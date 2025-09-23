ย้อนอดีต "คุณหญิงธิดา พงษ์พานิช" ที่เป็นเสาหลักครอบครัว หลัง "มนตรี" สามีจากไป

ท่ามกลางความโศกเศร้าของลูกหลานในตระกูลพงษ์พานิช ก็ยังเต็มไปด้วยความทรงจำดีๆ ต่อ ผู้ล่วงลับ อย่าง "คุณหญิงธิดา พงษ์พานิช" ในวัย 81 ปี เสาหลักของบ้านหลังจากที่สามีของท่าน มนตรี พงษ์พานิช อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงของประเทศไทย ได้จากไปก่อนหน้านี้ (12 มิถุนายน 2543) ในวัยเพียง 56 ปี ตลอดชีวิตของคุณหญิงธิดา ท่านมีบทบาทสำคัญทั้งในฐานะภริยา การเป็นแม่ และการเป็นสมาชิกของครอบครัว ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมและชุมชนรอบตัว แม้ท่านจะไม่ปรากฏบทบาททางการเมืองอย่างเป็นทางการ แต่สำหรับคนรู้จักมักยกย่องให้ท่านเป็น “หลังบ้าน” ผู้สนับสนุนและให้กำลังใจครอบครัวมาโดยตลอด
คุณหญิงธิดาเป็น “ลูกสาวคหบดีกรุงเก่า ตระกูลหงษ์ทอง” เป็นญาติกับ บรรพต หงษ์ทอง อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ท่านมีพื้นเพในครอบครัวที่มีฐานะ และความผูกพันกับวงสังคมชนชั้นนำของกรุงเทพฯ และอยุธยา การแต่งงานกับมนตรี นำท่านเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ที่มีบทบาทสาธารณะและการเมือง โดยท่านรับหน้าที่ดูแลครอบครัว และเป็นที่พึ่งของลูกหลานอย่างใกล้ชิด
ด้านสังคม แม้ว่าคุณหญิงจะไม่ค่อยปรากฏตัวต่อสื่อมากนัก แต่ท่านก็เป็นคุณแม่ของเซเลบริตีชื่อคุ้นที่เรารู้จัก อย่าง รองเด็ด-พ.ต.อ. วัชริศวร์ พงษ์พานิช และ ดวง-มนตร์ลดา พงษ์พานิช ทั้งยังเป็นคุณแม่ผู้อยู่เบื้องหลัง คอยสนับสนุนและผลักดันให้ลูกทำในสิ่งที่ชื่นชอบ เมื่อท่านจากไปทำให้ลูกๆ เศร้าเสียใจอย่างสุดซึ้ง คนที่ดูจะเศร้ามากน่าจะเป็นลูกสาว เพราะใกล้ชิดกับคุณแม่มาก อยู่บ้านเดียวกันมาตลอด แถมท่านยังสนับสนุนให้ทำแบรนด์แฟชั่น และซัพพอร์ตทุกสิ่งที่ลูกสาวสนใจ
สิ่งที่คนรู้จักรอบตัวท่านพูดเป็นเสียงเดียวกันคือ คุณหญิงธิดาเป็นแม่ที่อบอุ่นและเข้มแข็ง มีความรักความเมตตาให้กับคนในครอบครัวและผู้คนรอบข้าง มีอารมณ์ขัน และความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย คอยให้กำลังใจ สนับสนุนสมาชิกในครอบครัว และร่วมกิจกรรมสังคมเมื่อมีโอกาส แม้ท่านจะไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง แต่บทบาทเชิงสังคมและครอบครัวนั้นก็สำคัญมาก
นอกจากนี้ งานด้านการกุศลหรือช่วยเหลือสังคม ที่คุณหญิงธิดามักจะทำเมื่อมีโอกาส แม้จะไม่ปรากฏข้อมูลชัดเจนว่า ท่านก่อตั้งมูลนิธิหรือดำรงตำแหน่งองค์กรสาธารณะในนามของตนเอง แต่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม ก็แสดงให้เห็นว่า ท่านมีบทบาทที่คอยสนับสนุนงานการกุศล งานสังคม และกิจกรรมของครอบครัว
ระยะหลังๆ คุณหญิงธิดามีความตั้งใจที่จะสร้างบ้านที่เขาใหญ่ให้สำเร็จ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของครอบครัวและคนสนิท แต่เมื่อท่านต้องจากไป สร้างความเสียใจไม่ใช่น้อยให้กับครอบครัว แต่คนในครอบครัวก็สัญญาว่า จะสานต่อสิ่งที่คุณแม่ต้องการให้สำเร็จต่อไป
การจากไปอย่างไม่มีวันกลับของคุณหญิงธิดา และการอำลาอาลัย ความรักความผูกพันในสายสัมพันธ์ระหว่างแม่-ลูกของครอบครัว เผยให้เห็นถึงความอบอุ่น และความเคารพต่อความเข้มแข็งของคุณหญิงธิดา ในฐานะ “แม่ผู้ทุ่มเท”