“นิปปอนเพนต์” มาเหนือ! อัดแคมเปญ “เหนือ SHIELD ยังมี BOND - WEATHERBOND” เขย่าตลาดสีทาภายนอกระดับพรีเมี่ยม บอกลาทุกปัญหาสีกวนใจ ดันยอดขายโต 25%

รุกตลาดสีไตรมาส 2 ส่งเรือธงบุกตลาดสีทาอาคารภายนอกระดับอัลตร้าพรีเมียม พร้อมแคมเปญเด็ดชูจุดขายความทนทานนาน 15 ปี+ ตอบรับทุกกลุ่มลูกค้า จัดเต็มกลยุทธ์ O2O มั่นใจดันยอดขายสิ้นปีโตขั้นต่ำ 25%ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสีในประเทศไทย ในฐานะผู้ผลิตสีรายใหญ่อันดับ 1 ของเอเชีย และอันดับ 4 ของโลกจากประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยว่า เพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่กลับมาขยายตัวตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2565 ที่ผ่านมา อีกทั้งการขยายตัวต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2566 ทำให้มีอุปสงค์ในตลาดเพิ่มสูงขึ้น ผนวกกับการที่ผู้บริโภคหันมาปรับปรุงที่อยู่อาศัย เพื่อเตรียมต้อนรับเทศกาลสงกรานต์และความสวยงามของบ้านในระยะยาว ทำให้นิปปอนเพนต์มองเห็นถึงโอกาสในการทำตลาดสีทาภายนอกบริษัทจึงรุกทำตลาดด้วยผลิตภัณฑ์สีสีน้ำทาอาคารภายนอก เกรดอัลตร้าพรีเมียม หนึ่งเดียวที่พร้อมมอบงานสีคุณภาพสูงสุด ทนทาน สวยงาม ด้วยสุดยอดเอกสิทธิ์เฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น กับ 4 คุณสมบัติตอบโจทย์ทุกความต้องการ ได้แก่• เหนือกาลเวลา 15 ปี +• เหนือการปกปิดรอยแตกลายงา• เหนือการปกป้องสภาวะอากาศ• เหนือการเช็ดล้างขัดถูคุณสมบัติดังกล่าวเกิดจากการที่สีถูกผลิตและพัฒนามาจากกาวอะคริลิกคุณภาพสูงที่มีการเรียงตัวของพันธะแน่นเป็นพิเศษ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของชั้นฟิล์มสี ตั้งแต่พื้นผิวภายนอกจนถึงโครงสร้างภายในฟิล์มสี ทำให้ฟิล์มสียึดเกาะดีเยี่ยม สวยเหมือนใหม่เสมอ หมดปัญหาสีซีดจาง รอยแตกลายงา ลอกล่อน บวมพอง เป็นฝุ่นชอล์ก พร้อมให้บ้านสวยทนนานกว่า 15 ปี ป้องกันการเกิดคราบด่าง-คราบเกลือ ป้องกันน้ำและความชื้นซึมเข้าสู่ผนัง อีกทั้งยังสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์สูงถึง 94% ทำให้ลดอุณหภูมิได้ถึง 12 องศาเซลเซียส และปลอดภัยจากสารปรอทและตะกั่วพร้อมกันนี้บริษัทได้จัดแคมเปญแคมเปญเชิงอบอุ่นที่เริ่มจากการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจถึงความต้องการอย่างแท้จริงของผู้ที่รักบ้าน ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์สี NIPPON PAINT WEATHERBOND อย่างแตกต่างด้วยคุณค่าทางอารมณ์ (Emotional Value) ถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์โฆษณาหลัก ชุดพร้อมแฮชแทกบอกเล่าเรื่องราวของเด็กชายและความทรงจำเกี่ยวกับสีบ้านตั้งแต่ครั้งยังเยาว์จนกระทั่งเติบโตเป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นผู้ผ่านเรื่องราวและความรู้สึกมากมายเกี่ยวกับสีบ้านมาตลอดระยะเวลา 15 ปี ถึงแม้ความรู้สึกและสภาพแวดล้อมของตัวบ้านจะเปลี่ยนไปมากเพียงใด แต่สีบ้านที่ทาด้วย NIPPON PAINT WEATHERBOND ก็ยังคงอยู่คู่กับความรู้สึก สวยงามตลอด ไม่เคยเปลี่ยนโดยภาพยนตร์โฆษณาชุดดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อ ตอกย้ำถึงคุณสมบัติความทนทานเป็นเลิศ สวยงามเหนือกาลเวลากว่า 15 ปีอย่างเต็มประสิทธิภาพและไม่ก่อเกิดปัญหาสีกวนใจในภายหลัง ทั้งนี้แคมเปญยังมาพร้อมแนวคิดการทำการตลาด O2O หรือ ONLINE to OFFLINE เชิงรุก เริ่มต้นด้วยการปลุกชีพตึกร้างคุ้นตา ที่เป็นเสมือนไอคอนหนึ่งแห่งย่านรัชดา - ลาดพร้าว ด้วยครีเอทีฟบิลบอร์ดซิลูเอท (Silhouette) รูปบ้านสีแดงสดกับจอแอลอีดีบอกเล่าภาพเคลื่อนไหวอย่างเข้าใจง่าย ของเด็กชายในแต่ละช่วงอายุที่เชื่อมโยงกับภาพยนตร์โฆษณาชุดความทรงจำสีไม่จาง ก่อนที่แคมเปญจะเพิ่มการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นด้วยมีเดียอีกหลายประเภทที่น่าสนใจและดึงดูดอีกทั้งแบรนด์ยังได้ยกระดับการเข้าถึงของแคมเปญและผลิตภัณฑ์ด้วยการสื่อสารเฉพาะกลุ่มความสนใจ (Customized message) พร้อมเพิ่มสีสันของแคมเปญด้วยการทำ Localized marketing ผ่าน KOLs ผู้เป็นที่รู้จักและอาศัยอยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศ ตบท้ายแคมเปญด้วยโปรโมชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องการทั้งผู้ที่ต้องการซื้อผ่านออนไลน์หรือจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทั่วประเทศจึงเหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคที่กำลังมองหาสีทาบ้านคุณภาพสูง ทนทาน สวยงาม และผู้ประกอบการทั้งช่างสี ดีไซเนอร์ เจ้าของโครงการ ฯลฯ เพื่อให้ได้งานที่สวยงาม ประหยัดเวลา ประหยัดค่าแรง และค่าใช้จ่ายในการให้บริการหลังการขาย เรียกว่าตอบโจทย์อย่างแท้จริง ทำให้มั่นใจว่าเป็นสีเรือธงที่ผลักดันให้นิปปอนเพนต์ ในปีนี้มีการเติบโต 25% ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้” นายวัชระ กล่าวทิ้งท้ายกล่าวว่า กลยุทธ์การทำตลาดของนิปปอนเพนต์ยังคงเน้นเดินหน้าตอกย้ำความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสีทาบ้านและอาคาร หรือ The Coatings Expert ผ่าน Inspired by you ภายใต้แนวคิด “3C” ได้แก่ Customer Centric Customized Solution และ Concrete Innovationโดยการทำตลาดสีครั้งนี้ เริ่มต้นด้วยการนำแนวคิด Customer Centric ผ่านการทำการศึกษาความต้องการของผู้บริโภค 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่ม Generation X และ กลุ่ม Generation Y โดยพบว่า ส่วนใหญ่ของ Generation ทั้ง 2 กลุ่ม มองหาสีทาภายนอกที่สวยงามและทนทาน บริษัทจึงเริ่มวางแผนกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารที่สอดคล้องและตอบโจทย์ ผ่านแนวคิด Customized Solution เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จะครอบคลุมทุกความต้องการ ซึ่งเราพัฒนาด้วย Concrete Innovation จนได้เป็นสุดยอดเทคโนโลยีสีเวเธอร์บอนด์”ทั้งนี้ตลาดสีทาบ้านและอาคารในปี 2566 นี้คาดว่าจะเติบโตราว 10% ส่งผลให้มีมูลค่ารวมเพิ่มขึ้นเป็น 30,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีมูลค่ารวมกว่า 27,000 ล้านบาท เติบโต 6% แบ่งออกเป็น ตลาดสีทาบ้านและอาคารที่จำหน่ายผ่านช่องทาง Modern Trade 30% มีการเติบโต 12-15% ช่องทาง Traditional Trade 50% มีการเติบโตแบบทรงตัว และช่องทาง Direct Sale 20% มีการเติบโต 8-10% ขณะที่ในปีนี้นิปปอนเพนต์ตั้งเป้าหมายที่จะเติบโต 25 %สนใจดูรายละเอียดแคมเปญพร้อมภาพยนตร์โฆษณาชุดได้ที่และ ช่องพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษมากมาย ผ่านร้านค้าชั้นนำ Modern Trade และร้านตัวแทนจำหน่ายสีนิปปอนเพนต์ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2566