KANORI เปิดสาขาใหม่ที่ สยามพารากอน เสิร์ฟ “แฮนด์โรลบาร์” แบบ DIY แสนอร่อย

หลังจากประสบความสำเร็จมาแล้วถึง 4 สาขา ก็ถึงเวลา KANORI เดินทางมาเสิร์ฟความอร่อยสาขาใหม่เป็นสาขาที่ 5 ที่ สยามพารากอน เพิ่มเติมความอร่อยเมนูพิเศษ พร้อมบริการพิเศษเอาใจสายชอบถ่ายรูป ชอบลงมือด้วยโต๊ะนั่งตัวยาวที่เป็นโซนเสิร์ฟแบบให้ได้แฮนด์โรลบาร์แบบ DIY เปิดประสบการณ์ฉีกสาหร่ายและม้วนรับประทานด้วยตัวเองแบบโรลต่อโรล
KANORI คาโนริ เปิดสาขาใหม่ที่ ชั้น G ฝั่ง North ศูนย์การค้าสยามพารากอน ภายใต้คอนเซ็ปต์ Luxury Cozy หรูหราแต่ อบอุ่น สบาย และผ่อนคลาย เสิร์ฟแฮนด์โรลบาร์สไตล์โอมากาเสะ ด้วยวัตถุดิบที่คัดสรรมาแบบพรีเมียม โดยแบ่งโซนในร้านพร้อมให้บริการหลายรูปแบบทั้ง โซน Counter bar ที่นั่งแบบเร่งด่วนเหมือนเช่นในสาขาอื่นๆ โซน Semi-Private เหมาะสำหรับกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัวที่ต้องการความเป็นส่วนตัว สามารถรองรับได้ห้องละ 6-8 ที่นั่ง และ โซนหน้าร้าน จัดโต๊ะที่นั่งแบบ Long Table ให้กลุ่มเพื่อนได้สังสรรค์ ใช้เวลาร่วมกัน โดยจะเสิร์ฟมาแบบโรลสำเร็จแล้วให้ลูกค้าฉีกสาหร่ายและม้วนรับประทานด้วยตัวเองแบบโรลต่อโรล ซึ่งมีบริการที่สาขานี้เพียงแห่งเดียว
เพื่อเป็นการฉลองสาขาใหม่สาขาที่ 5 นี้ ทางร้านได้รังสรรค์เมนูพิเศษที่ชื่อ KANORI THE FIFTH ที่มีทั้งหมด 5 โรล เริ่มจาก Crispy Ikura ทีมีไข่ปลาแซลมอนเกรดพรีเมียมมาพร้อมกับครีมชีสนุ่มละมุน ถัดมาเป็น Spicy Crab เนื้อปูหวาน เนื้อแน่นๆ เพิ่มรสชาติด้วยซอสพอนสึที่มีรสเผ็ดนิดๆ ให้สดชื่นขึ้น ตามมาด้วย Otoro Bomb ที่เต็มอิ่มกับเนื้อปลาทูน่าส่วนท้องที่มีมันแทรก ซึ่งเทียบเท่ากับเนื้อ A5 นำมาชุบกับซอสสุกี้กับไข่แดง ให้รสชาตินัวกลมกล่อม แล้วเติมความอร่อยต่อด้วย Shima Aji ปลาชิมะอาจิ ปลาเนื้อขาวหายากจากทางตอนใต้ของญี่ปุ่น มีรสสัมผัสที่กรอบ หวาน มีความมันเล็กน้อย
ปิดท้ายกันด้วยเมนู Tempura ที่สามารถเลือกระหว่าง กุ้งลายเสือ หรือ เอนกาวะ ครีบปลาตาเดียวที่มีความมันและนุ่ม 2 วัตถุดิบต่างสไตล์แต่อร่อยเหมือนกัน ทั้ง 5 โรล ล้วนคัดสรรวัตถุดิบสุดพรีเมี่ยมมาบริการ ซึ่งจัดลำดับความอร่อยมาอย่างเหมาะสม และเต็มอิ่มอย่างแท้จริง ซึ่งเมนูเหล่านี้มีบริการเฉพาะสาขาสยามพารากอนเท่านั้น ติดตามข้อมูลได้ที่ www.kanorihandroll.com, Facebook: Kanori, IG: kanorihandroll