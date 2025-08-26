Ginza Tenharu Bangkok ฉลองครบรอบ 8 ปี สืบทอดศิลปะเทมปุระเอโดะมาเอะแท้ต้นตำรับจากย่านกินซ่า พร้อมเปิดตัวเมนูพิเศษและผลงานศิลปะลิมิเต็ดเอดิชัน สร้างประสบการณ์ใหม่ให้นักชิม

กรุงเทพฯ —19 สิงหาคม 2568: Ginza Tenharu Bangkok ร้านอาหารเทมปุระชั้นนำจากย่านกินซ่า กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ฉลองครบรอบ 8 ปีแห่งการก่อตั้งในประเทศไทย พร้อมตอกย้ำปรัชญา “เอโดะมาเอะ เทมปุระ” ที่ยึดถือความเรียบง่าย ความพิถีพิถัน และความเคารพต่อวัตถุดิบตามฤดูกาล โดยนับตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อปี 2560 ร้านยังคงมุ่งมั่นถ่ายทอดรสชาติและศิลปะการปรุงอาหารญี่ปุ่นในรูปแบบโอมากาเสะให้กับนักชิมในกรุงเทพฯ และได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องในฐานะหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านอาหารญี่ปุ่นระดับสูง
Ginza Tenharu Bangkok คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นและปรุงด้วยเทคนิคเฉพาะ เทมปุระทุกชิ้นถูกทอดสดใหม่ทันที ก่อนเสิร์ฟถึงมือผู้รับประทาน โดยควบคุมอุณหภูมิและเวลาอย่างแม่นยำ เพื่อมอบรสสัมผัสบางเบา กรอบนอกนุ่มใน และกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ของเทมปุระต้นตำรับ ประสบการณ์การรับประทานจึงไม่เพียงเป็นเรื่องของรสชาติ แต่ยังสะท้อนถึงความละเมียดละไมและความประณีตในทุกรายละเอียด
ในโอกาสฉลองครบรอบ 8 ปีนี้ ร้านได้สร้างสรรค์ความพิเศษที่เชื่อมโยงศิลปะการทำอาหารเข้ากับศิลปะร่วมสมัย ผ่านความร่วมมือกับ “พิทักษ์พงศ์ พิพิธกุล” หรือ “PEX” ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้าน Abstract Line Art ที่ได้ถ่ายทอดบรรยากาศแห่งความสุขจากการลิ้มรสเทมปุระลงบนผืนผ้าใบในผลงานชื่อ “Mari” ซึ่งเป็นภาพเด็กสาวที่เปล่งประกายรอยยิ้มยามได้สัมผัสรสชาติอาหาร ลายเส้นอิสระและจังหวะเฉพาะตัวของผลงานสะท้อนถึงรสชาติ กลิ่น และสัมผัสความกรอบของเทมปุระได้อย่างงดงาม พร้อมถ่ายทอดความอบอุ่นที่เป็นหัวใจของการรับประทานอาหารร่วมกัน ผลงานชิ้นนี้ถือเป็นลิมิเต็ดเอดิชันที่จัดทำขึ้นเพื่อวาระครบรอบครั้งสำคัญโดยเฉพาะ
นอกจากนี้ เชฟของร้านยังได้รังสรรค์คอร์สเมนูพิเศษที่คัดสรรวัตถุดิบระดับพรีเมียมจากทั้งทะเลและแผ่นดินญี่ปุ่น เริ่มจากคุรุมะเอบิหรือกุ้งลายเสือญี่ปุ่นรสหวาน คาเวียร์สามชนิด และโรลหอยเม่นทะเลกับสาหร่าย ต่อด้วยสไปนี่ล็อบสเตอร์ญี่ปุ่นและหอยเป๋าฮื้อขนาดใหญ่ซึ่งสะท้อนความหรูหราในแบบเอโดะมาเอะ ก่อนเข้าสู่ไฮไลต์อย่างเนื้อวากิว A5 ที่จับคู่กับเห็ดมัตสึตาเกะทอดเทมปุระอันหอมกรุ่น และฟริตเตอร์หอยเม่นที่ปรุงขึ้นอย่างพิถีพิถัน เมนูยังนำเสนอข้าวหน้าเทมปุระแบบ
เทนด้ง หรือเท็นดาชิที่เสิร์ฟพร้อมน้ำซุปดาชิรสกลมกล่อม รวมถึงเทมปุระวัตถุดิบตามฤดูกาลที่เชฟเลือกสรรมาโดยเฉพาะ
ปิดท้ายด้วยผลไม้พรีเมียมอย่างเมลอนพันธุ์คราวน์และองุ่นไชน์มัสคัตที่ช่วยเติมเต็มมื้ออาหารอย่างสมบูรณ์
ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา Ginza Tenharu Bangkok ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากทั้งนักชิมชาวไทยและต่างชาติและยังคงยืนหยัดในฐานะร้านอาหารที่สะท้อนถึงความละเมียดละไมและความไร้กาลเวลาของศิลปะเทมปุระต้นตำรับ การเฉลิมฉลองในครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นหมุดหมายสำคัญของการเดินทาง แต่ยังเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ที่จะสืบสานและพัฒนาประสบการณ์การรับประทานอาหารญี่ปุ่นระดับสูงในประเทศไทยต่อไป
Ginza Tenharu Bangkok ให้บริการคอร์สเทมปุระตามฤดูกาล พร้อมการบริการแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่พิถีพิถันในทุกรายละเอียด ร้านตั้งอยู่ที่ชั้น 3 เกษรวิลเลจ (Gaysorn Centre) เปิดให้บริการทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดพิเศษของร้าน) สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ LINE OA: @ginzatenharubkk หรือโทร 02-070-0014