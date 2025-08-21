สู่ขวัญ บูลกุล ร่วมเสวนาพิเศษ

สู่ขวัญ บูลกุล พิธีกรและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ร่วมเสวนาพิเศษ “ทำไมถึงเลือกนิวซีแลนด์ให้ลูกเรียน ตั้งแต่มัธยมจนถึงมหาวิทยาลัย” ในงานการศึกษาสถานทูตนิวซีแลนด์ ที่รวมทุกคำตอบเรื่องเรียนต่อนิวซีแลนด์ พร้อมทุนการศึกษากว่า 2 ล้านบาท วันที่ 30 ส.ค. 68 เวลา 11.00-17.00 น. (เสวนาเริ่ม 13.00 น.) ที่สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ 2 ชั้น 5 ลงทะเบียนร่วมงาน (ฟรี) ที่ https://www.studywithnewzealand.govt.nz/th/education-fair-thailand
***
กิฟฟารีน นำโดย พญ.นลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บจก.กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้, ธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กก.ผจญ.ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย, ปริญญ์ บุญดีสกุลโชค CEO & Managing Partner บจก.ฟรอนทิส ร่วมจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “Giffarine AI Coach” โดยมี พงศ์พสุ อุณาพรหม, เอกกมล บุญญาภิสันท์, พญ.สิริอรญ์ สุกาญจนพงษ์ ร่วมงาน ที่ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ชั้น 35 โครงการ One Bangkok
***
ไฮโซนักสะสมงานอาร์ต “แอ๋-ฤาชุตา บุญสูง” ควงสามี “เอก-วัฒนชัย อนุรัฐพันธ์” ร่วมงานเปิดนิทรรศการ JUST LET ME BE ที่ MOCA Bangkok ในคอนเซ็ปต์ ‘IF YOU DON’T UNDERSTAND ME DON’T WORRY – ถ้าไม่เข้าใจ ไม่เป็นไรเลย แค่ปล่อยให้เราได้เป็นตัวของเราเอง’ ซึ่งตรงใจคุณแอ๋เต็มร้อย เพราะนิยามความเป็นตัวเองของเธอชัดเจนจนใครก็ขวางไม่ได้ มาร่วมให้กำลังใจเหล่าศิลปินผู้มีภาวะดาวน์ซินโดรมและผู้บกพร่องทางสติปัญญา ได้ถึง 31 สิงหาคมนี้