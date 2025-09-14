คำทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่ 15 - 21  กันยายน 2568 โดย อ.ณัฐกฤตา นาควัชระ

ราศีมังกร (เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์)
มีกิจกรรมและสิ่งต่างๆให้ทำมากขึ้น มีโอกาสที่จะได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจ ได้รับมอบหมายงานที่มีความถนัดซึ่งก็เป็นธรรมดาที่ความคาดหวังในผลลัพธ์ย่อมที่จะสูงตามไปด้วย การประสานงานต่างๆไม่ง่ายอย่างที่คิดอาจเป็นเพราะยังขาดความเข้าใจในระบบจึงไม่เหมาะที่จะดำเนินการด้วยตนเอง ควรให้เป็นหน้าที่ของผู้ชำนาญเฉพาะทางจะดีกว่า มีบางเรื่องที่ต้องขอความความรู้หรือขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเก่าเป็นการส่วนตัว ระวังการตัดสินใจผิดพลาดเพราะความรั้นเป็นเหตุ การสนับสนุนใดๆมักเป็นไปด้วยความล่าช้า งดวิพากษ์วิจารณ์และวาจาที่เสียดสีได้ก็คงจะดีมิใช่น้อย จะเจอเข้ากับสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณต้องปรับตัวและทันคติไปโดยสิ้นเชิง ต้องอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งแบบที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้
ด้านการเงิน หาเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินเปลือง มีเงินเข้ามาหมุนในมือมากพอดูแต่จะทำอย่างไรให้อยู่กับคุณได้นานๆ จะถูกมัดมือชกหรือถูกผลักภาระบางอย่างมาให้ ถ้าประมาณการผิดพลาดยุ่งแน่
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด โสดต่อไปน่ะดีแล้ว อิสระดีออก ส่วนคนมีคู่ วาจากระทบกระทั่งกันเป็นครั้งคราว
ราศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม)
ตกผลึกความคิดใดๆอย่าให้ช้านักเวลาค่อนข้างมีจำกัด บางทีคงต้องลุยไปก่อนมิใช่มัวแต่รอนั่นรอนี่ปล่อยให้เป็นไปตามสัญชาตญาณบ้างก็ได้ กล้าที่จะเผชิญหน้าและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่ต้องเจอ ใช้ศักยภาพให้เต็มที่ เตรียมรับประสบการณ์ใหม่ ต้องเรียนรู้ที่จะตามยุคตามสมัยให้ทัน มิควรมองอะไรเพียงด้านเดียว ยังมีคนที่เห็นต่างจากคุณ อำนาจต่อรองมิได้ขึ้นอยู่กับคุณคนเดียว ไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาอย่างง่ายดาย มิควรที่จะยึดติดกับรูปแบบและวิธีการจนเกินไปแต่ก็อย่าให้สุดโต่งนักก็แล้วกัน การสื่อสารที่ไม่เคลียร์จะทำให้เกิดปัญหาได้ ควรต้องสำรวมวาจาให้มากไว้ ช่วงนี้ผู้ใหญ่กำลังจับตาอยู่ มีสิทธิ์ที่จะได้ในสิ่งที่ไม่คาดหวังมาก่อน ระวังอุบัติเหตุ
ด้านการเงิน สภาพคล่องดีขึ้น ได้เงินจากหลายแหล่งแต่ปากโป้งไม่ได้เด็ดขาดมิเช่นนั้นจะถูกเบียดเบียนทันที จะได้ของที่อยากได้มานาน เสียเงินเพื่อสุขภาพและหน้าตา
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอคนที่ถูกใจ คบหาแบบค่อยเป็นค่อยไปดีที่สุด ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องให้เถียงกันได้ตลอด
ราศีมีน ( เกิดระหว่างวันที่14 มีนาคม-12 เมษายน)
จำเป็นต้องจัดการเรื่องที่ได้รับมอบหมายพิเศษและเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่คาดหวังความสำเร็จไว้สูงให้ลุล่วงให้จงได้ ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจเป็นอันมาก ควรต้องระวังความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสิ่งที่สื่อสารหรือเรื่องของข้อมูลด้วยต้องคอยตรวจสอบเป็นระยะ จะมีอุปสรรคปัญหาทำให้การดำเนินการมีการสะดุดหรือเสียจังหวะอยู่บ้างแต่ด้วยความโปรของคุณก็จะสามารถแก้ไขให้ผ่านไปได้แบบไม่ยากเย็นนัก บางท่านอาจต้องเข้าไปซัพพอร์ตหรือผลักดันงานบางอย่างให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ความที่เป็นผู้มีอัธยาศัยจึงทำให้ไปที่ใดก็มักได้การต้อนรับและยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ สมุนบริวารทำให้ต้องเหนื่อยใจ
ด้านการเงิน มีสภาพคล่อง มีเงินมาเติมในกระเป๋าอยู่เรื่อยๆ แต่รายจ่ายก็แทบจะสูสีกันภาระผูกพันเยอะ จะถูกหยิบยืมจากคนใกล้ตัวไปแล้วได้คืนยากซะด้วย อย่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด แต่ละคนที่เข้ามาก็เป็นได้แค่เพื่อนเท่านั้น ส่วนคนมีคู่ พูดไม่เข้าหูกันอยู่เรื่อย เว้นวรรคบ้างอะไรบ้างก็ดี
ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่13 เมษายน- 13 พฤษภาคม)
ต้องการความแคล่วคล่องว่องไวและกระฉับกระเฉงอย่างแรง เป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านบางอย่างที่ดูเหมือนว่าจะเป็นคุณต่ออาชีพการงานของคุณเป็นอย่างมากคงต้องคัดกรองผู้ร่วมงานด้วย อาจเจอคำพูดที่ให้รู้สึกเสียเซลฟแต่จำเป็นต้องข้ามผ่านไปให้ได้ เป็นไปได้ที่จะเสียโอกาสเนื่องจากเงื่อนไขส่วนตัวบางประการ มีบางเรื่องที่จำเป็นต้องทำการตัดไฟแต่ต้นลมต้องดำเนินการด้วยความประณีตแบบที่เรียกว่าเฉือดนิ่มๆ มีบางสิ่งหรือภารกิจลับที่ต้องจัดให้ตามคำขอของผู้ใหญ่ ที่จะต้องลัดคิวให้ก่อน ควรที่จะสังเคราะห์ข้อมูลด้วยความรวดเร็วอะไรที่เคยคาราคาซังก็จะจบลงได้ทำให้เหมือนได้ยกภูเขาออกจากอก ระวังผลกระทบอันเกิดจากการใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งด้วย
ด้านการเงิน สภาพคล่องดี มีรายได้เสริม แต่รายจ่ายจ่อคิวเพียบ จัดสรรดีๆก่อนที่จะใช้ อย่าลืมกันสำรองไว้ด้วย มีเหตุให้เสียเงินด้วยเรื่องของสุขภาพหรือต้องซ่อมบ้านซ่อมรถ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด อย่าหลงคารมต่างเพศง่ายจนเกินไป ส่วนคนมีคู่ ถ้าใช้แต่อารมณ์เมื่อไหร่จะคุยกันรู้เรื่อง
ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน)
ต้องขะมักเขม้นกับหน้าที่และสิ่งที่ทำอยู่ให้มากขึ้นและมีความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องไต่ถาม ใช้ความเฉียบแหลมของสติปัญญาในทางที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อตนและสังคม บางทีอาจต้องรับเป็นมันสมองของทีมไปโดยปริยาย ได้เป็นตัวหลักที่สำคัญ ยังมีอุปสรรคใหญ่รออยู่ อย่าทำอะไรที่ผาดโผดหรือเสี่ยงเป็นอันขาดเดี๋ยวจะเสียขบวน บางเรื่องเป็นไปตามสูตรที่ควรจะเป็นดีอยู่แล้วอย่าสร้างเงื่อนไขให้ต้องยุ่งยากอีก ควรเปิดกว้างยอมรับความคิดของคนรุ่นใหม่บ้างทุกคนล้วนเป็นกำลังเสริมที่ดีมัดใจไว้ให้ได้ล่ะ ควรอัพเดตข้อมูลบ่อยๆและกรองก่อนนำไปใช้ ระวังความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องที่สื่อสาร อย่าเพาะศัตรูเพิ่มโดยไม่จำเป็น อะไรที่รับปากแล้วควรต้องทำให้ได้
ด้านการเงิน ยังมีใช้มีจ่ายไม่ขาดมือ แต่ก็ต้องคำนวณให้ดี มิฉะนั้นอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังก็ได้นะ เศรษฐกิจพอเพียง ระวังถูกล้วงกระเป๋า หรือถูกหลอกให้ซื้อของที่ไม่มีคุณภาพ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะเจอรักลวง ระวังให้ดี ส่วนคนมีคู่ หงุดหงิดใส่กันก็เป็นเรื่องล่ะซิ
ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)
ด้วยบทบาทที่สำคัญขึ้นทำให้รู้สึกกดดันเบาๆแต่ความแน่วแน่ของคุณสามารถเอาชนะทุกสิ่งได้ ความรัดกุมต้องมากขึ้นเป็นทวีคูณ จะมีภารกิจอื่นเข้ามาคั่นเวลาโดยมิได้นัดหมาย มีโอกาสที่จะโชว์ทักษะในด้านที่แทบจะไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนหรือมีความจำเป็นต้องไปเยี่ยมเยือนผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อขอคำชี้แนะแนวทางบางอย่าง เป็นช่วงที่จะมีเหตุการณ์แบบพลิกความคาดหมายเกิดขึ้น จะมีสิ่งดลใจให้ฉุกคิดได้ทันเวลาหรือไดรับความเมตตาช่วยเหลือได้ทันท่วงที และถึงจะรีบเร่งแค่ไหนก็ควรจะเก็บงานให้เรียบร้อยก่อนจะไปทำอย่างอื่นแค่นี้ก็จะไม่มีใครสามารถว่าคุณได้ สมุนขยันขันแข็งช่วยงานได้มากแต่อาจมีบางคนที่ไม่กินเส้นกันคุณก็อย่าลำเอียงล่ะ
ด้านการเงิน สะพัดพอประมาณ ขาดเหลือประการใดมีผู้ใหญ่คอยเอื้อเฟื้อตลอด หยิบจับอะไรให้เป็นเงินเป็นทอง มือขึ้น แต่การใช้จ่ายอย่างอิสระใช่ว่าดีควรที่จะต้องมีลิมิตด้วย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีรักต่างวัย หรือกับคนที่เป็นม่าย ส่วนคนมีคู่ ตามประสาลิ้นกับฟัน กุ๊กกิ๊กกันบ้างทะเลาะกันบ้าง
ราศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม)
อย่าหาเหตุให้ตัวเองต้องเดือดร้อน ต้องคิดตรองหลายๆตลบอีกทั้งมิควรที่จะไปสร้างความอึดอัดใจให้คนอื่น โชคและสถานการณ์ไม่เข้าข้างคุณเอาซะเลย ดูเหมือนว่าจะท่าดีทีเหลวในสายตาใครๆไปแล้ว มีสิทธิ์ทีจะถูกเปลี่ยนตัวอย่างกะทันหันด้วยผู้ใหญ่เกรงว่าคุณจะรับมือไม่ไหวหรือเป็นเพราะสิ่งที่ดำเนินการอยู่ยังไม่สำเร็จลุล่วงจึงทำให้ต้องชวดโอกาสสำคัญไป เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติม สิ่งต่างๆใช่ว่าจะเป็นไปดั่งใจคุณทุกเรื่องบางทีก็ควรที่จะยอมรับสภาพและมองไปข้างหน้าต่อไป จะค้นพบสัจธรรมบางประการด้วยตนเอง ข้อตกลงที่สู้อุตส่าห์ทำไว้อย่างดิบดีก็มีอันต้องเปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยเหตุผลบางประการโดยที่คุณไม่สามารถจะพูดอะไรได้ เดินทางบ่อย
ด้านการเงิน คล่องตัวพอสมควร ได้เงินคืน ได้แหล่งเงินทุนใหม่ มีรายได้ที่งอกเงย แต่ระวังโดนยกเค้า ควรเก็บทรัพย์สินเงินทองไว้ในที่ที่ปลอดภัยกว่าเดิม คิดก่อนจ่าย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ต้องมีฝ่ายจัดหาถึงจะเวิร์ค ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องกินใจกันเล็กน้อย
ราศีสิงห์ (เกิดระหว่างวันที่17 สิงหาคม-16 กันยายน)
เป็นจังหวะเหมาะสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งต่างๆที่ยังไม่ลงตัวให้เข้าที่เข้าทางตามที่ควรจะเป็นแล้วค่อยคิดที่จะลองผิดลองถูกกับสิ่งใหม่ที่คิดขึ้นจะดีกว่าหรืออาจจะทำควบคู่กันไปก็ได้ถ้าไม่เหนื่อย เป็นช่วงที่ต้องการแนวคิดและมุมมองที่หลากหลายเพื่อที่จะนำมาประยุกต์และปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ จะได้อุปกรณ์ทุ่นแรงมาใช้แค่ต้องเสียเวลาเพื่อเรียนรู้เล็กน้อย จะมีภารกิจสำคัญแทรกเข้ามาซึ่งต้องรีบดำเนินการให้เสร็จโดยเร็ว แต่ไม่ว่าจะหยิบจับทำอะไรก็ดูเหมือนว่าจะได้รับความช่วยเหลือตลอดโดยที่ไม่ต้องร้องขอไม่ว่าจะได้จากคนที่รู้จักมักคุ้นหรือบุคคลแปลกหน้า เซนส์ดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองศัตรูจะแพ้ภัยไปเอง
ด้านการเงิน รับซ้ายจ่ายขวา หาเงินตัวเป็นเกลียว ใช้เปลืองมากไม่ดีแน่ มีปัญหากับตัวเลขในบัญชี บัตรเครดิตหาย หมดเปลืองเพื่อหน้าตาทางสังคม ควรแบ่งเพื่อทำบุญทำกุศลบ้าง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด หากรู้สึกพออกพอใจผู้ใดขึ้นมาก็อย่าเพิ่งออกตัวแรงจนเกินไปนักเดี๋ยวอกหักจะเดาะซะเปล่าๆ ส่วนคนมีคู่ เจ้าชู้ไม่เลือกที่ระวังเจอดีแล้วกัน
ราศีกันย์ ( เกิดระหว่างวันที่17 กันยายน-16 ตุลาคม)
งานประเภทที่ต้องรับช่วงต่อหรือรื้อของเก่าเอามาทำใหม่ค่อนข้างไปได้ดีแต่อะไรที่เริ่มใหม่แบบซิงๆยังคงเป็นไปแบบลุ่มๆดอนๆเนื่องจากมีการแข่งขันสูงแถมยังมีคนที่คอยขัดตลอดแค่ในวงสนทนาก็ดูเหมือนว่าจะตกลงกันไม่ได้แต่หากคิดให้ดีๆก็ถือเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่ควรพูดคุยกันให้จบทะเลาะกันให้เสร็จก่อนจะได้ไม่ต้องมีปัญหาทีหลัง เป็นช่วงที่คุณอาจจะตามความคิดของคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยทันที่สำคัญคือควรฟังกันบ้างเท่านั้นเอง มิควรทำสิ่งใดที่เป็นการหักด้ามพร้าด้วยเข่า จะได้บทเรียนหรือเทคนิคเพิ่มเติมจากความผิดพลาด จำเป็นที่จะต้องมีการจัดระเบียบหรือปรับรูปแบบกระบวนท่ากันใหม่เพื่อความคล่องตัวที่มากขึ้นกว่าเดิม ใช้ไม้แข็งไม่ได้ผล ชีพจรลงเท้า ระวังอุบัติเหตุด้วย
ด้านการเงิน สภาพคล่องดีขึ้น ได้ผู้ใหญ่ชี้ช่องรวย เมคมันนี้ได้เพียบ มีเงินพอที่จะโปะหนี้ได้ งดค้ำประกันและหยิบยืมทรัพย์สินมิฉะนั้นจะต้องมาผิดใจกันภายหลังแน่
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคนที่รู้สึกปลื้มเป็นพิเศษ ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องให้ขุ่นเคืองใจ ถ้าเคลียร์กันได้ก็ดี
ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน)
ยังไปได้เรื่อยๆ มีผู้ที่คอยค้ำจุนหนุนส่งมิได้ขาด แต่ยังไม่มีอะไรที่โดดเด่นหรือหวือหวามากนัก บางท่านจะได้รับโอกาสหรือมีความจำเป็นที่ต้องเข้าเสียบแทนตำแหน่งอย่างกะทันหันทั้งนี้เป็นไปเพื่อส่วนรวม ช่วงที่เป็นรอยต่อจะมีความวุ่นวายอยู่บ้างพอเคลียร์ไหว ต้องเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนเก่าในบางเรื่องหรือต้องทำบางสิ่งเพื่อตอบแทนบุญคุณบางคนในเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ผ่านมา จะมีการชิงไหวชิงพริบกันด้วยเรื่องของผลประโยชน์บางอย่าง การที่ได้โชว์ทักษะบางด้านออกมาถูกที่ถูกเวลาจะทำให้คุณได้แจ้งเกิดในแวดวงได้อย่างเหลือเชื่อ แต่ก็อย่ามัวเหลิงกับคำชม จะเจอเหตุการณ์ที่ไม่คิดว่าจะต้องมาได้เจอ มีปัญหาเฉพาะหน้ามาให้แก้ถี่กว่าปกติ มีเกณฑ์เดินทางไกล
ด้านการเงิน รับทรัพย์ เงินทองไหลมาเทมา มีรายได้เป็นล่ำเป็นสัน ได้เวลาปลดระวางข้าวของเครื่องใช้บางอย่างที่เก่าและชำรุดประเภทที่ซ่อมก็ดูเหมือนว่าจะไม่คุ้ม แต่ก็อย่าใช้จ่ายเกินตัวนักล่ะ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคนพยายามทำเนียนมาตีสนิท ระวังจะเผลอใจล่ะ ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องให้ต้องระแวงแคลงใจกันเบาๆ
ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม)
งานเฉพาะกิจจะทำได้สำเร็จตามเป้าหมาย จะได้ทำหน้าที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผู้อื่นอย่างเต็มตัวซึ่งใช่ว่าใครๆจะสามารถทำได้ซะที่ไหน จะมีผลงานเป็นที่ยอมรับเป็นที่เชิดหน้าชูตา อะไรที่ผู้อื่นจัดการไม่ได้ก็จะเรียบร้อยทันทีที่ตกมาถึงมือคุณจากฝีมือและประสบการณ์ที่หลากหลายทำให้มองปัญหาออก มีคนที่แอบแข่งกับคุณอยู่หรืออดที่จะอิจฉาในความเก่งและความเอ็นดูที่ผู้ใหญ่มีต่อคุณไม่ได้ เพียงแต่คุณจะสังเกตเห็นหรือไม่เท่านั้น แต่ก็มิควรประมาทโดยเฉพาะกับปัจจัยบางอย่างที่อยู่เหนือการควบคุมของคุณ อาจมีการตีความในคำพูดผิดไปจึงต้องระวังให้มาก คนบางคนสามารถพึ่งพาได้ในบางโอกาสเท่านั้น มีความท้าทายหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันอยู่เป็นระยะ
ด้านการเงิน ไหลเวียนคล่อง แต่ก็จะถือเงินในมือได้ไม่นานมีเรื่องให้ต้องเสียเงินตลอด ซื้อแหลกอะไรที่ต้องการเป็นต้องไขว่คว้าเอามาจนได้ มีรายจ่ายเกี่ยกับการซ่อมบำรุงด้วย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ปิ๊งคนในแวดวงเดียวกัน ส่วนคนมีคู่ ห่วงความรู้สึกกันบ้างก็พอ
ราศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม)
ความไม่ราบรื่นกลับมาเยือนอีกครั้ง จะทำการใดให้คิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนสิ่งใดที่เคยรับปากใครไว้และยังทำได้ไม่เรียบร้อยนอกจากจะถูกทวงถามแล้วยังมีผลกระทบตามมาอีกหลายอย่างเรียกว่าวาจาทำพิษประมาณนั้น จะเจอคู่แข่งที่ฝีมือทัดเทียมกัน อย่าทำตามอำเภอใจตนเองจนเกินไป ทำเป็นเล่นไม่ได้เชียว ผู้ใหญ่ไม่ปลื้มคุณนักต้องระมัดระวังตัวอย่างแรง ต้องเจอบททดสอบที่ยากพอดู มิควรคิดการณ์ใหญ่เกินตัวเพราะมีแนวโน้มว่าจะไปได้ไม่ตลอดรอดฝั่ง ต้องค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความไม่ประมาท หาโอกาสที่จะเปิดโลกทัศน์บ้าง เป็นช่วงที่จัดวางอะไรให้ลงตัวได้ค่อนข้างยากต้องใช้ความพยายามสูงและความพิถีพิถันเป็นพิเศษ ระวังอุบัติเหตุและอันตรายจากของมีคม
ด้านการเงิน พอมีพอกินสมฐานะ ต้องหมั่นหามาเติมอย่าให้พร่องจนถึงก้นกระเป๋าล่ะ โดนทวงหนี้ที่ติดค้างชำระ มีเรื่องให้ต้องสิ้นเปลืองเงินทองโดยใช่เหตุ ถูกชักหัวคิว เอาเปรียบในสัญญา ถูกหลอกให้ซื้อของเก่า
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีโอกาสที่จะได้เจอคนที่คู่ควร ดูเหมาะกันสุดๆ ส่วนคนมีคู่ ขิงก็ราข่าก็แรง