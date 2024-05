“centralwOrld Rhythm of Pride 2024” รวม LGBTQIAN+ และคนดังกว่า 500 ชีวิต ฉลอง Pride Month ตลอดเดือนมิ.ย.

เซ็นทรัลพัฒนาและเซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์สไตล์แลนด์มาร์กระดับโลกใจกลางกรุงเทพฯสร้างปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่ฉลอง Pride Month เดินหน้ายกระดับประเทศไทยเป็นหนึ่งใน Pride Celebration Landmark Destination ระดับโลก สมฐานะศูนย์การค้าผู้ริเริ่มฉลองเดือนแห่งความเท่าเทียมต่อเนื่องมากว่า 5 ปี จับมือสถาบันสอนบุคลิกภาพ Muse by Metinee, โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDP, Spicydisc และบริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด เปิดพื้นที่สำหรับ centralwOrld citizens คิกออฟงาน centralwOrld Rhythm of Pride 2024 ที่รวมเหล่าศิลปิน นักแสดง นางแบบ นายแบบ และเซเลบริตี้กว่า 500 ชีวิต ร่วมประกาศและฉลองเทศกาลแห่งความเท่าเทียมและความภาคภูมิใจ และก้าวต่อไปของประเทศไทยที่จะเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีกฏหมายสมรสเท่าเทียม ตอกย้ำวิสัยทัศน์เซ็นทรัลเวิลด์ที่ตอบรับและตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์อัดแน่นกิจกรรมและสีสันของงานไพรด์อย่างยิ่งใหญ่ ตลอดเดือนมิถุนายน อาทิ•Rhythm of Pride 2024: นำโดย คุณลูกเกด-เมทินี กิ่งโพยม นางแบบชื่อดังของไทย ร่วมสนับสนุนความหลากหลายทุกรูปแบบ ผ่านงานแฟชั่นโชว์พาเหรด ขนเหล่าเซเลบ นางแบบ นายแบบ และนักแสดงชื่อดังกว่า 500 ชีวิต เดินบนพรม Rainbow Runway 80 เมตร พร้อม Opening Scene สุดอลังการจาก Victoria’s Secret แบรนด์ระดับโลก และเหล่า Drag Queen พร้อมศิลปินที่จะมาเล่นดนตรี ในจังหวะที่เป็นคุณ และห้ามพลาดกับ Special Highlight Giant Pride Wings Show หน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์ Square A–B 31 พ.ค. 67 เวลา 16.00 – 18.30 น.•Pride Talk by Galderma: ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2 กับ Talk Session ในหัวข้อการสร้างความเป็นตัวเองอย่างมั่นใจ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองและการเสริมความงามในคอนเซปต์ “Skin that Feel like you again”•ไฮไลท์!! พบ CRYBABY LET YOUR COLORS POP GIANT FIGURE ขนาด 3.5 เมตร และเปิดตัวคอลเล็คชั่นใหม่สุดคิ้วท์ CRYBABY PRIDE PARADE FIGURE Limited Edition ดีไซน์สายรุ้ง ที่มาพร้อม POP BEAN สีสด•Galderma Presents ตลาดโสด ครั้งที่ 2 ตอน #โสดไม่ทำทรง By Spicydisc: ขยายพื้นที่เต็มลานเซ็นทรัลเวิลด์ 3 วันเต็ม รวม 200 ร้านดัง ครบทั้งแฟชั่น ร้านอาหาร ดนตรี และเรื่องราวของศาสตร์การดูดวง ที่พร้อมให้คนโสดทุกทรงมาร่วมสนุกกันได้ ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 67•Bangkok Pride Parade 2024: ร่วมฉลองกับการสมรสเท่าเทียมให้กับทุกเพศ ปักหมุดจุดแลนด์มาร์ก ฟินาเล่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ของขบวนพาเหรด Bangkok Pride พร้อมด้วย เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่จะร่วมอยู่ในขบวนครั้งนี้ด้วย พร้อมโบกสะบัดความสวยงามของธงสีรุ้งให้ก้องกังวาน ความยาวกว่า 200 เมตร พร้อมกิจกรรมต่อเนื่องอีกมากมาย เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป ที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ Square A–B 1 มิ.ย. 67Bangkok Pride Parade 2024 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Celebration of Love เฉลิมฉลองสมรสเท่าเทียม” เพื่อประกาศชัยชนะและความภาคภูมิใจต่อประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวเพื่อสมรสเท่าเทียมกว่า 2 ทศวรรษ โดยขบวนปีนี้ ประกอบไปด้วย 5 ขบวนหลัก 5 นิยามความรัก ที่เปิดกว้างให้ผู้เข้าร่วมตีความ แสดงออก และนำเสนอนิยามความรักในแบบของตัวเอง เพื่อใช้ความรักนำทางและสร้างสรรค์สังคมที่เท่าเทียม เริ่มตั้งขบวน เวลา 15.00 น. ณ ลานหน้าอาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เดินขบวนบนถนนพระราม 1 มุ่งหน้าสู่ แยกราชประสงค์ เวลา 17.00 น. รวมระยะทางกว่า 2.5 กิโลเมตรชวนทุกคนมาร่วมฉลองงาน Pride เตรียมพบกับความยิ่งใหญ่ในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ และกิจกรรมต่างๆ มากมาย ตลอดเดือนมิถุนายน 2567 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศติดตามความเคลื่อนไหวของเซ็นทรัลพัฒนา คลิก https://www.centralpattana.co.th/th/shopping/shopping-update/lifestyle-activities #CentralPattana #เซ็นทรัลพัฒนา #PrideForAll2024 #PrideForAll #PrideMonth2024 #PrideMonth #centralwOrld #CTWRhythmofPride2024