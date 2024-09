เทรนด์ใหม่เซเลบ...ไม่เป็นแล้วอินฟลูฯ เลื่อนขั้นไปเป็น “กูรู” เปิดคลาสสอน

ทุกวันนี้แวดวงสังคมเราขับเคลื่อนไปข้างหน้า และเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว จากในอดีตเหล่าทายาทตระกูลดัง นามสกุลเป็นที่รู้จัก โปรไฟล์เลิศ ถูกเรียกขานเป็นไฮโซไฮซ้อ มาจนยุคเซเลบริตี หรือบางช่วงก็ไปโลดแล่นในวงการบันเทิง จนมาถึงยุคโซเชียลมีเดียเฟื่องฟู บรรดาเซเลบทั้งหลายจึงถูกจับตามองในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ ที่เหมือนผู้นำเทรนด์ มีความน่าเชื่อถือ มีผู้ติดตาม แต่ทุกวันนี้เซเลบหลายคนก้าวไปไกลกว่านั้น เพราะไม่ได้หยุดตัวอย่างอยู่ในฐานะ “อินฟลูฯ” แต่ยังต่อยอดเอาความรู้ ความชำนาญ รวมกับการเป็นที่รู้จักของตนเอง ยกระดับขึ้นไปเป็น “กูรู” เผยแพร่ความรู้ ไปจนกระทั่งเปิดคลาสสอนหารายได้กันเลยทีเดียว

เริ่มจากคนแรกที่ต้องบอกเลยว่า “ปัง” มาแต่ไหนแต่ไร หยิบจับอะไรที่เป็นที่จับตามอง และประสบความสำเร็จ “แพร-วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา” เซเลบสาวสุดเปรี้ยวที่เป็นดีไซเนอร์ทำแบรนด์ก็ไปไกลขั้นตีตลาดอินเตอร์ ได้คอลแลบส์กับธุรกิจดังๆ ทั้งหลาย พอผันตัวมาทำยูทูบ รายการ This is me Vatanika ก็เปรี้ยงปร้างเป็นไวรัลไปทั่ว กลายเป็นไอดอลของสาวๆ หลายคน มีผู้ติดตามเป็นแฟนคลับนับล้าน จนล่าสุดเธอได้เริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ด้วยการเปิด “Vatanika Class” คลาสสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาความงามจากภายในสู่ภายนอก เปิดแชร์เคล็ดลับเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เธอประสบความสำเร็จในชีวิต ทั้งด้านธุรกิจและเสริมเสน่ห์ในการเข้าสังคม รวมไปถึงสไตล์ แฟชั่น และภาษาอังกฤษ เรียกได้ว่าถ่ายทอดตัวเธอออกมาให้ศึกษากันเลยทีเดียว

อีกหนึ่งสาวที่เก่งกาจและสร้างกระแสทุกครั้งที่ขยับตัว ต้องยกให้คนนี้ “แพรี่พาย-อมตา จิตตะเสนีย์” ตั้งแต่เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ตัวท็อป ก่อนจะหันมาจุดกระแสผ้าไทย ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง และธรรมชาติ จนร้อนแรงเมื่อหลายปีก่อน กลายมาป็นเกษตรสาวกลางกรุง กับสวนผักบนดาดฟ้าคอนโดฯ ของเธอ ที่กลายเป็นแลนด์มาร์คที่คนดังทั้งหลายอยากไปเยี่ยมเยือน ซึ่งเธอจะคอยให้ข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับพืชพรรณต่างๆ การปลูก การดูแล ไปจนถึงการแปรรูปทำอาหาร ผ่านทางโซเชียลมีเดียอยู่ตลอด แถมยังมีการเปิดคลาสเวิร์กช็อปลงทะเบียนเรียน ทำคอร์สสอนให้เรียนรู้การทำเกษตรในเมือง สาธิตสารพัดวิธีดูแลพืชผักแต่ละสายพันธุ์ การเตรียมดิน เรียนรู้ระบบนิเวศน์ ฯลฯ

มาที่หนุ่มๆ กันบ้าง “กันต์ รตนาภรณ์” เซเลบหนุ่มคนนี้ก่อนหน้านี้เราจะเห็นเขาเฉิดฉายตามงานสังคม ในฐานะแขกวีไอพีของอีเวนต์ทั้งหลาย แต่มักไม่ค่อยรู้ว่าเบื้องหลังหนุ่มสังคมคนนี้ มีหัวทางธุรกิจที่เฉียบคม จนมาช่วงปีหลังๆ เขาได้เผยให้เห็นถึงการเป็นตัวจริงด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ทำเพจ “ลงทุนกันต์” ให้ความรู้ด้านการลงทุน ทำคลิปสอนการลงทุนจนกลายเป็นไวรัล ด้วยสไตล์คลิปที่สนุก เข้าใจง่าย สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้ จึงกลายเป็นกูรูที่มาแรงในแวดวงการลงทุน ได้รับการติดต่อจากสื่อต่างๆ พูดคุยสัมภาษณ์ให้ความรู้ ร่วมไปถึงเป็นวิทยากรให้กับงานสัมมนา และร่วมงานจัดเวิร์กช็อปพิเศษให้กับแบรนด์ดังๆ อีกหลายแห่งอีกด้วย

เรียกได้ว่าแต่ละคนเอาความรู้ ความชำนาญ และการเป็นที่รู้จักของตัวเองมาต่อยอดแบบน่าประทับใจ