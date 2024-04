นิปปอนเพนต์ เปิดตัวภาพยนต์โฆษณาชุดใหม่

ณรงค์ฤทธิ์ มาลัยนวล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสี “นิปปอนเพนต์” ในประเทศไทย ในฐานะผู้ผลิตสีรายใหญ่อันดับ 1 ของเอเชีย และอันดับ 4 ของโลก จากประเทศญี่ปุ่น เล่าว่า “ภาพยนตร์โฆษณาชุด Inspired by you : สีที่คิดเพื่อคุณ มาพร้อม Brand Tagline ใหม่ “สีที่คิดเพื่อคุณ” เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นกลุ่ม Gen X, Y และขยายไปยังกลุ่ม Gen Z ว่าเราเข้าใจความต้องการที่แตกต่างในการใช้สี เพราะเชื่อว่าความหลากหลายของบุคคลเมื่อรวมกันแล้วจะสร้างสรรค์และเติมเต็มซึ่งกันและกัน เฉกเช่นความหลากหลายของสีที่เมื่อรวมกันแล้วจะสร้างพลังบวก ส่งผลดีต่อจิตใจ สะท้อนความเป็นตัวตน รวมถึงบุคลิกของแต่ละคน และนิปปอนเพนต์ก็พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการ ตอบทุกสีสัน ที่จะสร้างสรรค์โลกใบนี้”

ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของกลุ่มคนที่มีความชัดเจนและเชื่อมั่นในตัวตน เริ่มด้วยชายหนุ่มสุดคูลกับสไตล์การแต่งตัวลุค Genderless ผู้ชัดเจนในความเป็นตัวเอง เปรียบเสมือน “สีที่ชัดในความต่าง” ตามด้วยเด็กหญิงวัยน่ารัก ในชุดเดรสเจ้าหญิงฟูฟ่อง ผู้กำลังสนุกกับการเล่นกีฬาสุดโปรดอย่างฟุตบอล โชว์ความแกร่งเกินตัว ราวกับ “สีที่แกร่งเกินตัว” และช่างสักสาวผู้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ลายสักทันสมัย ตามแนวที่ตนเองชื่นชอบ เปรียบได้กับ “สีที่เชื่อในตัวตน” รวมถึงชายสูงวัย ผู้ที่ไม่เคยละทิ้งความฝันการเป็นศิลปินและยังรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้วาดภาพ เสมือน “สีที่ไม่จางหายตามกาลเวลา”

“โฆษณาชุด Inspired by you : สีที่คิดเพื่อคุณ ใช้งบประมาณในการทำโฆษณามากที่สุดในรอบ 10 ปี เป็นการปรับภาพลักษณ์ของนิปปอนเพนต์ให้ทันสมัย และสื่อว่าเราเป็นแบรนด์สีที่เข้าใจและสนับสนุนทุกคุณค่าของ ความต่างในตัวคุณ นับเป็นการฉีกแนวการทำโฆษณาผลิตภัณฑ์สีที่มักมุ่งเน้นฟังก์ชันการใช้งาน และคุณสมบัติของสีเป็นหลัก แต่นิปปอนเพนต์อยากบอกว่านอกจากเราจะเชี่ยวชาญแล้ว เรายังนำความเชี่ยวชาญมาใช้ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ด้วย เราคาดหวังว่าโฆษณาชุดนี้จะทำให้ลูกค้าจดจำแบรนด์นิปปอนเพนต์ในฐานะแบรนด์สีคุณภาพสูงที่แตกต่างจากแบรนด์อื่น”

ด้าน วัชระ ศิริฤทธิชัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล่าถึงแนวคิดการพัฒนาสร้างสรรค์สีของนิปปอนเพนต์ว่า “เราได้นำวิสัยทัศน์ Inspired by you มาเป็นหลัก ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สีให้กับลูกค้า โดยนำวิสัยทัศน์ Inspired by you มาเป็นหลักในการทำงานตามแบบ Think Global Act Local ที่มุ่งให้ความสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ Customer Centric คือ การมุ่งเน้นลูกค้าทุกกลุ่มเป็นศูนย์กลางและเข้าใจความต้องการอย่างถ่องแท้ Customized Solution คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชัน ที่ตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้ลูกค้า และ Concrete Innovation คือ คุณภาพและมาตรฐานจะต้องมีผลทดสอบที่ จับต้องได้ นับจากนี้ กระบวนการทำงานในทุกขั้นตอนของเราจะอยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ Inspired by you ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ โลจิสติกส์ รวมไปถึงการทำตลาด การสร้างแบรนด์ และการสื่อสารกับลูกค้า” วัชระ กล่าว

“ปีนี้เราจะได้เห็นนวัตกรรมสีแบบใหม่ ๆ จากนิปปอนเพนต์ที่คิดค้นขึ้นจากการเข้าใจอย่างถ่องแท้และยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มุ่งแก้ปัญหาที่เป็น Pain Point ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น สีคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยลดขั้นตอนการทา และทำให้การทาสีเป็นเรื่องง่าย สีที่ใช้ในการตกแต่งที่จะได้รับการพัฒนาให้มีราคาต่ำลง แต่ยังคงประสิทธิภาพและความสวยงามครบถ้วน เช่น สีเท็กซ์เจอร์ สีสร้างลาย ซึ่งทำให้พื้นผิวของบ้านแต่ละคนมีความสวยงามแตกต่างกันในราคาที่ย่อมเยา รวมทั้งสีที่เจ้าของบ้านสามารถ DIY ทาได้ด้วยตัวเอง ช่วยลดความกังวลเรื่องการหาช่างที่ถูกใจ ขณะเดียวกัน เฉดสีที่มีให้เลือกถึง 2,338 เฉด ก็ยังเป็นจุดเด่นของนิปปอนเพนต์ที่จะทำให้คนรักบ้านสนุกกับการทาสีแต่งบ้านมากขึ้น”

สำหรับคนที่ชื่นชอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มอบความคุ้มค่า นิปปอนเพนต์จะพัฒนาต่อยอดสีนิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์ (Nippon Paint Weatherbond) ให้มีความทนทานสูงขึ้นอีก ซึ่งปัจจุบันสีนิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์ จัดเป็นสีเกรดอัลตร้าพรีเมียมที่ใช้เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฟิล์มสีมีความทนทานยาวนานกว่า 15 ปี ส่วนคนที่ห่วงใยสุขภาพโดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุและเด็กเล็ก ๆ รวมถึงสัตว์เลี้ยงแสนรัก นิปปอนเพนต์จะพัฒนาต่อยอดสีเพื่อสุขภาพนิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ (Nippon Paint AirCare) ให้มีคุณสมบัติดียิ่งขึ้น ปัจจุบันสีนิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ จัดเป็นสีเกรดอัลตร้าพรีเมียม 15 ปี ที่มีมาตรฐานสูงมาก เป็นสีหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับตรารับรอง GREENGUARD GOLD CERTIFICATION มาตรฐานระดับโลก ขั้นสูงสุด จากสถาบัน UL สหรัฐอเมริกา ยืนยันความห่างไกลอันตรายจากสารระเหยเป็นพิษ และยังเป็นสีที่ปราศจากสารระเหย (Zero VOCs) ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ไร้กลิ่นฉุน ทาเสร็จเข้าอยู่ได้ทันที