"อัครรัฐ วรรณรัตน์" จับมือพาร์ตเนอร์ เปิดป๊อปอัพสเปซระดับไฮเอนด์

โชว์รูมเฟอร์นิเจอร์นำเข้าระดับลักชัวรีจากทั่วโลก เปิดตัว

ป๊อปอัพสเปซสุดครีเอท ที่เต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ไฮเอนด์นำเข้าจากต่างประเทศ ผสานชิ้นงานอันประณีตจากพาร์ตเนอร์ทั้ง 3 แบรนด์ นำโดย คอตโต้ (COTTO) แบรนด์ดังด้านกระเบื้องและสุขภัณฑ์นำเข้าจากยุโรป, เอ็นโด้ (ENDO) ผู้เชี่ยวชาญด้านแสงไฟนำเข้าจากญี่ปุ่น และ โอทูอี ซัพพลาย (O2E Supply) ผู้เชี่ยวชาญด้านผนังและพื้นไม้นำเข้าจากอิตาลี มาให้คนรักบ้านและงานดีไซน์ได้เลือกให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตนเอง

ภายในจัดแสดงไอเดียในการตกแต่งห้องเสมือนจริง ด้วยเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์เรียบง่าย แต่แฝงไว้ซึ่งความหรูหรา ไร้กาลเวลา จากแบรนด์ดัง อาทิ Fendi Casa, Flexteam, Cierre, Cattelan Italia, Tom Dixon ฯลฯ “MOTIF Friends Space” ที่ชั้น 3 สยามพารากอน พร้อมต้อนรับทุกท่านที่ชื่นชอบเฟอร์นิเจอร์ระดับลักชัวรีจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกทั้งแถบยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชีย ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ ฟังก์ชั่นการใช้งาน และคุณภาพระดับพรีเมียม โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาประจำโชว์รูม

วันเปิดตัวมี อัครรัฐ วรรณรัตน์ Founder and Managing Director จากโมทีฟ, ลลิดา เปลี่ยนดี Brand and Communication Strategy Manager, SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED จากคอตโต้, คุนิฮิโกะ เอ็นโด้ Representative Director and President และยูทะ โอชิม่า Managing Director จากเอ็นโด้ และวรัญญู จินดา CEO จากโอทูอี ซัพพลาย ร่วมพูดคุยถึงแรงบันดาลในการรังสรรค์พื้นที่ “MOTIF Friends Space”