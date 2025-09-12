ภดารี บุนนาค รวมหลานๆ หน้าฝรั่งชื่อไทย

“ดา-ภดารี (สุชีวะ) บุนนาค” รวมญาติๆ กินข้าวกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตา พร้อมโพสต์ข้อความว่า ...ญาติวนๆ กันไป รังสิต | รัชนี | สุชีวะ | บุนนาค | booth เด็กบ้านนี้หน้าฝรั่ง เลือดฝรั่งแบบครึ่งบ้าง เสี้ยวบ้าง แต่ชื่อไทยแท้
ชย - จานุ - มะไฟ - เบญจ - เรไร - สาหรี่ (ขาดมะขามอีกคน)... ส่วนตัวเธอเองก็แต่งงานกับ “ฤทธี บุนนาค” ที่หน้าตาดูฝรั่งและแขกขาวผสมกันมากๆๆๆ โดยมีลูกด้วยกันสองคน “น้องเรไร อณิสสา” และ “น้องเบญจ” ที่วันนี้กำลังแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาว
สำหรับ “ภดารี (สุชีวะ) บุนนาค” เป็นบุตรสาวของ “คุณกฤษฎา สุชีวะ” กับ “คุณหญิงหนิง-หม่อมราชวงศ์ภวรี” โดยเธอหลานสาวของคุณตา “ม.จ.ภีศเดช รัชนี” คุณยาย “ท่านผู้หญิงดัชรีรัช รัชนี”
Cr.Dabunnag