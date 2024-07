จิบน้ำชายามบ่าย พร้อมชมทิวทัศน์อันร่มรื่นจากมุมสูงของย่านหลังสวน

โรงแรมที่แฮปเพนนิ่งที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ เปิดตัว Afternoon Tea เซ็ทใหม่สองรายการเพื่อยกระดับการจิบน้ำชายามบ่ายที่ Maa-Lai Library บนชั้น 30 ของโรงแรม ซึ่ง

จะนำเสนอการจิบชายามบ่ายที่สูงที่สุดของกรุงเทพฯ และมาพร้อมทิวทัศน์อันร่มรื่นของย่านหลังสวน นอกจากนี้ในช่วงท้องฟ้าเปลี่ยนสียังสามารถดื่มด่ำวิวพระอาทิตย์ตกกับเครื่องดื่มแก้วโปรดและของว่างนานาชนิดได้จนถึงเวลา 20.00 น. ด้วย

The Signature Set ประกอบไปด้วยของว่างแสนอร่อยมากมาย ที่รวมไปถึงไฮไลต์อย่างแซลมอนบนโทสต์บีทรู้ท สลัดล็อบสเตอร์บนครอสตินี ฟัวกราส์ซัมเมอร์โรล เอแคลร์ตรีมราสเบอร์รี และช็อคโกแลตคาราเมลลาวาเค้กเนื้อฉ่ำละมุน เสิร์ฟในราคาชุดละ 1,400 บาทสำหรับสองท่าน

นอกจากนี้ยังมีตัวเลือก The Vegetarian Signature Set สำหรับผู้ที่รับประทานมังสวิรัติ เมนูประกอบได้ด้วยของว่างอย่างพาสต้าคอนคิญียัดไส้ (conchiglie) โทสต์อะโวคาโด ทาร์ตแมคคาเดเมียและน้ำผึ้ง ชีสเค้กมะม่วง ชูส์ออคราเคอลีนสตรอว์เบอร์รี เสิร์ฟในราคา 1,190 บาทสำหรับสองท่าน

ทั้งสองเซ็ทมาพร้อมชา Monteaco 2 กา ที่มีเบลนด์ให้เลือกมากมาย รวมไปถึงชาเบลนด์สุดพิเศษที่แบรนด์สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อ โรงแรม คิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ โดยเฉพาะ คือเบลนด์ Marigold กรุ่นกลิ่นดอกไม้ อบอวลไปด้วยกลิ่นมะลิ ดาวเรือง กุหลาบ และผลไม้ และเบลนด์ที่ให้ความรู้สึกสดชื่นอย่าง Peach ที่เพิ่มความสมดุลด้วยกลิ่นกุหลาบและมะลิ หรือสามารถเลือกอร่อยกับของว่างในชุดกับกาแฟได้อีกด้วย

ในช่วงหัวค่ำยังมีกิจกรรม Sundowner at the Library ที่แขกสามารถดื่มด่ำบรรยากาศท้องฟ้าเปลี่ยนสี หรือ “โกลเด้นอาวเวอร์” ของกรุงเทพฯ ในช่วงพระอาทิตย์ตกดิน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. – 20.00 น. พร้อมเพลิดเพลินกับของว่างรสเลิศ ไม่ว่าจะเป็น หอยนางรมย่างถ่าน โครเกต์ชีสนมแพะ และดอกกะหล่ำทอดแบบไร้น้ำมัน พร้อมเครื่องดื่มแก้วโปรดเช่นเมนูเด่นอย่าง Lumduan Milk Punch หรือเมนูคลาสสิกที่มาพร้อมลูกเล่นเฉพาะตัวอย่าง Maa-Lai Martini

สมาชิก IHG One Rewards ยังจะได้รับสิทธิพิเศษ เมื่อรับประทานอาหารที่ Maa-Lai Library ตั้งแต่ 11 มิถุนายนถึง 14 สิงหาคม 2567 และมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ 3,000 บาท จะได้คะแนน IHG One Rewards สองเท่า และได้รับบัตรของขวัญสำหรับชุดน้ำชายามบ่ายหนึ่งเซ็ทฟรีเมื่อมาใช้บริการครั้งต่อไป

Maa-Lai Library ออกแบบด้วยแรงบันดาลใจจากมุมอ่านหนังสือที่ผ่อนคลายและอบอุ่นในบ้านพักส่วนตัว ซึ่งเป็นมุมสงบที่เหมาะสำหรับการนั่งพักผ่อน อ่านหนังสือเล่มโปรดของคุณ หรือเลือกสรรจากหนังสือหลากหลายแบบที่ Maa-Lai Library เตรียมไว้ และเพลิดเพลินกับของว่างและเครื่องดื่มเบา ๆ พื้นที่ผ่อนคลายบนชั้นสูงของตึกยังมาพร้อมกับระเบียงกว้างขวางสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งที่สามารถดื่มด่ำทิวทัศน์สวยงามของกรุงเทพฯ ได้เต็มตาแบบไม่มีอะไรมาบดบังอีกด้วย

Afternoon Tea at the Library เสิร์ฟทุกวันตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 17.00 น. และ Sundowner at the Library ตั้งแต่เวลา 17.00 น. – 20.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 02 056 9999 อีเมล library.kimptonmaalai@ihg.com หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.kimptonmaalaibangkok.com