“คงภัทร์ จิรมณีกุล” ประมูลภาพถ่าย ช่วยผู้ป่วยยากไร้มูลนิธิรามาธิบดี

เพราะรักในการเดินทาง และชื่นชอบการถ่ายภาพท่องเที่ยว ‘อมรพิมล วีรวรรณ’ จึงจัดนิทรรศการ EXPLORATION: Framing the World through My Lens นิทรรศการภาพถ่ายการเดินทาง ผลงานแสดงเดี่ยวครั้งแรก ณ สเฟียร์แกลเลอรี่ 1 ชั้น M ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ ชมภาพถ่ายผ่านเลนส์ 45 ภาพ จากการเดินทางสำรวจโลกใน 12 ประเทศ ในสไตล์ Landscape และ Environmental Portrait ของเธอ ซึ่งแบ่งการจัดแสดงเป็น 3 โซนได้แก่ ทิวทัศน์ คนพื้นเมือง และสัตว์ป่า

งานนี้เหล่าเซเลบริตีที่รักการเดินทาง และชื่นชอบงานศิลปะเช่นเดียวกับผู้จัด และเหล่านักแสดง ต่างเข้าร่วมชมงานมากมาย ได้แก่ คุณหญิงสมรศรี, รศนาภรณ์, ถกลเกียรติ, ปวรดา และกณิการ์ วีรวรรณ, กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร, ม.ล. สุทธิ์ธรทิพย์ วรวรรณ, วัลลิยา ปังศรีวงศ์, สุดถนอม กรรณสูต และพรรณภิลาศ พลธนะวสิทธิ์ เป็นต้น

พร้อมทั้งร่วมประมูลภาพถ่ายของอมรพิมล เพื่อนำรายได้มอบให้กับ มูลนิธิรามาธิบดี โครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้ โดยภาพ New Dawn, New Hope ภาพรุ่งอรุณของวันใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยความหวัง จากทะเลหัวหิน นั้น คงภัทร์ จิรมณีกุล ผู้ประมูลได้ไป ส่วนภาพถ่าย Reflection of Nature จาก ‘ปาตาโกเนีย’ ประเทศชิลี วรุตม์ สมะลาภา เป็นผู้ประมูลได้ รวมรายได้จากการประมูลภาพ 5 แสนบาท

นิทรรศการจัดแสดงถึงวันที่ 9 ก.ย. 67 ณ สเฟียร์แกลอรี่ 1 ชั้น M ศูนย์การค้า เอ็มสเฟียร์ ส่วนใครที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ ร่วมเวิร์กช็อปกับผู้เชี่ยวชาญจาก SONY ได้ในวันที่ 4 ก.ย. 67 เวลา 19.00-20.00 น.