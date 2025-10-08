สาวเก่ง "สุวรรณา ศิลปอาชา" รับปริญญาใบที่ 4

อีกหนึ่งสาวเก่งและแกร่ง คุณแม่ลูกสาม ที่ยังคงศึกษาหาความรู้ไม่หยุดหย่อน สำหรับ "เก๋-ดร. สุวรรณา ศิลปอาชา" ภริยานักการเมืองหนุ่ม "ท็อป-วราวุธ ศิลปอาชา" หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา โดยไม่นานมานี้สาวเก๋เพิ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรอีกหนึ่งใบ นับเป็นใบที่ 4 ในชีวิตด้านการศึกษาของเธอ ซึ่งครั้งนี้เป็นปริญญาโท สาขานวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จากที่ก่อนหน้านี้ เธอมีปริญญาบัตรถึง 3 ใบ ทั้งปริญญาตรีบริหารธุรกิจ เอกการตลาด จากมหาวิทยาลัยแบรดฟอร์ด ประเทศอังกฤษ, ปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจระดับผู้บริหาร สาขาวิชาเอกการตลาด จากมหาวิทยาลัยรังสิต และปริญญาเอกจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียกว่าขยันหาความรู้อย่างไม่หยุดหย่อน
ไม่เพียงเรียนเก่ง แต่ยังมีความสามารถรอบด้าน เป็นทั้งนักกีฬา และผู้ผลักดันกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตและเคอร์ลิงในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกสมาคมกีฬาเคอร์ลิงแห่งประเทศไทย, กรรมาธิการสหพันธ์สเก็ตน้ำแข็งนานาชาติ (ISU) และล่าสุด เป็นรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ
ด้านครอบครัว เธอยังเป็นสุดยอดคุณแม่ของลูกๆ ทั้งสามคน น้องเทมส์-ฑีฆรี ศิลปอาชา นักสเก็ตน้ำแข็งทีมชาติไทย กับอีกสองลูกชายฝาแฝด น้องบิ๊กเบน กับน้องออสติน ทั้งยังเป็นคุณภริยาที่ดูแลคุณสามีอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง
