ของขวัญจากจันทราสุดพรีเมียมฉบับ “รอยัล โอชา”

ร้าน “รอยัล โอชา” (Royal Osha) ร่วมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ กับเซ็ตขนมไหว้พระจันทร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ คอนเซ็ปต์ A Moonlit Celestial Gift - ของขวัญจากจันทราด้วย 2 เซ็ตสุดพรีเมียม มาพร้อมไส้ดั้งเดิม อย่าง ไส้คัสตาร์ด, ไส้เม็ดบัวเม็ดแตงโม, ไส้ทุเรียนไข่เค็ม และไส้ไฮไลต์มาใหม่ “มัทฉะพิสตาชิโอ” รวมเป็น 4 รสชาติซิกเนเจอร์พร้อมไส้พิเศษสำหรับคนที่ทานวีแกนได้แก่ ไส้หมูฝอยน้ำพริกมะขามไข่เค็ม ที่เป็นขนมไหว้พระจันทร์รสคาว และไส้สาหร่ายงา เมนูแพลนต์เบส 100% เอาใจคนรักสุขภาพ รังสรรค์โดย เชฟวิชิต มุกุระ เชฟมิชลินสตาร์ 1 ดาว และเอ็กเซ็กคลูทีฟเชฟ ณ ร้านรอยัล โอชา
ปีนี้มาในรูปลักษณ์ของกล่องสีแดงเข้มลวดลายทอง สะท้อนเงาแสงจันทร์ กับความหมายลึกซึ้งแห่งความกลมเกลียว โชคลาภ และความรุ่งเรือง 2 รูปแบบได้แก่
Mooncake Premium box กล่องสีแดงเข้ม 2 ชั้น พร้อมผ้าอเนกประสงค์สีแดงออมเบรพิมพ์ลายพระจันทร์เต็มดวงสีทอง ชั้นแรกมี ขนมไหว้พระจันทร์ 8 ชิ้น 4 รสชาติดังกล่าว และชั้นที่ 2 เป็น Room fragrance Diffuser (ก้านน้ำหอม) กลิ่น “Royal Osha” ที่มีกลิ่นอายของสมุนไพรไทย เครื่องเทศ และดอกไม้หอม
Mooncake Classic box กล่องกลมสีแดงเข้ม 1 ชั้น ฝากล่องมีหูหิ้วสายหนังสีแดง พร้อมตัวล็อคระหว่างกล่องสีทอง กับโลโก้ รอยัล โอชา ตัวหนังสือสีทอง ประกอบด้วย ขนมไหว้พระจันทร์ 8 ชิ้น รวมไส้ 4 รสชาติซิกเนอเจอร์ไส้ละ 2 ชิ้น