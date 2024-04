สปอร์ต อีเว้นต์ที่นำศิลปะการต่อสู้ และความบันเทิงมาบรรจบกันอย่างลงตัว

ONE Fight Night คือ ซีรีย์ อีเว้นต์จัดโดย ONE Championship รายการศิลปะการต่อสู้แบบผสมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเพื่อถ่ายทอดสดจากประเทศไทยไปยัง 190 ประเทศทั่วโลกผ่านทาง Amazon Prime Video ในแต่ละรายการ ไม่เพียงแต่คุณจะได้ลุ้นสุดตัวไปกับการประลองฝีมือเพื่อชิงชัยในกติกาการต่อสู้แบบผสม (MMA), มวยไทย, และคิกบ็อกซิ่ง แต่ยังได้เพลิดเพลินไปกับการนำวัฒนธรรมและประเพณีการต่อสู้ของนักกีฬาแต่ละชาติมาเล่าผ่านทักษะการต่อสู้ของพวกเขา ONE Fight Night พร้อมนำคุณเข้าสู่โลกของความบันเทิงอีกขั้น อัดฉีดอะดรีนาลีนของคุณให้ขึ้นถึงระดับสูงสุดไปกับเสียงเชียร์ ลีลาการต่อสู้แบบมืออาชีพ ที่ทำให้คุณลืมภาพจำเดิมๆ ของมวยไทยและเกมการต่อสู้อื่นๆ ได้อย่างสิ้นเชิง

สัมผัสอีกขั้นของความบันเทิงกับ ONE Fight Night 22 ผ่านประสบการณ์การอยู่ท่ามกลางกองเชียร์ที่เชียร์อย่างสุดเสียง ตื่นตาไปกับความงดงามของศิลปะการต่อสู้แบบผสมผ่านการวาดฝีไม้ลายมือของนักกีฬามืออาชีพ ให้ไฟต์นี้เป็นที่สุดแห่งประสบการณ์แบบครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณ ซื้อบัตรเข้าชม ONE Fight Night 22 ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 ณ สนามมวยเวทีลุมพินีได้ที่ thaiticketmajor.com หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ONE Fight Night และ ONE Championship ได้ที่ https://www.onefc.com/th/