ซูปร้าไทยทำถึง! กองแม่มอบรางวัล National Director ที่ดีที่สุดของโลก

เรียกว่าประสบความสำเร็จเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับเวทีซูปร้า โดย 3 เนชันแนล ไดเรกเตอร์ “ร่วมด้วยและจากล่าสุดทางกองประกวด Supranational ได้มอบรางวัล 𝐒𝐔𝐏𝐑𝐀 𝐂𝐎𝐌𝐁𝐈𝐍𝐄𝐃 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐄𝐓𝐈𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐀𝐖𝐀𝐑𝐃 ในฐานะที่จัดงานประกวดได้อย่างยอดเยี่ยมโดยผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ของเวทีซูปร้า ภายใต้การนำของ “แด๊ดดี้พอล วสวัตติ์ นพ.ปรัชญ์ พญ.กอบกาญจน์” เริ่มตั้งแต่ปี 2564 มีรายชื่อหนุ่มสาวซูปร้า ได้แก่Miss Supranational Thailand 2021 /Mister Supranational Thailand 2021ปีที่เป็นที่ฮือฮาMiss Supranational Thailand 2022 ที่สามารถคว้าตำแหน่งรองอันดับ 1 Miss Supranational 2022 มาได้อย่างสวยงามMister Supranational Thailand 2022 ผ่านเข้ารอบ TOP 10 Mister Supranational 2022 พร้อมได้รับรางวัลพิเศษ Fan Vote อีกหนึ่งรางวัลปีต่อมาMiss Supranational Thailand 2023“ ผ่านเข้ารอบ TOP 24 และคว้าชุดประจำชาติยอดเยี่ยม พร้อมตำแหน่ง QUEEN of ASIA /Mister Supranational Thailand 2023 ผ่านเข้ารอบ TOP 10 และคว้าตำแหน่ง Mister Supranational of Asiaมาถึงปีล่าสุดในเวลานี้Miss Supranational Thailand 2024 /Mister Supranational Thailand 2024 เดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย โดย “แตงกวา กษมา” เข้ารอบ TOP 12 และคว้ารางวัล 𝐌𝐢𝐬𝐬 𝐒𝐮𝐩𝐫𝐚 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐥 𝐀𝐬𝐢𝐚 𝐎𝐟 𝐓𝐡𝐞 𝐘ear “โจ้ ชลวิศว์” ผ่านเข้ารอบ TOP 20 และ คว้ารางวัล 𝐒𝐮𝐩𝐫𝐚 𝐂𝐡𝐚𝐭 : 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 𝟕 𝐖𝐈𝐍𝐍𝐄𝐑 และรางวัล Mister Influence Facebook มาครอบครองอีกหนึ่งรางวัล 𝐒𝐔𝐏𝐑𝐀 𝐂𝐎𝐌𝐁𝐈𝐍𝐄𝐃 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐄𝐓𝐈𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐀𝐖𝐀𝐑𝐃 เป็นรางวัลที่มอบให้กับ 3 เนชันแนล ไดเรกเตอร์ แด๊ดดี้ พอล วสวัตติ์ วัฒนาศิริสมบัติ, นพ.ปรัชญ์ พึ่งเจษฎา และ พญ.กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล ที่จัดประกวดเวทีซูปร้าได้อย่างยอดเยี่ยม ถือเป็น The Best National Director เรียกว่าเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จและเป็นกำลังใจให้กับคนเบื้องหลังอย่างแท้จริง มาคอยติดตามกันว่าเวทีซูปร้าจะเตรียมอะไรไว้เซอร์ไพรส์แฟนนางงาม เร็ว ๆ นี้ได้รู้กัน!