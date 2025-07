โปรวันแม่มาแล้ว GO! HOTEL ร่วมกับ AIS และ Sukishi ปล่อยแพ็กเกจวันแม่โดนใจ

วันแม่ปีนี้ GO! HOTEL โรงแรมที่ สุขสะดวก สบาย สุดคุ้ม และกำลังมาแรง ภายใต้การบริหารในเครือเซ็นทรัลพัฒนา ชวนคุณพาแม่ออกไปเที่ยว ในแคมเปญ “แม่เคยพาไปไหนบ้าง” สำหรับแม่…ไม่ต้องไปไกล แค่ไปด้วยกันก็พอ เพราะความสุขของแม่ คือการได้อยู่กับลูก พร้อมยินดีต้อนรับเพื่อนซี้สี่ขาที่เป็นเหมือนหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว ด้วยการจัดเตรียมพื้นที่และบริการที่เหมาะสม เพื่อให้ทุกการเข้าพักเป็นเรื่องง่ายและราบรื่น

จตุพร วิไลแก้ว Head of Hotel Asset Management and Operations Go! Hotel กล่าวว่า “วันแม่ปีนี้ GO! HOTEL ขอเชิญชวนลูกๆ ทุกท่านพาคุณแม่ออกเที่ยวในจังหวัดที่ไม่ไกลจากรุงเทพฯ ที่มีครบทั้งแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังและอาหารอร่อยอย่างชลบุรีและระยอง โดยปีนี้ GO! HOTEL ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ บ่อวิน บ้านฉาง ศรีราชา ชลบุรี ได้เตรียมที่พักแสนสะดวกสบายและโปรโมชั่นพิเศษในราคาสุดคุ้ม ‘จ่ายครั้งแรกราคาเต็ม จ่ายครั้งต่อไปเท่าอายุคุณแม่’ ไว้รอต้อนรับทุกท่าน และยังเพิ่มความพิเศษยิ่งขึ้นไปอีก สำหรับลูกค้า AIS จะได้รับเรตราคาที่ถูกกว่าลูกค้าทั่วไป และลูกค้า Sukishi นอกจากจะได้พาคุณแม่มาอิ่มอร่อยกับอาหารจานโปรดแล้ว ยังได้รับยำแซลมอนฟรี เมื่อรับประทานอาหารครบ 250 บาท ด้วย”

ลูกค้าทุกท่านที่จองห้องพักตรง รับสิทธิ์ซื้อห้องพักในครั้งแรกราคาพิเศษ จ่ายครั้งถัดไปในราคาเท่าอายุคุณแม่ (ยิ่งคุณแม่อายุน้อย ยิ่งจ่ายน้อย) รับสิทธิ์ซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2568

รับยำแซลมอนที่ร้าน Sukishi ทุกสาขาฟรี! เมื่อรับประทานอาหารครบ 250 บาทขึ้นไป ระยะเวลาโปรโมชั่นรับยำแซลมอนระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 15 สิงหาคม 2568 เท่านั้น

และในโอกาสพิเศษวันแม่ปีนี้ ยังได้ร่วมแบ่งปันความสุขคืนสู่สังคม โดยรายได้จากราคาที่ลูกค้าจองห้องพักตามอายุคุณแม่ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปมอบให้กับ โรงพยาบาลเด็กราชวิถี ทั้งหมดอีกด้วย

โก โฮเทล บ่อวิน ราคา 1,250 บาท

โก โฮเทล บ้านฉาง ราคา 1,050 บาท

โก โฮเทล ศรีราชา ราคา 1,050 บาท

โก โฮเทล ชลบุรี ราคา 1,050 บาท





(ใช้เอไอเอส พอยท์ 1 คะแนนแลก)

โก โฮเทล บ่อวิน ราคา 1,050 บาท

โก โฮเทล บ้านฉาง ราคา 899 บาท

โก โฮเทล ศรีราชา ราคา 899 บาท

โก โฮเทล ชลบุรี ราคา 899 บาท





1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2568 สำหรับลูกค้าทั่วไป

1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2568 สำหรับลูกค้า AIS