ครอบครัวโสณกุล ยกขบวนไปส่งลูกชายเข้าเรียนที่อังกฤษ

ถือโอกาสเป็นทริปครอบครัวพากันไปเที่ยวที่ประเทศอังกฤษซะเลย เมื่อครอบครัวโสณกุล ต้องไปส่ง 'น้องนพ-นพมงคล โสณกุล ณ อยุธยา' ลูกชายคนโตของ คุณพ่อ 'ม.ล.อภิมงคล โสณกุล กับคุณแม่นาเดีย โสณกุล' ที่ถึงเวลาต้องออกเดินทางสู่โลกกว้างด้วยการไปใช้ชีวิตเรียนอยู่ที่โรงเรียนประจำ Harrow โรงเรียนชายล้วนชื่อดังระดับโลก ซึ่งนับได้ว่าน้องนพเป็นรุ่นที่ 4 ของตระกูล ต่อจากคุณพ่อ ม.ล.อภิมงคล , คุณปู่ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล และคุณทวด ม.จ.ฉัตรมงคล โสณกุล ที่ทุกคนผ่านการศึกษามาจากโรงเรียนแห่งนี้
.
หลังจากที่ท่องเที่ยวกันมาสักพักก็ถึงเวลาส่งลูกชายคนโตเข้าสู่ระบบของโรงเรียน โดยคุณแม่นาเดียที่ไปส่งถึงกับหลั่งน้ำตาเป็นห่วงลูกชายที่กำลังจะห่างจากอก ส่วนคุณพ่อก็โชว์สกิลความเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนประจำ ปูที่นอนโชว์ลูกชายซะเลย!!
.
งานนี้คุณแม่นาเดียได้บอกเล่า พร้อมบันทึกความทรงจำว่า "คุณย่าพามาดูโรงเรียนครั้งแรกตอนนพยังไม่สองขวบ จับถ่ายรูปกับพ่อกับปู่ไว้ด้วย ถึงวันนี้อายุ 13 ปี นพได้เป็นนักเรียน Harrow สมใจคุณย่าแล้ว นพตั้งใจสอบ เตรียมตัวเพื่อมาเรียนที่นี่มาก ผลการสอบ Common Entrance ได้ A* Math ทุกตัว Physics นพก็ได้ A* แล้วก็ได้ Clay prizes ที่ Harrow เนื่องจากทำคะแนนสอบวิชาพิสิกส์ได้สูงสุดในชั้นด้วย
.
แม่และทุกคนในครอบครัวภูมิใจในตัวนพมาก คุณย่าเองก็ต้องภูมิใจมากเช่นกัน ก่อนเข้าโรงเรียนแม่รู้ว่านพกังวลมากว่าจะอยู่ได้ไหม จะร้องไห้ไหม แม่เองก็กังวล แต่แม่เชื่อว่านพของแม่ทำได้ทุกอย่างที่อยากจะทำ แม่จะคอยชัพพอร์ตนพสุดหัวใจเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง แม่ขอให้นพมีความสุขกับโรงเรียนใหม่ปรับตัวได้เร็วๆ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆ ให้คุ้มค่ากับโอกาสที่ได้รับ ดูแลตัวเองให้ดีเหมือนที่แม่ดูแลนะลูก You are my heart, my pride, my everything"
.
ดูท่าว่างานนี้คุณพ่อคุณแม่จะตื่นเต้นยิ่งกว่าลูกชายซะอีกนะคะเนี่ย
#Celebonline #Gossip #นพโสณกุล #นาเดียโสณกุล #หม่อมเต่า #Harrow #อภิมงคลโสณกุล