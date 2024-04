คนดังแห่รุม POP MART เปิดสาขาที่ 4 แฟชั่นไอส์แลนด์

ไม่ปล่อยให้แฟนๆรอนาน POP MART บริษัทอาร์ตทอยยักษ์ใหญ่ระดับโลก หลังจากได้สร้างกระแสปรากฎการณ์เขย่าวงการตลาดอาร์ตทอยให้คึกคัก กับสาขาล่าสุดเซ็นทรัลลาดพร้าวที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นปี ก็ได้ทุบสถิติโลก ทำยอดขายสูงสุดเป็นอันดับ 1 จากกว่า 400 สาขาทั่วโลก ด้วยแรงสนับสนุนจากเหล่าผู้คนที่ชื่นชอบอาร์ตทอยซึ่งมีจำนวนมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด และเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวัน ส่งผลให้ POP MART ประเทศไทย ไม่รอช้า เร่งเครื่องรุดหน้าขยายสาขาใหม่อย่างรวดเร็ว ไปยังทำเลใหม่ๆในย่านต่างๆ เพื่อครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั่วกรุงเทพ โดยล่าสุด บริษัท ป๊อปมาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย ศิริพร แผลงจันทึก Country General Manager จัดงานเปิดตัวสโตร์สาขาที่ 4 ณ ศูนย์การค้าชั้นนำแฟชั่นไอส์แลนด์ ทำเลที่ดีที่สุด เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลาง “One Stop Shopping” ของชาวรามอินทราเลยก็ว่าได้

ความพิเศษในครั้งนี้ POP MART ประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก “BAO” (เบ๋า) ศิลปิน International Artist รุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงระดับ Rising Star เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน KUBO (คูโบ้) คาแรคเตอร์ตัวใหม่ล่าสุด ที่หล่อเท่ห์สุดกร้าวใจ และดุดัน ด้วยลุคหนุ่มแบดบอยหน่อยๆ โดยน้องมีจุดเด่นที่ค่อนข้างน่าจดจำ มีดวงตาเบื่อโลก หัวคิ้วกระจิดริด ที่เข้ากันอย่างลงตัว และมีพลาสเตอร์แปะที่จมูก จึงสามารถตกแฟนคลับทั่วโลกได้ในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งครั้งนี้ คุณ BAO ได้มาพบปะแฟนๆ อย่างใกล้ชิด พร้อมกิจกรรม Fan sign ครั้งแรกในเมืองไทย outside China พร้อมบอกเล่าถึงแรงบันดาลใจในการค้นหาตัวเอง ใส่ความคิดสร้างสรรค์ และเดินทางตามความฝัน กว่าจะมาเป็นเจ้าของคาแรคเตอร์หนุ่มน่อยแบดบอยสุดเท่ห์ที่แสนน่ารักอย่าง KUBO และการส่งเสริมแนวคิด รักในสิ่งที่รัก ทำในสิ่งที่ทำให้ทุกคนค้นหาตัวเองและกล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ชอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ BAO อยากบอกทุกคนผ่านผลงานของเค้าอยู่เสมอว่า “ทุกคนมีคุณค่าและเหมาะสมสำหรับการได้รับความรักที่ดีอยู่เสมอ”

พร้อมเปิดตัว KUBO คอลเลกชันต่างๆ เช่น Exclusive Launch Limited Edition, และคอลเลกชันใหม่ก่อนใครในโลก! Exclusive Pre-Launch New Collection Jeans Series รวมไป KUBO Blind Box Collection ที่ยกขบวนมาให้ตื่นเต้นถึง 2 ซีรี่ย์ Walks of Life Series Figure และ Select Your Character Series Figure

นอกจากนี้ ที่สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ จะได้พบกับสินค้าไฮท์ไลท์ที่มีเฉพาะที่นี้เท่านั้น! ซึ่งได้รวบรวม Rare Items หายากกลับมาอีกครั้ง เช่น Crybaby Sad Club Series-Plush Flower Blind Box และ The Monsters Macaron น้องลาบูบู้ซึ่งกำลังฮอตฮิตมากๆในณะนี้ ขนาดดาราเซเลบระดับโลกก็ยังต้องมี และ MOLLY คอลเลกชันพิเศษที่ห้ามพลาด รวมไปถึง Opening Limited Exclusive และ Mega Collection ก็ขนกันมาอีกเพียบ อีกทั้งเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ล่าสุดจาก The Monster ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ มาพร้อม Accessories ให้ทุกคนรอช้อปแบบครบๆ ที่นี่ที่เดียว