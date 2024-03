นฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า “ งาน Colors of Buriram เป็นงานที่ภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดขึ้น และถือเป็นงานผ้าไทยครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ที่เปิดประตูอาณาจักรองค์ความรู้ของเส้นทางสายไหมของจังหวัดบุรีรัมย์จากอดีตที่เชื่อมโยงถึงปัจจุบัน การส่งต่อวัฒนธรรมของผู้คนทุกช่วงวัยในหลายเจนเนอเรชั่น ภายใต้แนวคิดโครงการ ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

งาน “Colors of Buriram” แบ่งเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับผ้าไหมออกเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ Threads of Time โซนที่จะพาย้อนสู่มิติแห่งประวัติศาสตร์การผลิตเส้นไหมและผ้าไหมในสมัยรัชกาลที่ 5 ไล่เรียงมาถึงปัจจุบัน ความผูกพันทางสายใยที่สืบทอดวัฒนธรรมการทอผ้าเอกลักษณ์ของชาวอำเภอพุธไธสงและอำเภอนาโพธิ์ Weaving Dreams โซนที่จะสร้างความตื่นตาตื่นใจจากเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติโทนร้อนและเย็น การสร้างสีสันและลวดลายให้กับพื้นผ้า From Earth to Elegance จัดแสดงลายผ้าไหมทั้งหมดของบุรีรัมย์ ลายผ้าโบราณ ลายผ้าที่ได้รับรางวัล ลายผ้ายุคใหม่ ไฮไลท์หรือความพิเศษของโซนนี้คือ การจัดแสดงลายผ้าพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถด้านการออกแบบ Silken Legacy แสดงนิทรรศภาพถ่ายและเรื่องราวของบุคคลผู้สืบทอด ผู้อนุรักษ์ ผู้สานต่อ จัดเป็นโซนมรดกผ้าไหมบุรีรัมย์ที่สื่อถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ การสั่งสมประสบการณ์ การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า Artisan’s Corner จัดแสดงชุดสาธิตสาวไหม ย้อมไหม ทอผ้า

นิทรรศการที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น การจัดแสดงนิทรรศการวงจรการเลี้ยงไหมจากชุมชนหัวสะพาน อำเภอพุทไธสง นิทรรศการการทอผ้ามือลายพระราชทานและอัตลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น ซึ่งนอกจากการชมนิทรรศการที่น่ารื่นรมย์ ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดีขึ้นชื่อมากมายให้ได้ช้อปอย่างเพลิดเพลิน พร้อมเหล่าเซเลบริตี้ นักแสดง และอินฟลูเอนเซอร์เบอร์ท็อปต้นๆ ของเมืองไทย อาร์ต-พศุตม์ บานแย้ม, ปิงปอง-ธงชัย ทองกันทม และป้าตือ สมบัษร ที่มาร่วมสร้างสีสันด้วยชุดแต่งกายเข้าคอนเซ็ปต์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และมาประชันความสวยงามของผ้าไหม ผ้าพื้นเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ชื่นชม

ขอเชิญชมและช้อป อลังการงานผ้าไทยครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี “COLORS OF BURIRAM” ในวันที่ 19-21 มีนาคม 2567 เวลา 10.00-18.00 น. ณ บริเวณพื้นที่จัดแสดงงาน (โดมติดแอร์ขนาดใหญ่) ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ สำรองการเข้าชมได้ที่ https://zerva.app/colorsofburiram สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0 4466 6512