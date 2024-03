อิมแพ็คฯ ต้องสะเทือน “แสตมป์” จับมือ “ตะวันฉาย” ป้องกันแชมป์โลก ศึก ONE 167

“แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นอะตอมเวตหญิง (105 - 115 ป.) ควงแขน “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” เจ้าของแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145 - 155 ป.) สองสมัย ขึ้นสังเวียนป้องกันบัลลังก์พร้อมกันในศึก ONE 167 โดยจะถ่ายทอดสดจากอิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 8 มิ.ย.67“แสตมป์” สาวแกร่ง วัย 26 ปี จากระยอง อดีตราชินี ONE มวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง สร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์โลกได้ถึง 3 ชนิดกีฬาคนแรกของโลก หลังคว้าตำแหน่งแชมป์โลก ONE MMA รุ่นอะตอมเวต มาครองได้สำเร็จจากการเอาชนะทีเคโอ “ฮาม ซอ ฮี” สาวขาลุยรุ่นใหญ่ วัย 36 ปี จากเกาหลีใต้ ในศึก ONE Fight Nigt 14 เมื่อ 30 ก.ย.66ครั้งนี้ถึงเวลาที่ “แสตมป์” จะทำหน้าที่แชมป์โลกในสาย MMA โดยจะพบกับผู้ท้าชิงอันดับ 2 ของแรงกิง “เดนิส แซมโบอันกา” นักสู้สาวขาลุย วัย 27 ปี จากฟิลิปปินส์ หนึ่งในตัวอันตรายของรุ่น เจ้าของสถิติชนะ 5 จาก 7 ไฟต์ ที่หวังมาโค่นบัลลังก์เพื่อนสนิทชาวไทยที่รู้จักกันมานานขณะที่ “ตะวันฉาย” นักสู้สุดฮอต วัย 24 ปี จากพัทยา หลังจากขึ้นครองบัลลังก์รุ่นนี้เมื่อ 29 ก.ย.65 ก็สามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้ถึง 2 ครั้ง จาก “จามาล ยูซูพอฟ” จากตุรกี และไฟต์ล่าสุดชนะคะแนนเสียงข้างมาก “ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน” ในศึก ONE ลุมพินี 46 เมื่อ 22 ธ.ค.ที่ผ่านมา และยังครองสถิติไม่แพ้ใครเป็น 7 ไฟต์ติดต่อกันครั้งนี้ “ตะวันฉาย” เตรียมเดินหน้าป้องกันบัลลังก์มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ของตัวเองเป็นครั้งที่ 3 โดยได้คิวรีแมตช์กับ “โจ ณัฐวุฒิ” ที่เคยเจอกันมาครั้งหนึ่งในกติกาคิกบ็อกซิ่ง ในศึก ONE Fight Night 15 เมื่อ 6 ต.ค.66 ก่อนเป็นเจ้าของฉายา “ซ้ายดารา” ที่ชนะคะแนนเอกฉันท์ไปอย่างสุดมันส่วน “โจ” หลังคืนสังเวียนปะทะ “ตะวันฉาย” แบบประทับใจแฟนมวย สามารถเก็บแต้มชัยล่าสุดในกติกามวยไทยจากการเอาชนะคะแนน “ลุค ลิสซีย์” มวยมะกัน ในศึก ONE Fight Night 17 และพร้อมกลับมาท้าทายฝีมือ “ตะวันฉาย” โดยมีเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทยเป็นเดิมพันศึก ONE 167 พร้อมเสิร์ฟความตื่นเต้นเร้าใจให้แฟนกีฬาการต่อสู้ชาวไทยให้สมกับการกลับมาจัดการแข่งขันที่ อิมแพ็ค อารีนา อีกครั้งในรอบกว่า 1 ปี หลังล่าสุดในศึก ONE Fight Night 6 เมื่อ 14 ม.ค.66 ซึ่งนี่เป็นเพียงแค่การเรียกน้ำย่อยเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ยังจะมีการประกาศคู่แข่งขันมันหยุดโลกอีกมากมายในรายการนี้ ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง Thaiticketmajor.com พร้อมติดตามข่าวสารอัปเดตของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh