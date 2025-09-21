สิ้น “คุณหญิงธิดา พงษ์พานิช” ในวัย 81 ปี

สร้างความเศร้าโศกเสียใจกับลูกหลานอย่างมากเมื่อได้รับข่าวเศร้าจากบ้าน "พงษ์พานิช" เมื่อลูกสาว "คุณดวง มนตร์ลดา พงษ์พานิช" แจ้งข่าวการจากไปของ "คุณหญิงธิดา พงษ์พานิช" ภรรยาของ "มนตรี พงษ์พานิช" อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการหลายกระทรวง ที่จากไปอย่างสงบในวัย 81 ปี แม้จะเป็นหลังบ้านให้กับอดีตรัฐมนตรีคนดัง แต่ก็คอยทำงานช่วยเหลือสังคมเมื่อมีโอกาส
.
โดยลูกสาวคนสนิทอย่างคุณดวง-มนตร์ลดาได้โพสอาลัยถึงคุณแม่ว่า "คิดถึงรอยยิ้ม และความอบอุ่นของแม่ แม่เป็นคนที่เข้มแข็ง และเก่งมากมาก มาก จนบางที ดวงยังคิดว่า ลูกคนนี้จะ เก่งและอบอุ่นอย่างแม่ได้อย่างไร แม่จำ ดวงคิดถึงแม่ที่สุดในโลก ถ้าชาติหน้ามีจริง ดวงขอเกิดเป็นลูกแม่อีกครั้ง แม่จากไปแล้ว และจากไปเร็วเหลือเกิน แต่แม่ยังอยู่ในหัวใจของลูกคนนี้เสมอ รักแม่มากที่สุดในหัวใจของดวง .. กราบแทบเท้าขอบคุณในความรัก ความเมตตาที่แม่ให้ลูกคนนี้ 20.19.25"
.
พร้อมกันนี้ได้แจจ้งกำหนดการพิธีสวดอภิธรรมแจ้งให้กับญาติพี่น้อง เพื่อนสนิทของคุณแม่ด้วย ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพงษ์พานิชด้วยค่ะ