ลูกไม้หล่นใต้ต้น!? “เบน กัลยานี” สวย เก่ง ได้แม่

หลายคนคงคุ้นภาพลักษณ์บอสสาวเก่ง “เบน–กัลยานี กมลวิศิษฎ์” แห่ง บีเจ ยีนส์ (ไทยแลนด์) ที่โลดแล่นในวงการธุรกิจแฟชั่น แต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ไม่ใช่แค่พรสวรรค์หรือความมุ่งมั่นส่วนตัว หากยังมีแรงบันดาลใจจากผู้หญิงที่เธอรักและเคารพที่สุด นั่นก็คือ “คุณแม่วรรธนี บุญญลักษณ์” เจ้าของบริษัท นาโน อิเลคทริค โปรดักส์ จำกัด ผู้เป็นต้นแบบทั้งเรื่องงานและชีวิตครอบครัว
เบนเล่าว่า เธอซึมซับความเป็นนักสู้ และการทำงานหนัก ขยัน อดทน จากคุณแม่มาตั้งแต่เด็ก จนต่อยอดธุรกิจของครอบครัว มาสู่การสร้างบริษัทของตัวเองในชื่อ บุญกมล อิเล็คทริคดีไวซ์ พร้อมๆ ไปกับการบริหารธุรกิจแฟชั่นที่เธอรัก
ในฐานะคุณแม่ลูกสี่ของเบน นับได้ว่าถอดแบบความเป็น “คุณแม่มือทอง” มาจากต้นฉบับเต็มๆ เธอเผยเคล็ดลับการเลี้ยงน้องวาเลนไทน์, น้องเวย์ลานี่, น้องเวิร์คเบียร์ และน้องเวเน่โน่ว่า เน้นความเป็นธรรมชาติ ให้เด็กๆ เติบโตตามวัยและเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว ด้วยการสอนลูกจากเรื่องเล็กๆ ในชีวิตประจำวัน ทำให้เป็นเด็กเลี้ยงง่าย ร่าเริง และพร้อมเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะ จากการเดินทางที่ครอบครัวทำอยู่เสมอ ซึ่งช่วยหล่อหลอมให้เด็กๆ ได้ทั้งความรู้และความสุขไปพร้อมกัน
วันแม่ปีนี้ที่ผ่านมา ครอบครัวกมลวิศิษฎ์จึงอบอวลไปด้วยความรักเช่นเคย เบนจัดเค้กโฮมเมดและพวงมาลัยช่อสวย มอบแด่คุณแม่วรรธนี เพื่อสื่อถึงความกตัญญูและความรักที่เธอมีต่อผู้หญิงที่เป็นทั้ง “แรงบันดาลใจ” และ “รากฐานความสำเร็จ” ในชีวิต