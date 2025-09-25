“แพรี่ พาย” แต่งหน้าเติมสีให้ “ไข่พิมพ์รักษ์โลก” ของเธอ

เมกอัพอาร์ติสต์สาวสวย “แพรี่ พาย” หรือ แพร-อมตา จิตตะเสนีย์ ที่ยังคงสนุกกับการทำสวนบนดาดฟ้าคอนโดมิเนียมกลางกรุงของเธอ และยังไม่หยุดนิ่งกับการปลูกพืชผักผลไม้ ดอกไม้ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หมด เธอสนุกกับการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
ล่าสุด เธอย้อมสีไข่ไก่โดยใช้ความรู้จากการเป็นเมกอัพอาร์ติสต์ มาสร้างสรรค์สีจากใบไม้ดอกไม้ที่เธอปลูกเอง หากเป็นคนอื่นคงหาสีมาทาให้จบๆ ไป แต่สาวแพรนั้นนำใบไม้ดอกไม้ที่มี มาต้มคั้นทำเป็นสีและลวดลายอย่างใจเย็น แถมออกมายังสวยงามน่ารัก มีสตอรี่ในตัวเอง
เธอบอกไว้ว่า “ไข่พิมพ์รักษ์โลก” ของฉัน ซึ่งทำจากสวนบนดาดฟ้าของฉันเองทั้งหมด ใบไม้สำหรับพิมพ์มาจากสมุนไพรที่ฉันปลูก สีสันมาจากดอกไม้และต้นไม้ที่ฉันปลูกเอง และไข่มาจากไก่ที่ครอบครัวฉันเลี้ยงในกรุงเทพฯ กระบวนการแบบวงจรปิดนี้ มีทั้งความสวยงามและการเรียนรู้ เป็นการสาธิตระบบหมุนเวียน การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น และการบูรณาการระหว่างเกษตรกรรม นิเวศน์วิทยา และการออกแบบอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านผลงานดังกล่าว ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะแสดงให้เห็นว่าวัตถุสามารถสวยงาม กินได้ และให้ความรู้ได้ เปรียบเสมือนโลกใบเล็กของความยั่งยืนที่เปิดโอกาสให้เราได้ไตร่ตรองถึงวิธีการจัดหา สร้างสรรค์ และบริโภคของเรา”
วันนี้ ตามมาดูขั้นตอนการทำจากเธอกัน ว่าจะละเอียดละออขนาดไหน
