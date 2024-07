“LA MER BLUE HEART” คิง เพาเวอร์ จับมือ LA MER มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าคนสำคัญ

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของนักเดินทาง คิง เพาเวอร์ ร่วมมือกับแบรนด์แห่งการปรนนิบัติผิวระดับโลก “LA MER” จัดทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เชิญสมาชิก คิง เพาเวอร์ CROWN และ VEGA ร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดพิเศษ ภายใต้แคมเปญ “LA MER BLUE HEART” กิจกรรมเพื่อรักษาระบบนิเวศและรณรงค์การดูแลท้องทะเล พร้อมสัมผัสผลิตภัณฑ์สุดพิเศษ “LA MER BLUE HEART CREME” รุ่นลิมิเต็ด อิดิชั่น ที่มีจำหน่ายเฉพาะ คิง เพาเวอร์ เท่านั้น!

เปิดประสบการณ์การเดินทางสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับสมาชิก CROWN และ VEGA เดินทางสู่เมืองภูเก็ต เมืองท่องเที่ยวอันสวยงามทางตอนใต้ของประเทศไทย นับเป็นเมืองที่ช่วยบูสต์เอนเนอร์จี้ทั้งกายและใจ ท่ามกลางการพักผ่อนอย่างเป็นส่วนตัวที่ COMO POINT YAMU PHUKET นำโดย ผู้บริหาร คิง เพาเวอร์ วัลยา จันทร์แสงสี, สุมิตร วงศ์สามารถ และบรรเทา ภัทรบูชา ร่วมด้วย ผู้บริหาร บริษัท เอสเต้ ลอเดอร์ Kay Shuyin, Dubbeld Bart และ Su Evonne ให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรมสุดอบอุ่น

บรรยากาศครั้งนี้พาผู้ร่วมทริปออกเดินทางร่วมรับประทานอาหารมื้อแรกกันที่ RAYA (ระย้า) ร้านอาหารมิชลินไกด์ BIB GOURMET ลิ้มรสอาหารใต้พื้นถิ่นที่ผสมผสานอิทธิพลของจีน มุสลิม และไทย ก่อนจะออกเดินทางไปเช็คอินยังโรงแรม COMO POINT YAMU PHUKET ให้ทุกท่านได้พักผ่อน ก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของกิจกรรม แคมเปญ “LA MER BLUE HEART” ตามแนวคิด ‘TAKE THE OCEAN TO HEART’ พาสมาชิกคิง เพาเวอร์ ร่วมเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์สุดล้ำค่ากับ LA MER BLUE HEART EVENT เพื่อทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ทั้งในแง่ของการฟื้นบำรุงผิว และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน พร้อมพบกับกิจกรรมให้คำปรึกษาแบบเฉพาะเฉพาะบุคคล และสัมผัสเทคนิคการนวดปรนนิบัติผิวโดยผู้เชี่ยวชาญจาก LA MER ผ่านผลิตภัณฑ์ที่เต็มเปี่ยมประสิทธิภาพครบทุกขั้นตอน ได้แก่ LA MER THE CLEANSERS, THE TONIC, THE TREATMENT LOTION, THE SERUMS, THE EYE TREATMENT, THE HYDRATING INFUSED EMULSION และ THE MOISTURIZERS เมื่อผิวหน้าได้รับการดูแลและปลอบประโลม พร้อมออกไปสัมผัสสายลมและแสงแดดอ่อนๆ ยามเย็น ณ จุดชมพระอาทิตย์ ลาลับเส้นขอบฟ้า ณ ห้องอาหาร LA SIRENA บริเวณสระน้ำวิวอ่าวพังงา ท่ามกลางบรรยากาศปาร์ตี้บาร์บีคิวอาหารทะเลแบบเป็นกันเอง

พลาดไม่ได้กับกิจกรรม “เก็บขยะริมชายหาดเพื่ออนุรักษ์ท้องทะเล แหลมมายู” บริเวณชายหาดด้านหน้าโรงแรม COMO POINT YAMU PHUKET เพื่อให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณริมชายหาด รวมทั้งรณรงค์ลดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและระบบนิเวศ จากนั้นเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมผ่อนคลาย และชมวิวเมืองภูเก็ตแบบพาโนรามาที่ร้าน THREE MONKEYS RESTAURANT ร้านอาหารที่รายล้อมด้วยต้นไม้ที่มีอายุกว่า 100 ปี อิ่มเอมกับธรรมชาติกันจนใจฟูแล้ว ถึงเวลาเอาใจสายช้อปฯ กันที่ คิง เพาเวอร์ ภูเก็ต โดยทุกท่านจะได้เพลิดเพลินกับการเลือกช้อปผลิตภัณฑ์เอ็กซ์คลูซีฟที่เคาน์เตอร์ LA MER ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยปลดล็อคให้ผิวดูเปล่งประกาย แลดูมีออร่า โดยเฉพาะรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่นที่บรรจุอยู่ในกระปุกดีไซน์สุดคิวท์ เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน เริ่มต้นเป็นสาวลาแมร์ด้วยตัวนี้ไม่มีผิดหวัง ส่วนแฟนประจำก็ควรค่าแก่การเก็บสะสม ซึ่งจัดมาให้เฉพาะสมาชิก คิง เพาเวอร์ ที่ร่วมเดินทางมาในทริปนี้เท่านั้น! และปิดท้ายวันที่สวยงามด้วยการพาสมาชิก คิง เพาเวอร์ไปฟินกันที่ VANILLA SKY BAR & GASTRO PUB สัมผัสเสน่ห์ทะเลสีดำ (ทะเลยามค่ำคืน) พร้อมจิบเครื่องดื่ม และร่วมรับประทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติก

ส่งท้ายกับการรับประทานอาหารมื้อพิเศษที่ ‘ร้านวันจันทร์’ ร้านอาหารต้นตำรับพื้นเมืองภาคใต้ การันตีมิชลินไกด์ ภายในร้านออกแบบโครงสร้างโดยใช้ไม้สีเขียวติดกระจกใสบานใหญ่ ผสมผสานสไตล์ชิโนโปรตุกีส เอกลักษณ์ดั้งเดิมของภูเก็ต ตกแต่งด้วยของสะสมวินเทจ จากนั้นเข้าสู่โปรแกรมส่งท้ายทริป คิง เพาเวอร์ X LA MER BLUE HEART กับกิจกรรมเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต ด้วยการกราบสักการะเจ้าแม่กวนอิม ณ ศาลเจ้าปุดจ้อ หรืออ๊ามปุดจ้อ ศาลเจ้าเก่าแก่อายุ 100 ปี สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่เคารพของคนไทยเชื้อสายจีนในเมืองภูเก็ต เป็นการเติมเต็มทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ แล้วพบกันใหม่กับทริปสุดเซอร์ไพรส์ เพื่อส่งต่อความสุขและความประทับใจมอบให้กับลูกค้า คิง เพาเวอร์