วานนี้ (26 ก.ค.68) เพจ Central Pattana ได้เผยแพร่ภาพการติดธงชาติไทย และประดับไฟธงชาติไทยบนอาคารและภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ พร้อมโพสต์ข้อความว่าเซ็นทรัลพัฒนา และศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ขอส่งความห่วงใยให้กับประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดน และขอส่งแรงใจให้กองทัพไทยในการปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัยWe stand for the Royal Thai Armed Forces. Stay safe and strong together.#เซ็นทรัลพัฒนา #CentralPattana