ศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์ ร่วมยินดี ชาจี เปิดสาขา เดอะคริสตัล เอกมัย-รามอินทรา

ศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะ เคอี กรุ๊ป จำกัด มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ Mr. Summer Lin ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ชาจี (ไทยแลนด์) จำกัด เนื่องในโอกาสเปิด CHAGEE (ชาจี) แบรนด์ชาพรีเมียมจากประเทศจีน โดยมี ปรียทัต คูเสริมมิตร และ อรรถกร เนตร์เนรมิตรดี ร่วมแสดงความยินดี ที่เดอะคริสตัล เอกมัย-รามอินทรา
***
กิฟฟารีน บริษัท MLM สัญชาติไทยอันดับหนึ่ง นำโดย พญ.นลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด, ธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย, ปริญญ์ บุญดีสกุลโชค CEO & Managing Partner ของ บริษัท ฟรอนทิส จำกัด ร่วมจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “Giffarine AI Coach” เครื่องมือใหม่ในการติดอาวุธให้นักธุรกิจกิฟฟารีน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในวงการธุรกิจขายตรงไทย ที่ใช้ AI มาช่วยเป็นโค้ชหรือเป็นผู้ช่วยในการสร้างสคริปต์นำเสนอผลิตภัณฑ์ และช่วยวิเคราะห์ VDO Live โดยมี พงศ์พสุ อุณาพรหม และเอกกมล บุญญาภิสันท์, พญ.สิริอรญ์ สุกาญจนพงษ์ ร่วมงานด้วย ที่ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ชั้น 35 โครงการ One Bangkok.