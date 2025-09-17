ทำความรู้จักเซเลบเนปาล ที่มีชื่อเสียงระดับโลก

จากความวุ่นวายด้านการเมือง ที่ทำให้สายตาทั่วโลกจับจ้องมองไปยังประเทศเล็กๆ แห่งนี้ “เนปาล” สถานที่ใครๆ มักนึกถึงหลังคาโลก เขาสูง วิวสวยๆ แบบธรรมชาติ เป็นที่ปีนยอดเอเวอร์เรสต์ภูเขาที่สูงที่สุดในโลก หรือบ้างก็นึกถึงศาสนาพุทธ แต่ที่นี่ยังมีอีกหลายสิ่งที่น่าสนใจ อย่างเหล่าคนดังที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก มาดูกันว่า เนปาลเป็นบ้านเกิดของคนดังคนไหนบ้าง?
ชายที่เตี้ยที่สุดในโลก
สถิตินี้เป็นของ “จันทรา บาฮาดูร์ ดังกี” เกิดที่เมืองกาลีมาตี จังหวัดซัลยันของเนปาล เขามีรูปร่างเตี้ยที่สุดในโลก ส่วนสูงวัดได้เพียง 54.6 ซม. ตามบันทึกของกินเนสส์บุ๊ก ออฟ เรคคอร์ดส์หลายปีซ้อน
ดาราบอลลีวู้ดค่าตัวสูง
นักแสดงคนสวย “มานิสา โคอิราลา” เป็นนักแสดงชาวเนปาลที่ไปทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์อินเดีย ใช้ภาษาฮินดีและทมิฬเป็นส่วนใหญ่ เกิดในตระกูลที่มีชื่อเสียงทางการเมืองของเนปาล เธอเป็นหนึ่งในนักแสดงหญิงที่ได้รับความนิยมและได้รับค่าตัวสูงที่สุดในยุคนั้น เมื่อปี 2001 รัฐบาลเนปาลเคยมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์กอร์คา ทักษิณา บาฮู ให้กับเธอ
ลูกครึ่งหน้าเก๋แห่งฮอลลีวู้ด
“ดิเชน ลัคแมน” สาววัย 43 ปี เกิดที่กาฐมาณฑุ ก่อนย้ายไปอยู่ที่แอดิเลด ประเทศออสเตรเลีย ช่วงต้นทศวรรษ 1990 พร้อมครอบครัว เพราะพ่อเป็นชาวออสเตรเลีย ส่วนแม่เป็นชาวทิเบต หลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแอดิเลด และจบงานละครทีวีเรื่อง ‘Neighbors’ (2007) เธอก็ย้ายไปลอสแองเจลิส และเริ่มต้นอาชีพนางแบบและนักแสดงอย่างจริงจังในสหรัฐอเมริกา
ชาวป่าตัวจริง
สาวผู้มีประวัติไม่ธรรมดา “ซาบีน คูเกลอร์” นักเขียนชาวเยอรมันเกิดที่เมืองปาตันของเนปาล มีผลงานขายดี ‘Jungle Child’ (2011) ซึ่งถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ เล่าถึงวัยเด็กของเธอในป่าทางตะวันตกของปาปัว ท่ามกลางชนเผ่าฟายู ซึ่งเธออาศัยมาตั้งแต่อายุ 7-17 ปี โดยไม่มีการสื่อสารกับโลกภายนอก
นักปีนเขาในตำนาน
“มิงมา เชอร์ปา” เกิดที่เมืองนูร์บูเชาร์ เขตสังขุวาสภา เป็นนักปีนเขาชาวเชอร์ปาคนแรก, ชาวเนปาลคนแรก, นักปีนเขาคนที่ 24 และอายุน้อยที่สุดที่พิชิตยอดเขาสูง 8,000 เมตรครบทั้ง 14 ยอดของโลก ในเดือนเมษายน 2013