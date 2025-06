“โอปอล” เข้าพบ รมว. สธ. ก่อนรุดเยี่ยมผู้ป่วยสถาบันมะเร็งฯ ผลักดันโครงการ “Opal for Her” สู่ระดับโลก!

เดินสายทั้งวันเลยจริงๆ วันนี้ สำหรับมิสเวิลด์คนแรกของประเทศไทย ซึ่งตั้งแต่เช้าก็ไปเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล ต่อด้วยไปเยี่ยมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาลและน้องๆ ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) จนมาถึงเวลาประมาณ 15.30 น. สาวโอปอลพร้อมด้วยทีมงานมิสเวิลด์ ก็เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ เพื่อร่วมหารือและผลักดันโครงการเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมในผู้หญิงไทย และเข้าถึงการรักษาแบบทันท่วงที รวมถึงการผลักดันโครงการดังกล่าวสู่ระดับสากลอีกด้วยต่อมาในช่วงเย็น “โอปอล" และคณะมิสเวิลด์ได้เดินทางมายังสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อเข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยโรคมะเร็ง รวมถึงทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานอย่างหนักเพื่อผู้ป่วย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น เต็มไปด้วยความประทับใจ โดยตอนท้ายกิจกรรม “โอปอล” ได้เขียนโปสการ์ดเพื่อร่วมให้กำลังใจผู้ป่วยไว้ว่า“โอปอลและโครงการ Opal For Her ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งทุกท่าน และครอบครัว รวมถึงสถาบันมะเร็งแห่งชาติและบุคลากรที่สำคัญทุกท่าน ทางโอปอลและโครงการ Opal For Her สัญญาว่าจะคอยช่วยเหลือและสนับสนุนสถาบัน และผู้ป่วยทุกคนอย่างสุดความสามารถต่อไป”