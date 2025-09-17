ผู้การอุทัยฯตามติดคดีพิทบลูมรณะงับหัวเด็ก 2 เดือนดับ เจ้าของสุนัขช่วยค่าทำศพแล้ว 17,000 บาท

อุทัยธานี – ผู้การตำรวจอุทัยฯ ลงติดตามคดีหมามรณะงับหัวเด็กวัย 2 เดือนเสียชีวิต พร้อมเข้าให้กำลังใจครอบครัว เบื้องต้นเจ้าของสุนัขจ่ายเงินช่วยเป็นค่ารับ-ทำพิธีศพ 17,000 บาท ส่วนค่าเยียวยายังไม่ได้คุยกัน
วันนี้(17 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรางงานความคืบหน้า เหตุสุนัขพิทบลูกัดหนูน้อยวัย 2 เดือน จนเสียชีวิต คาลานรับซื้อพืชผลการเกษตร พื้นที่หมู่ 15 บ้านโรงสีใหม่ ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ขณะที่นางสาวเอ (นามสมมุติ) เจ้าของสุนัข ได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวเพียงสั้นๆ ถึงการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตว่า เบื้องต้นตนเองได้รับดูแลเรื่องจัดงานศพให้ทั้งหมด ส่วนในเรื่องการเยียวยายังไม่ได้มีการพูดคุยกัน
ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้ พล.ต.ต.ชัยรพ จุณณวัตต์ ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของคดี ที่ สภ.เขาบางแกรก เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้ง 2 ฝ่าย ก่อนเดินทางไปที่วัดหนองกระทุ่ม บ้านหมู่ 7 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง เพื่อนำพวงหรีดและเงินช่วยเหลือส่วนตัว มอบให้กับทางพ่อแม่ของหนูน้อยที่เสียชีวิต พร้อมกับให้กำลังใจกับครอบครัวให้สู้ต่อไป ซึ่งทั้ง 2 คน ยังคงอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจต่อการจากไปของลูกน้อย
พล.ต.ต.ชัยรพ เปิดเผยว่า ด้านคดีนั้น ได้มีการสอบปากคำทั้งพ่อแม่เด็ก และเจ้าของบ้าน รวมทั้งได้ลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ ซึ่งวันนี้เมื่อช่วงบ่ายก่อนที่จะเดินทางมาที่งานศพ ตนก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้ง คาดว่าวันนี้ผลการสืบสวนน่าจะเรียบร้อยตามที่สั่งการแจ้งข้อกล่าวหา ความประมาท ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย พร้อมกับการประสานแจ้งไปยังปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานีแล้ว ซึ่งต้องรอดูว่าจะมีการดำเนินการเรื่องนี้ในด้านอื่นเพิ่มเติมอีกด้วยหรือไม่
ด้าน นายดุสิต อายุ 38 ปี และ น.ส.กัณทิมา อายุ 35 ปี พ่อและแม่ของหนูน้อยวัย 2 เดือนที่เสียชีวิต ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า วันนี้ทางเจ้าของสุนัขนั้นได้ให้เงินมา 2 ครั้ง ช่วงเช้า 6,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในการรับศพลูกสาว และเมื่อช่วงบ่ายได้ให้มาเพิ่มอีก 11,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดงานศพ โดยทางเจ้าของสุนัขจะช่วยดำเนินการออกค่าใช้จ่ายให้จนจบงาน ซึ่งจะมีการประกอบพิธีฌาปนกิจศพลูกสาวในวันที่ 20 กันยายน นี้