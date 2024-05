ดร. ชัยรัต พงศ์พันธุ์ภาณี จัดกิจกรรมพายเรือเก็บขยะ

ดร. ชัยรัต พงศ์พันธุ์ภาณี ที่ปรึกษาชมรมเรือพาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สือ หวัง ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท ไชน่า ว่านเคอ จำกัด จัดกิจกรรม พายเรือเก็บขยะ ลดโลกร้อน “Zero Carbon Clean Up Water” โดยมี เคน ลี พล.ร.ต.ประพาฬพงศ์ โภชนสมบูณ์ รศ.ดร.ธนิต ธงทอง ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล และ ประยุทธ ตามธรรม ร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่น ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์





***

ตั้งแต่ต้นปี ถึง ณ บัดนาวววว มีแต่เรื่องให้ “หมอต้อย กิฟฟารีน” พญ.นลินี ไพบูลย์ เค้าปลื้มปริ่มพิมพ์ใจค่ะคุณขา เพราะเพิ่งคว้ารางวัล Thailand’s Most Admired Company 2023-2024 จากนิตยสาร BrandAge ที่ยกให้กิฟฟารีน เป็นบริษัทที่ได้รับความน่าเชื่อถือที่สุด ในกลุ่มธุรกิจขายตรง ไปหยกๆ ยังติดโผเป็นแบรนด์ไทยหนึ่งเดียวติดอันดับที่ 53 Top 100 ขายตรงโลก 2024 จากนิตยสาร Direct Selling News ในสหรัฐอเมริกา ที่ผลประกอบการปี 2023 มียอดขายมากกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐอีกค่ะคุณ...ขา

เรียกว่าไม่มีแผ่ว & ฮอตฉ่าจริงจริ๊งงงงง คุณหมอต้อย!! ว่าแต่ตู้โชว์ที่บ้าน ชั้นวางของที่ออฟฟิศ มีที่เก็บรางวัล...พอใช่มั้ยคะ? คริคริ



***

The 1 ผู้นำด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตี้ในฐานะ Center of Life Platform อันดับ 1 ของไทย ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล เดินหน้ายกระดับความพิเศษยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีเพื่อสมาชิก The 1 เท่านั้น กับ “The 1 Day” วัน The 1 แห่งชาติ 2024 ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้! เพียง 7 วัน ที่สมาชิกจะได้ช้อป-ฟินเหนือระดับยิ่งกว่าที่เคย พร้อมผนึกกำลังทั้งกลุ่มเซ็นทรัล ยกขบวนสิทธิพิเศษที่คุ้มค่าที่สุดจากแบรนด์ชั้นนำทั่วไทย พร้อมยังร่วมมือกับพันธมิตรคนสำคัญ ‘บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน’ จัดงาน “The One for The 1 Presented by Central The 1 Credit Card” มอบประสบการณ์ Meet & Greet สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ “มาร์ค ต้วน” ศิลปินชื่อดังระดับโลก จัดเต็มเซอร์ไพรส์สุดพิเศษมากมายเฉพาะภายในงานนี้เท่านั้น ทั้งหมดนี้ เพื่อสมาชิก The 1 โดยเฉพาะ! เตรียม The 1 APP ของคุณให้พร้อม แล้วรอติดตามรายละเอียดความพิเศษของงาน “The 1 Day” ได้พร้อมกันเร็วๆ นี้ https://go.the1.co.th/UohD/upp04krz