ป็อปอัพสุดยอดนักสืบจิ๋วโคนัน มุมถ่ายรูปฉ่ำ ช้อปของที่ระลึกจุใจ

สุดอลัง!! เปิดแล้ววันนี้กับโปรเจกต์สุดอลังการ ป็อปอัพสุดยอดนักสืบจิ๋วโคนัน DETECTIVE CONAN THE MOVIE 27 POP UP THAILAND (ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน เดอะมูฟวี่ 27 ป็อปอัพ ไทยแลนด์) ป็อปอัพนิทรรศการครั้งแรกในประเทศไทย บนพื้นที่กว่า 500 ตร.ม. จัดโดย DEX (Dream Express) และ JAM (Japan Anime Movie Thailand) เปิดให้เข้าชมฟรี! ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 19.00 น. (ปิด 20.00 น.) ตั้งแต่วันนี้ – วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2567 ณ ชั้น 4 โซน A ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

ป็อปอัพสุดยอดนักสืบจิ๋วโคนัน DETECTIVE CONAN THE MOVIE 27POP UP THAILAND (ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน เดอะมูฟวี่ 27 ป็อปอัพ ไทยแลนด์) จัดขึ้นเพื่อต้อนรับกระแสภาพยนตร์ “โคนัน เดอะมูฟวี่ 27 : ปริศนาปราการ 5 แฉก” ซึ่งทุกท่านจะได้สวมบทบาทเป็น “สมาชิกชมรมนักสืบ” ทุกสิ่งที่รู้จักและรักใน “ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน เดอะมูฟวี่” จะถูกนำมาให้เหล่านักสืบได้ร่วมไขปริศนาและเติมเต็มเหล่าสมาชิกนักสืบให้หัวใจฟูสุด ๆ ทั้งมุมถ่ายรูปสุดชิค โซนจำหน่ายของที่ระลึกและสินค้าราคาพิเศษเฉพาะภายในงานนี้เท่านั้น

ไฮไลท์ !! เริ่มจากโซน A ประตูทางเข้า “IN TO THE DETECTIVE CONAN” ที่จะทำให้เหล่านักสืบตื่นตาตื่นใจไปกับทางเข้าสุดอลังการที่จำลองฉากสำคัญในภาพยนตร์มาเป็นมุมถ่ายภาพที่ระลึกให้ได้โพสต์ท่าถ่ายภาพสุดชิคสไตล์วัยรุ่น, แกลลอรี่รวม “ฉากสุดประทับใจใน โคนัน เดอะมูฟวี่ 27”, จุดเช็คอินโปสเตอร์ขนาดยักษ์, ฉากข้อมูล โคนัน OVA ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน vs. จอมโจรคิด, และฉากไฮไลท์สำคัญ การโจรกรรมที่น่าประทับใจของจอมโจรใต้แสงจันทร์ ณ “หอนาฬิกา” รวมถึงเป็นการเผชิญหน้ากันครั้งแรกของจอมโจรและยอดนักสืบจิ๋ว “โคนัน”, จอมโจรคิดใต้แสงจันทร์ สุดพราวเสน่ห์ที่ขโมยหัวใจของใครหลาย ๆ คน, ฉากพื้นหลังโปสเตอร์ โคนัน OVA โดย อ.อาโอยามา โกโช , ฉากข้อมูล โคนัน เดอะมูฟวี่ 27 | ปริศนาปราการ 5แฉก พร้อมทีวีโปรโมทตัวอย่างให้แฟน ๆ ได้รับชม พร้อมแสตนดี้สุดเอ็กซ์คลูซีพตัวละครจากยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เดอะมูฟวี่ ให้เหล่านักสืบได้ถ่ายรูปคู่กับตัวละครที่ชอบ

โซน B พื้นที่จำหน่ายของที่ระลึกและสินค้าราคาพิเศษเฉพาะภายในงาน คัดสรรมาให้เหล่านักสืบได้เลือกชอปกันอย่างสะดวกสบาย มีให้เลือกทั้ง Gadget, เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย, กระเป๋า, ของประดับ - ตกแต่ง, เครื่องเขียน และอีกมากมาย กว่า 150 รายการ ไม่ต้องบินไกลไปถึงญี่ปุ่น

และความพิเศษสุดเซอร์ไพร์สอีกมากมายที่ยังรอแฟน ๆ ของ “สุดยอดนักสืบ โคนัน” มาร่วมไขปริศนา #คดีนี้ต้องห้ามพลาด!! ชั้น 4 โซน A ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ตั้งแต่วันนี้ – วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2567