อาดิดาส เผยโฉม TRIONDA ลูกฟุตบอลสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026

อาดิดาส เริ่มต้นการนับถอยหลังสู่ทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกด้วยการเผยโฉม TRIONDA (ทรีอนด้า) ลูกฟุตบอลที่จะใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลก หรือ ฟีฟ่า เวิลด์ คัพ 2026 (FIFA World Cup 26™) อย่างเป็นทางการ
สำหรับลูกฟุตบอล TRIONDA ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมฉลองของประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้ง 3 ชาติ ได้แก่ แคนาดา เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา โดยที่โครงสร้างของลูกฟุตบอลรุ่นนี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนทั้งหมด 4 แผ่น ที่ช่วยให้ประสิทธิภาพในการใช้งานอยู่ในระดับสูงสุด มาพร้อมลายเส้นที่พริ้วไหวคล้ายกับเกลียวคลื่นตามความหมายของชื่อลูกฟุตบอลรุ่นนี้ และยังมีการใช้สีแดง สีน้ำเงิน และสีเขียว จากประเทศเจ้าภาพทั้ง 3 ที่เชื่อมต่อกันจนตรงกลางเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม ซึ่งหมายถึงการร่วมมือกันครั้งแรกของ 3 ประเทศ ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกนั่นเอง
นอกจากนี้ ลูกฟุตบอล TRIONDA ยังมีรายละเอียดพิเศษที่เป็นสัญลักษณ์ของแต่ละประเทศอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ดวงดาวของสหรัฐอเมริกา ใบเมเปิลของแคนาดา และนกอินทรีของเม็กซิโก โดยมีการใส่สัญลักษณ์เหล่านี้ไว้ที่แผ่นต่างๆ ที่ประกอบกันจนเป็นลูกฟุตบอล ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อมองดูใกล้ๆ ก็จะพบว่าลวดลายต่างๆ ที่มีความซับซ้อนเหล่านี้ยังมีการปั๊มนูนเพื่อเพิ่มผิวสัมผัสตามจุดต่างๆ ทั่วลูกฟุตบอลอีกด้วย อีกทั้งยังมีการตกแต่งด้วยสีทองที่แสดงถึงถ้วยฟุตบอลโลกอีกด้วย
สำหรับประสิทธิภาพในการใช้งานของลูกฟุตบอล TRIONDA ประกอบด้วยชิ้นส่วนทั้งหมด 4 แผ่นที่มีการเย็บติดกันและเพิ่มผิวสัมผัสแบบนูนที่ตามสัญลักษณ์ของแต่ละประเทศ ทำให้ลูกฟุตบอลลูกนี้สามารถลอยตัวในอากาศได้อย่างมีเสถียรภาพและความแม่นยำในระดับสูงสุด เท่านั้นยังไม่พอ ผิวสัมผัสแบบนูนที่บริเวณสัญลักษณ์ต่างๆ ยังช่วยเพิ่มคุณสมบัติการยึดเกาะในขณะเลี้ยงบอลและยิงบอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าผิวของลูกฟุตบอลจะเปียกชื้นจากสภาพอากาศก็ตาม
แซม แฮนดี้ ผู้จัดการทั่วไปของอาดิดาส ฟุตบอล กล่าวว่า "ทุกรายละเอียดของลูกฟุตบอล TRIONDA ล้วนมีความสำคัญ ทั้งพื้นผิวสัมผัสแบบนูน ลายกราฟิก และสีสันที่โดดเด่นที่ช่วยสะกดทุกสายตาในทันที อีกทั้งยังรู้สึกได้ถึงความมีชีวิตชีวาเมื่อได้สัมผัส ผมคิดว่านี่คือลูกฟุตบอลของการแข่งขันฟีฟ่า เวิลด์คัพ ที่มีความสนุกสนานและความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดเท่าที่เราเคยสร้างขึ้นมาเลยทีเดียว ถือเป็นผลงานฝีมือชั้นเลิศสำหรับเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทุกคนต่างก็ชื่นชอบ อยากสัมผัส และเล่นฟุตบอลอีกด้วย”
TRIONDA นำเสนอวิวัฒนาการล่าสุด adidas Connected Ball ที่มีการใส่ระบบชิปสุดล้ำสมัยที่ติดตั้งด้านข้าง มาพร้อมเซ็นเซอร์วัดความเฉื่อยที่ความถี่ 500Hz (IMU) โดยอยู่ในชิ้นส่วน 1 แผ่นจาก 4 แผ่นที่ประกอบเป็นลูกฟุตบอล แทนการติดตั้งไว้ตรงกลางและยึดด้วยระบบกันสะเทือน และยังมีการเพิ่มน้ำหนักที่ชิ้นส่วนอีก 3 แผ่น ที่ช่วยทำให้ลูกฟุตบอลลอยในอากาศได้อย่างสมดุลและมีเสถียรภาพ
ยิ่งไปกว่านั้น ลูกฟุตบอล TRIONDA ยังมีเทคโนโลยีที่มอบข้อมูลเชิงลึกของการเคลื่อนไหวของลูกฟุตบอลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยจะส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ไปยังระบบ VAR ที่จะประมวลผลร่วมกับตำแหน่งผู้เล่นและการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำให้กรรมการสามารถตัดสินการล้ำหน้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น นอกจากนี้ อาดิดาสยังได้ร่วมพัฒนาเทคโนโลยี adidas Connected Ball ร่วมกับ Kinexon อย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยให้ผู้ตัดสินสามารถติดตามทุกการสัมผัสลูกฟุตบอล ส่งผลให้ใช้เวลาน้อยลงในการพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น การแฮนด์บอล เพื่อให้การแข่งขันดำเนินไปอย่างราบรื่นและโปร่งใส
โซลีน สโตเออร์มันน์ Category Director ของอาดิดาส กล่าวว่า "กีฬาฟุตบอลช่วยสร้างความสุขให้กับทุกคน ไม่มีทัวร์นาเมนต์ใดที่จะมอบความสุขได้เท่ากับการแข่งขันฟุตบอลโลกอีกแล้ว เนื่องในโอกาสที่การแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะมีการจัดการแข่งขันในสามประเทศ เราจึงมอบลูกฟุตบอลลูกนี้ที่มีความพิเศษ สามารถเล่นฟุตบอลได้ทุกที่ ตั้งแต่สนามหลังบ้านไปจนถึงเวทีการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งในช่วงฤดูร้อนที่จะถึงนี้ ลูกฟุตบอล TRIONDA จะกลายเป็นตัวเอกที่จะปรากฏบนสนามแข่งขันที่ใหญ่ที่สุด พวกเราอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้แก่แฟนบอลและนักกีฬาได้สัมผัสด้วยตนเอง"
ลูกฟุตบอล TRIONDA วางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ในราคา 5,000 บาท ที่ อาดิดาส แบรนด์ เซ็นเตอร์, อาดิดาส สปอร์ต เพอร์ฟอร์แมนซ์, อาดิดาส แอปพลิเคชัน, อาดิดาส ออนไลน์ สโตร์ www.adidas.co.th ช่องทาง LINE @adidasthailand, ร้านอาริ ฟุตบอล, ร้านซูเปอร์สปอร์ต และร้านค้าอุปกรณ์กีฬาชั้นนำทั่วประเทศ
ติดตามคอนเทนต์พิเศษที่จะพาทุกคนไปชมลูกฟุตบอล TRIONDA ในมุมมองแบบบุคคลที่หนึ่งได้ที่ @Trionda บน ติ๊กต็อก ตั้งแต่วันนี้จนถึงช่วงการแข่งขันฟีฟ่า เวิลด์ คัพ 2026