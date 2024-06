คนดังร่วมพาเหรด “Rhythm of Pride”

POP MART Thailand ร่วมกับ Central Pattana และ centralwOrld citizens สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ใจกลางกรุงเทพฯ ฉลอง Pride Month เทศกาลแห่งความเท่าเทียม สานต่อความตั้งใจในการแสดงออกของจุดยืนที่สนับสนุนความหลากหลายและความภาคภูมิใจที่มีต่อ LGBTQIAN+ นำขบวนชาวป๊อปกว่า 100 ชีวิต พร้อมดารา เซเลบริตี และทีมสต๊าฟ POP MART ร่วมขบวนเดินพาเหรด “Rhythm of Pride” ธีม CRYBABY LET YOUR COLORS POP แรงบันดาลจากคอลเลกชันสุดพิเศษ CRYBABY PRIDE PARADE FIGURE LIMITED EDITION โดดเด่นด้วยสีสันสดใส สายรุ้ง ที่มาพร้อม POP BEAN อีก 5 สีสุดจี๊ดจ๊าด

งานนี้เหล่า KOL คนดังตัวแทนแห่ง LGBTQIAN+ เข้าร่วมขบวนพาเหรด RHYTHM OF PRIDE x POP MART นำทีมโดย เขื่อน-ภัทรดนัย เสตสุวรรณ (เขื่อน K-OTIC), นุ่น-นพลักษณ์ กุลธวัชชัย (Nobluk), เกรซ-กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า ที่มาในคอนเซ็ปต์ CRYBYBY CHEER UP แปลงโฉมเป็น CRYBABY สุดน่ารักคอย CHEER UP ให้กำลังใจเพื่อนร่วมขบวนตลอดทั้งงาน และรัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น, อินฟลูเอนเซอร์ท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดซ่อมคอม กับชุดสายรุ้งสีสันสดใส

พร้อมด้วยขบวนพาเหรดควงธง นำทีมโดย CRYBYBY LOVER เกือบ 100 ชีวิต ที่ตั้งใจมาร่วมงานในครั้งนี้ ปิดท้ายด้วยกิจกรรมสุดตื่นเต้น Unboxing Pride ร่วมลุ้นแกะกล่องสุ่มไปพร้อมๆ กัน