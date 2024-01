วุ้นเส้น วิริฒิพา หวานละมุน 2 ลุค 2 สไตล์ ในลุคชุดวิวาห์

สวยสร้างเรื่องอีกแล้วแม่ สำหรับสาวร่างเล็ก วุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์ เป็นอีกหนึ่งสาวสุดฮอต ในแก๊งนางฟ้าที่ใช้คำว่าสวยได้เปลืองมาก ที่ล่าสุดสร้างเรื่องด้วยการอวดลุคชุดเจ้าสาวมาให้ชมกันเป็นน้ำจิ้ม งานนี้ทำเอาสาว ๆ หลายคนว้าวุ้นค้นหาที่มาของชุดกันยกใหญ่ นี่ขนาดสาววุ้นเส้นถ่ายแบบชุดแต่งงานแค่สองชุดนะ ออร่าเจ้าสาวยังกระจายแสบตาขนาดนี้แล้วงานวันจริงจะสวยฉ่ำงดงามอลังการขนาดไหน แต่ที่แน่ ๆ กระแสชุดวิวาห์ที่สาววุ้นเส้นสวมใส่ในครั้งนี้กลายเป็นที่ถูกจับตามองโดยเฉพาะในกลุ่มว่าที่เจ้าสาวมากเลยทีเดียว เพราะเป็นชุดแต่งงานที่ได้รับรางวัลจากแพรวเวดดิ้งเช็กลิสต์แห่งปี “Praew The Best of Wedding 2023” สาขา The Best Bridal และยิ่งไปกว่านั้นเจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัล คือ แบรนด์ชุดแต่งงานสุดลักชัวรี่ “วนัช กูตูร์” ห้องเสื้อที่เหล่าดาราเซเลปเลือกใช้กันมากที่สุดในตอนนี้ จะมีความพิเศษอะไรบ้างนั้นไปติดตามกัน

สำรับชุดไทยศิวาลัยสีชมพูกลีบบัวชุดนี้ สะท้อนความลักซ์ชัวรีในทุกมิติด้วยกระบวนการงานปักที่เป็นเทคนิคขั้นสูง ที่ใช้ไหมดิ้นทองดิ้นเงินเป็นอะไหล่ในการปักแทนการใช้ด้าย แม้แต่สไบด้านใน ซึ่งโดยทั่วไปมักรองด้วยผ้าพื้น ก็รังสรรค์ด้วยงานปักทั้งหมด ใช้ลวดลายดอกทิวลิปซึ่งมีความหมายดีในด้านความรัก ปักตั้งแต่สไบ ตัวเสื้อรวมถึงผ้านุ่ง โดยใส่ลูกเล่นปักคริสตัลไล่เฉดสี เพื่อเนรมิตมุมมองความงามแบบ 360 องศา

ส่วนโครงสร้างชุด ตั้งแต่สไบล้อเข้ากับเรือนร่างของเจ้าสาวผู้สวมใส่ โดยแพทเทิร์นออกแบบพิเศษให้แนบกับสรีระตรงช่วงอก ขอบสไบด้านบนพาดกับไหล่พอดี ไม่เกินหรือสั้นกว่าสรีระเพื่อความดูกลมกลืน แล้วทอดผ่านลงไปทิ้งชายจรดพื้น ชายสไบออกแบบให้มีความกว้างและบางสำหรับเวลานั่งทำพิธีจะได้ดูอ่อนช้อยงดงาม ส่วนกระโปรงออกแบบคงไว้ซึ่งจารีตและวัฒนธรรมอันงดงาม แต่ยังเดินง่ายด้วยเทคนิคพิเศษซ่อนช่วงผ่าไว้ตรงหน้านาง มีความเป็นทางการเหมาะที่จะใส่เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช รวมถึงใช้ในช่วงพิธีการได้อย่างงดงาม

สำหรับเทรนด์ชุดแต่งงานสากลต่อจากนี้ไปจะมีความวิบวับยิ่งขึ้น สำหรับเจ้าสาวร่างเล็กแบบสาวไทย การใส่ชุดในลักษณะ Ball Gown จึงช่วยสร้างอิมแพ็คได้ดี รวมไปถึงงานดีเทลที่เป็นเท็กซ์เจอร์ลูกไม้ป็อปอัพแบบ 3D การปักคริสตัลแท้อย่างสวารอฟสกี้ ชุดเจ้าสาวแบบเกาะอกพร้อมถุงมือและเวลจะมาแรง รวมถึงงานปักตกแต่งที่ล้อไปด้วยกันทั้งชุด เวล ลวดลายกระโปรง และถุงมือ เรียกว่าทิศทางของเทรนด์จะไปในทางแม็กซิมัลที่รับกับบรรยากาศของงานเวดดิ้งที่คึกคักได้อย่างดี และบรรดาดีไซเนอร์ที่ต้องการครีเอตผลงานแปลกใหม่”

