ปัณพัท ร่วมเล่าถึงความพิเศษของคอลเลกชันนี้
จิตรฤดี พนิตพล รอง กก.ผจก. กลุ่มสินค้าแฟชั่นและนาฬิกา CMG เผยว่า “โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของ FITFLOP ที่อยากสร้างคอลเลกชันที่ไม่เพียงมอบความสบายในการสวมใส่ แต่ยังผสานความสนุกสนานกับศิลปะเข้าไว้ด้วยกัน สะท้อนตัวตนและแรงบันดาลใจได้ด้วย จึงได้ร่วมงานกับ ยูน ปัณพัท ถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็นรองเท้าที่งดงาม และยังคงเอกลักษณ์ของ FITFLOP”
ด้าน ยูน ปัณพัท กล่าวว่า “ได้สร้างสรรค์รองเท้า FITFLOP ให้เปรียบเสมือนผืนผ้าใบที่แต่งแต้มลวดลาย และสีสันอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งได้แรงบันดาลใจจาก “สวนขวดแก้ว” ที่รายล้อมด้วยฝูงผีเสื้อที่กำลังโบยบินอย่างอิสระ และหมู่มวลดอกไม้ที่ผลิบานอย่างงดงาม ช่วยทำให้วันธรรมดากลายเป็นวันแสนพิเศษในทุกย่างก้าวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง เอกลักษณ์ และความมหัศจรรย์”
นอกจากนี้ ยังมีนักแสดงสาว จูเน่-เพลินพิชญา โกมลารชุน และ จีน่า-ญีนา ซาลาส ที่มิกซ์แอนด์แมตช์ลุคสุดชิคกับรองเท้า FITFLOP จากคอลเลกชัน “Waltz of the Meadow” เป็นไอเดียให้กับสาวๆ ในการแต่งตัว พร้อมด้วย ชนารดี ฉัตรกุล ณ อยุธยา, ณพกมล อัครพงศ์ไพศาล, ภาสินี คงเดชะกุล, เปี่ยมรัก หัตถกิจโกศล และสิริมา ไชยปรีชาวิทย์ ร่วมชมความพิเศษของรองเท้า 3 รุ่น ได้แก่ Lulu X Phannapast Fairy Bouquet Toe-Post Sandals ประกอบด้วย 4 สี คือ Ladybug, Ethereal, Four-leaf Clover, Blossom, Lulu X Phannapast Pansy Paradiso Toe-Post Sandals ได้แก่สี Ladybug, Ethereal, Four-leaf Clover และ Rally X Phannapast Meadow Melody Strap Sneakers มีสี 3 ได้แก่ Silver, Platino, Morning Dew