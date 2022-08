สายมูก็มา! "เสมาเพชร" เผยลายสักใหม่ ปลุกใจก่อนล้างตา "ฤทธิ์เทวดา"

"ซ้ายฟ้าฝ่า" เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์ หาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจตามศรัทธาด้วยการสักยันต์มงคลไว้บนหลังและมือ เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์จะคุ้มครอง ก่อนลงศึกล้างตากับ "ฤทธิ์เทวดา เพชรยินดีอะคาเดมี" ในศึก ONE 160: อ็อก vs คริสเตียน II ที่จะถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคมนี้ลายสักกับชายชาตินักรบดูเหมือนจะเป็นของคู่กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ เสมาเพชร ในฐานะหนึ่งในนักรบบนผืนผ้าใบก็เชื่อในเรื่องของการสักยันต์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความเป็นสิริมงคลในชีวิตเช่นกันโดยเจ้าตัวเลือกสักยันต์ยอดนิยม "ยันต์ ห้าแถว" ที่เชื่อว่าจะช่วยหนุนนำชีวิตทุกด้านแบบครอบจักรวาล และยังมียันต์มือเงินมือทอง ที่เจ้าตัวสักไว้บริเวณมือทั้งสองข้างเพื่อช่วยให้มีโชคด้านการเงินหลายคนอาจสงสัยว่าเหตุผลที่ เสมาเพชร ลงทุนไปสักครั้งนี้ เป็นเพราะเจ้าตัวต้องลงศึกครั้งใหญ่กับยอดฝีมือรุ่นน้อง ฤทธิ์เทวดา ด้วยหรือไม่ เพราะศึกนี้มีเดิมพันเป็นตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต และหากเขาแพ้ เท่ากับว่าจะต้องเสียสิทธิ์ขึ้นคว้าชิงแชมป์โลกกับ "น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว" ที่รอมานานไปโดยปริยาย โดยเจ้าตัวก็เฉลยว่า"เหตุผลที่ผมไปสัก เพื่ออยากมีสิ่งยึดเหยี่ยวจิตใจ สักเพื่อมีจะได้รู้สึกว่าเรามีครูบาอาจารย์คุ้มครอง และให้ระลึกถึงคุณงามความดี ต้องปฏิบัติดี เมื่อสักแล้วก็จะเสริมความเชื่อมั่น ความศรัทธาต่อตัวเองครับ ไม่ได้มีผลต่อการเพิ่มความมั่นใจในไฟต์นี้หรอกครับ ผมแค่ต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจเท่านั้นเอง"เตรียมพบกับศึกสายเลือดครั้งสำคัญระหว่าง "เสมาเพชร vs ฤทธิ์เทวดา" ได้ในศึก ONE 160: อ็อก vs คริสเตียน II วันศุกร์ที่ 26 ส.ค.65 รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง watch.onefc.com , แอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 17.30 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 รับสัญญาณสดเวลา 21.30 น.