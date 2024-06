MOTIF จัดโชว์เฟอร์นิเจอร์หรู ‘MOTIF Friends Space’ ที่พารากอน ชูจุดเด่นเฟอร์นิเจอร์ระดับไฮเอนด์

ภายในพื้นที่ป๊อปอัพสเปซจัดแสดงไอเดียในการตกแต่งห้องเสมือนจริงด้วยเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์เรียบง่าย แต่แฝงไว้ซึ่งความหรูหรา ไร้กาลเวลา จากแบรนด์ดัง อาทิ Fendi Casa, Flexteam, Cierre, Cattelan Italia, Tom Dixon ฯลฯ รวมถึงให้ผู้ที่สนใจได้สัมผัสกับฟังก์ชั่นของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญประจำป๊อปอัพสเปซอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นแนวทางให้กับคนรักบ้านได้เลือกเฟอร์นิเจอร์ชิ้นโปรดเพื่อการตกแต่งบ้านที่แสดงถึงตัวตนของเจ้าของบ้านได้มากที่สุดโดยภายในงานเปิดตัวมี คุณอัครรัฐ วรรณรัตน์ Founder and Managing Director จากแบรนด์โมทีฟ, คุณลลิดา เปลี่ยนดี Brand and Communication Strategy Manager, SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED จากแบรนด์คอตโต้, คุณคุนิฮิโกะ เอ็นโด้ Representative Director and President และ คุณยูทะ โอชิม่า Managing Director จาก เอ็นโด้ และ คุณวรัญญู จินดา CEO จาก โอทูอี ซัพพลาย ร่วมพูดคุยถึงแรงบันดาลในการรังสรรค์พื้นที่ “MOTIF Friends Space”คุณอัครรัฐ วรรณรัตน์ Founder and Managing Director จากแบรนด์ MOTIF กล่าวถึงการเปิด MOTIF Friends Space ว่า “โมทีฟมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนไทยให้มากที่สุด สินค้าทุกชิ้นที่เราเลือกมาจำหน่ายผ่านการคัดสรรทั้งดีไซน์และคุณภาพ เพื่อการใช้งานที่ยาวนานอยู่คู่กับบ้านได้ทุกยุคสมัย ซึ่งการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ระดับลักชัวรีก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงตัวตนของเจ้าของบ้านได้เป็นอย่างดี การเปิดตัว MOTIF Friends Space ซึ่งโมทีฟร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง คอตโต้, เอ็นโด้ และ โอทูอี ซัพพลาย จากแรงบันดาลใจที่ต้องการเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ให้คนรักการแต่งบ้านได้สนุกกับไอเดียใหม่ๆ ในการผสมผสานเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นให้เหมาะกับการใช้งานและแสดงถึงตัวตนของเจ้าของบ้านได้มากที่สุด”ทางด้านแบรนด์พันธมิตรของโมทีฟ คุณลลิดา เปลี่ยนดี Brand and Communication Strategy Manager, SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED จาก คอตโต้ กล่าวว่า “คอตโต้ เป็นแบรนด์ผู้ผลิต ออกแบบ และนำเข้ากระเบื้องและสุขภัณฑ์ครบวงจรในเครือของเอสซีจี ซึ่งเราพิถีพิถันทั้งเรื่องดีไซน์และคุณภาพเช่นเดียวกับโมทีฟ การเป็นพันธมิตรกับโมทีฟในครั้งนี้ จึงเกิดจากความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของบ้านที่ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่เข้ามาอยู่ใน MOTIF Friends Space จึงเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากยุโรปที่มีทั้งความสวยงามผสานความหรูหราที่ผ่านการคัดสรรแล้วว่าจะช่วยเติมเต็มการแต่งบ้านทุกสไตล์ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น”คุณคุนิฮิโกะ เอ็นโด้ Representative Director and President จาก Endo Lighting กล่าวเสริมว่า “เอ็นโด้ ไลท์ติ้ง มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและออกแบบโคมไฟที่ได้รับการยอมรับเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่น และได้รับความไว้วางใจจากผู้คนทั่วโลกที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเราในการตกแต่งบ้าน เนื่องจากแสงไฟมีส่วนช่วยให้แต่ละห้องในบ้านมีบรรยากาศที่ต่างกัน ช่วยสร้างได้ทั้งบรรยากาศที่หรูหราหรือบรรยากาศที่สนุกสนาน เราจึงให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนการออกแบบและการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ทั้งสวยงาม ทันสมัย และใช้งานได้ยาวนานในหนึ่งเดียว และที่ MOTIF Friends Space แห่งนี้ เราได้รวบรวมผลิตภัณฑ์รุ่นท็อปมาให้ทุกคนได้เลือกให้ตรงตามความต้องการมากที่สุด”ปิดท้ายที่ คุณวรัญญู จินดา CEO จาก โอทูอี ซัพพลาย ผู้เชี่ยวชาญด้านผนังและพื้นไม้นำเข้าจากประเทศอิตาลีกล่าวว่า “พื้นบ้านและผนังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการสร้างบรรยากาศที่ดูอบอุ่นให้แก่บ้าน อีกทั้งไม้ธรรมชาติยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งสีและลวดลายไม้ที่แตกต่างกันช่วยเพิ่มความหรูหราและสวยงามที่เด่นชัดให้กับบ้านได้ ซึ่งโอทูอีได้คัดสรรไม้หลากหลายชนิดในหลายโทนสีนำเข้าจากอิตาลี มาเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ที่ชื่นชอบการแต่งบ้าน”“MOTIF Friends Space” จะจัดแสดงที่ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน พร้อมต้อนรับทุกท่านที่ชื่นชอบเฟอร์นิเจอร์ระดับลักชัวรีจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกทั้งแถบยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชีย ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ ฟังก์ชั่นการใช้งาน และคุณภาพระดับพรีเมี่ยม พร้อมยินดีให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญประจำโชว์รูม โดยสามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่Website : www.motifartofliving.com Facebook : facebook.com/motifartofliving Instagram : instagram.com/motifartofliving/ Line : @MOTIFGROUP #MOTIFProject2024 #MOTIF20thAnniversary #Motif&Friends #COTTO #ENDOlighting #O2ESupply