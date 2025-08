ครั้งแรกในไทย!บางกอกแอร์เวย์ส พลิกโฉมยูนิฟอร์ม “นักบิน ลูกเรือ” ใส่รองเท้าผ้าใบให้บริการ

บางกอกแอร์เวย์ส เปิดตัวรองเท้าผ้าใบคอลเลกชันพิเศษ “Bangkok Airways X PUMA” พลิกโฉมยูนิฟอร์มสำหรับพนักงานบริการส่วนหน้า“นักบิน ลูกเรือ”สวมใส่ในขณะให้บริการ4 สิงหาคม 2568 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์สเปิดตัวรองเท้าผ้าใบสำหรับพนักงานบริการส่วนหน้า (Frontline Staff) คอลเลกชันพิเศษ “Bangkok Airways x PUMA” ภายใต้คอนเซปต์ “BE THE FIRST MOVE FOR BETTER TOGETHER” ตอกย้ำอัตลักษณ์เอเชียบูทีคแอร์ไลน์ สร้างพลังขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการนางสาวอมรรัตน์ คงสวัสดิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นับเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ ที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จับมือกับ PUMA สปอร์ตแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ร่วมกันสร้างสรรค์รองเท้าผ้าใบคอลเลกชันพิเศษสำหรับพนักงานบริการส่วนหน้า ภายใต้คอนเซปต์ “BE THE FIRST MOVE FOR BETTER TOGETHER” ซึ่งผสานไลฟ์สไตล์และฟังก์ชันการใช้งานอย่างลงตัว โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากรองเท้าผ้าใบรุ่นยอดนิยม ‘ROMA’ ของ PUMA ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล 30% การดีไซน์ที่สวยงาม ทันสมัย ตอกย้ำอัตลักษณ์ ‘Asia’s Boutique Airline’ ที่มีความเป็นมิตร (Friendly) มีสไตล์ (Stylish) น่าเชื่อถือ (Reliable) และพร้อมมอบประสบการณ์การเดินทางที่เปี่ยมด้วยความรื่นรมย์ (Enjoyment)นางจันทร์ทิพย์ ทองกันยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส มุ่งมั่นพัฒนาการบริการ และให้ความสำคัญกับการยกระดับภาพลักษณ์ในแบบเอเชียบูทีคแอร์ไลน์ ซึ่งการปรับโฉมยูนิฟอร์มด้วยการสวมรองเท้าผ้าใบในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนผ่านพนักงานบริการส่วนหน้า ไม่ว่าจะเป็นนักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน ตลอดจนพนักงานสำรองที่นั่ง ซึ่งเปี่ยมไปด้วยพลังและแรงบันดาลใจในการส่งมอบบริการที่เป็นเลิศแก่ผู้โดยสารนางสาวพรทิพย์ วนิชนพรัตน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการประจำภูมิภาค บริษัท พูม่าสปอร์ตส (ประเทศไทย) กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง PUMA และบางกอกแอร์เวย์ส สายการบินชั้นนำระดับภูมิภาคในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการเปิดตัวรองเท้าผ้าใบคอลเล็กชันพิเศษ Bangkok Airways x PUMA เป็นครั้งแรกในประเทศไทยสำหรับพนักงานบริการส่วนหน้าเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของพูม่าในการเป็นผู้นำนวัตกรรมรองเท้าที่ผสานดีไซน์ทันสมัยเข้ากับการใช้งานจริงได้อย่างลงตัว เป็นการยกระดับประสบการณ์การสวมใส่ที่ก้าวล้ำในทุกการเดินทาง พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้สวมใส่ยุคนี้ที่มีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยสีสันการประกาศนโยบายของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ที่อนุญาตให้พนักงานบริการส่วนหน้าสามารถสวมใส่รองเท้าผ้าใบขณะปฏิบัติงานได้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการบริการของอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย โดยคำนึงถึงสุขภาพและสวัสดิภาพของพนักงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างยั่งยืนนางจันทร์ทิพย์ ทองกันยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส มุ่งมั่นพัฒนาการบริการ และให้ความสำคัญกับการยกระดับภาพลักษณ์ในแบบเอเชียบูทีคแอร์ไลน์ ซึ่งการปรับโฉมยูนิฟอร์มด้วยการสวมรองเท้าผ้าใบในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนผ่านพนักงานบริการส่วนหน้า ไม่ว่าจะเป็นนักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน ตลอดจนพนักงานสำรองที่นั่ง ซึ่งเปี่ยมไปด้วยพลังและแรงบันดาลใจในการส่งมอบบริการที่เป็นเลิศแก่ผู้โดยสารนางสาวพรทิพย์ วนิชนพรัตน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการประจำภูมิภาค บริษัท พูม่าสปอร์ตส (ประเทศไทย) กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง PUMA และบางกอกแอร์เวย์ส สายการบินชั้นนำระดับภูมิภาคในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการเปิดตัวรองเท้าผ้าใบคอลเล็กชันพิเศษ Bangkok Airways x PUMA เป็นครั้งแรกในประเทศไทยสำหรับพนักงานบริการส่วนหน้าเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของพูม่าในการเป็นผู้นำนวัตกรรมรองเท้าที่ผสานดีไซน์ทันสมัยเข้ากับการใช้งานจริงได้อย่างลงตัว เป็นการยกระดับประสบการณ์การสวมใส่ที่ก้าวล้ำในทุกการเดินทาง พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้สวมใส่ยุคนี้ที่มีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยสีสันการประกาศนโยบายของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ที่อนุญาตให้พนักงานบริการส่วนหน้าสามารถสวมใส่รองเท้าผ้าใบขณะปฏิบัติงานได้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการบริการของอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย โดยคำนึงถึงสุขภาพและสวัสดิภาพของพนักงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างยั่งยืน