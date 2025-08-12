“วัลยา จิราธิวัฒน์” นำ 2 เชฟดัง รังสรรค์เมนูจากยอดดอยสู่ปลายช้อน

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา จัดงาน The Royal Bistro Gala Night X MasterChef & Iron Chef ถ่ายทอดคุณค่าผลผลิตจากยอดดอยผ่านประสบการณ์ Immersive Fine Dining หนึ่งในไฮไลต์ของงานโครงการหลวง 56 ภายใต้แนวคิด “Farm to City – Farmtime Stories น้ำพระราชหฤทัย จากฟ้าสู่มหานคร” รังสรรค์เมนูคอร์สสุดพิเศษจากวัตถุดิบโครงการหลวง “The Farmtale Flavors เรื่องเล่าจากยอดดอยสู่ปลายช้อน” ผ่านเทคนิคอันประณีตและรสชาติละเมียด โดย เชฟเตย-สหรัฐ แตงไทย ผู้ชนะ MasterChef The Professionals Thailand และ เชฟอาร์-ธีรภัทร ตียาสุนทรานนท์ ผู้ชนะ The Next Iron Chef Season 2 ถ่ายทอดเรื่องราวของผืนดิน พืชพันธุ์ และผู้คน ผ่านมุมมองเฉพาะตัวที่แปรรสชาติเป็นถ้อยคำ แปรวัตถุดิบเป็นบทกวี และแปรการปรุงรสเป็นการบอกเล่าเรื่องราวที่งดงาม ด้วยผลผลิตโครงการหลวงมารังสรรค์เป็น 6 คอร์สทรงคุณค่า
ภายในงานมี พล.อ. กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เลขาธิการและประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา นำโดย วัลยา จิราธิวัฒน์ กก.ผจญ.และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, มุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล, ปริญญ์ จิราธิวัฒน์, สุทธิภัค จิราธิวัฒน์, ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล, นภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์, ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา และ วุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ พร้อมแขกคนสำคัญจากบริษัทชั้นนำของไทย อาทิ เปาโล ดิโอนิซี่ เอกอัครราชทูสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย และภริยา มาดาม ทาลา ดิโอนิซี, สราวุฒิ อยู่วิทยา, อารดา เฟื่องทอง, พลโท สาธิต ศรีสุวรรณ, ทิพวัน เรืองบุณย์, ชีวิน ปราชญานุพร ร่วมลิ้มรสอาหาร
ท่ามกลางบรรยากาศรื่นรมย์ จากการขับกล่อมของวงออเครสตร้าจาก KU Band ขับร้องโดย แก้ม-วิชญาณี เปียกลิ่น กับบทเพลงในชุดเรื่องเล่าจากฟ้าให้ทุกช่วงเวลางดงาม ราวกับอยู่กลางผืนป่าบนยอดดอย