“วุ้นเส้น-ไฮโซนิกม์” ควงเปิดใจ งานแต่ง - เรือนหอ ผลัดกันรีวิวหวานฉ่ำๆ ฝ่ายชายอวยว่าที่ภรรยา สวยทั้งภายนอกและภายใน

หลังจากที่ถูกหวานใจขอแต่งงานที่ประเทศฝรั่งเศส ล่าสุดวันนี้ได้ควงว่าที่เจ้าบ่าวมาเปิดใจในงาน SEWA : The Enchanted Village Celebration and New Product Lauching ร่วมฉลองความสำเร็จยอดขาย 200 ล้านบาท พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ "SEWA ULTRA MELAS SHOTS" ณ Gaysorn Urban Resort เผยถึงฤกษ์วิวาห์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายน ปีหน้า โดยฝ่ายไฮโซนิกม์ได้รีวิวว่าที่ภรรยาอย่างหวานฉ่ำวุ้นเส้น : “จริงๆ เขาก็เห็นเรามาตั้งแต่วันแรกแหละ เริ่มเห็นตั้งแต่ทำงาน ตัวนี้ที่เปิดตัว เขาเห็นตั้งแต่วันที่เราเหนื่อยมาก คิดส่วนผสมต่างๆ เขาก็อยู่เป็นกำลังใจให้มาตลอด ก็แฮปปี้ นิกม์เขาไม่ได้เป็นคนออกสื่อบ่อย แต่พี่ๆ คุยกับเขาได้ เขาอยากมาซัปพอร์ตจริงๆ”นิกม์ : “วันนี้ตื่นเต้น เห็นเขาทำงานบ่อยอยู่แล้ว เขาทำงานเก่ง เห็นอยู่แล้วว่าทุกคนให้การซัปพอร์ตดี ตัวแทนให้การซัปพอร์ตดี รู้อยู่แล้วว่าต้องออกมาดี ก็ภูมิใจในตัววุ้นเสมอและทุกครั้ง เราก็เป็นหนูทดลองทุกตัวเลย”วุ้นเส้น : “เขาใช้เซวาทุกตัวจริงๆ บางทีเหมือนเริ่มต้นเขาใช้โสมแดงอยู่แล้ว เพราะก่อนมาเจอกันตอนนั้นเราทำเซวาแล้ว เขาใช้โสมแดงอยู่แล้วแหละ จากนั้นก็เริ่มมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ ก็ใช้หมดจนตอนนี้หน้าใสกว่าวุ้นแล้ว ไปไหนมาไหน คนนี้ก็คือขายของได้ ใช้จริง (หัวเราะ) เป็นพรีเซ็นเตอร์ใช้จริง เรียลยูสเซอร์”เผยโมเมนต์ขอแต่งงาน นิกม์ขออยู่ด้วยกันไปตลอดนิกม์ : “ตอนนั้นไปปารีสกันก่อน แล้วไปช็องปาญ ตอนนั้นวุ้นเคยบอกว่าเขาชอบโรงแรมนี้มาก (โรงแรม Domaine les Crayeres ประเทศฝรั่งเศส) ก็พากันไป ตอนนั้นวุ้นไปถ่ายงานด้วย ไปถ่ายแฟชั่น ก็เลยไปคุยกับช่างภาพว่าขอสักนิดนึงเซอร์ไพรส์วุ้นที่นี่ ตรงนี้ ในชุดแบบนี้”วุ้นเส้น : “บอกไปสิ เพิ่งบอกช่างภาพก่อน 1 วัน ช่างภาพเซอร์ไพรส์กว่า เพราะเหมือนตอนแรกที่ไป เราไปทำงาน ถ่ายแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์ใหม่ ไปถ่ายที่โน่นหมดเลย วันนึงตอนเขาขอแต่เขาก็ถ่ายให้ รูปอาจไม่ได้เยอะ เพราะไม่ได้ตั้งใจจ้างมาถ่ายอันนี้นะ ทุกคนก็เซอร์ไพรส์ แต่เพื่อนๆ ที่ไปรู้เรื่อง”นิกม์ : “เตรียมแผนไว้สักพักนึงแล้ว คุยกับพี่พีเค (ปิยะวัฒน์ เข็มเพชร) และพี่เมย์ อาฟเตอร์ยู เป็นสองคนที่ช่วยคิด เป็นที่ปรึกษา ก็คิดมาหลายเดือนแล้ว ถ้าไม่ทริปนี้ก็ทริปหน้าวุ้นเส้น : “แต่ก็เนียน มือเราไปโดนกล่องแหวน เหมือนเขาก็เดินมาถ่ายรูปคู่ใช่ไหม แล้วตากล้องก็บอกว่ากอดกันหน่อย โน่นนั่นนี่ เราก็อ๊ะๆ ถ่ายไว้ ไม่ได้เอารูปไปทำอะไร ก็ถ่ายเก็บไว้ แล้วมือเราไปโดนกระเป๋าเขา แล้วเขาซ่อนอยู่ตรงนั้น ใจเราก็แบบ แน่เลย แต่เราก็พูดไม่ออกแล้ว รออยู่ว่าเขาจะพูดอะไรต่อ”นิกม์ : “จริงๆ เตรียมสคริปต์ไว้อยู่แล้ว แต่พูดไปนิดเดียวก็จำไม่ได้ (หัวเราะ) ตื่นเต้น ตอนนี้ก็จำได้นิดหน่อย”วุ้นเส้น : “นิกม์ : “พูดว่าไร (หัวเราะ) ก็จำไม่ได้เหมือนกัน”วุ้นเส้น : “เท่าที่เราจำได้ เราคบกันมาก็มีความสุขทุกวัน หลังจากนี้อะไรนะ”นิกม์ : “วุ้นเส้น : “เขาเขิน อย่าสิ เขาไม่ใช่ดารานะ (หัวเราะ)”นิกม์ : “พูดไปนิดนึงแล้วน้ำตาเริ่มไหล ก็เลิกพูดดีกว่า เดี๋ยวน้ำตาท่วมจอ”วุ้นเส้น : “เริ่มซึ้ง (หัวเราะ) เลยหยุด ไม่ต้องซึ้งแล้ว ถ่ายรูป ทุกอย่างผ่านไปเร็วมาก”แพลนแต่งเดือนกันยายนปีหน้า เล็กๆ อบอุ่น แค่คนสนิท และคนในครอบครัว หวังจัดงานไม่เกิน 2 วันนิกม์ : “ก็คุยกันอยู่ว่าที่ไหนเมื่อไหร่”วุ้นเส้น :เพราะเพิ่งกลับมา แล้วลุยงานเลย ทั้งแบรนด์เสื้อผ้าและเซวา แต่เขาบอกก่อนแล้วว่าภายในปีนี้ทุกอย่างต้องคอนเฟิร์มแล้วว่าวัน สถานที่ คอนเซ็ปต์ทุกอย่างก็ยังไม่ได้เริ่มอะไรเลย เดี๋ยวเสร็จงานนี้ก็จะต้องแบบ สิ้นเดือนแล้วเธอ เราต้องคิดแล้ว เพราะงานวันนี้เราก็เตรียมนานเหมือนกัน เราคิดไว้แล้วว่าเพื่อนเจ้าสาวเราคือใครบ้าง ตอนนี้หลายคนช่วยกันอยู่ แต่คนทำจริงๆ ก็น่าจะเวดดิ้งแพลนเนอร์แหละ ช่วยกันทำ ถามว่าตั้งใจจัดกี่วัน โอ้ย ทำไมต้องแต่งหลายวันล่ะ วันเดียวไม่พอเหรอ ไม่เกิน 2 วัน เดี๋ยวบอก (หัวเราะ)”อยากให้เป็นงานเล็กๆ แต่เพื่อนเยอะมากวุ้นเส้น : “อยากให้เล็กๆ เพื่อนๆ กันมากกว่า เล็กๆ (แต่เพื่อนเยอะมาก?) นั่นน่ะสิ (หัวเราะ) แต่เราต้องเมเนทกัน แต่เราโชคดีที่เพื่อนเขากับเพื่อนเราคือกลุ่มเดียวกันหลายคน ก็อาจให้เบียดๆ กันมาได้ แต่ว่าไม่ได้ใหญ่เป็นพันคน ไม่น่าจะขนาดนั้น”รีวิวว่าที่ภรรยา จริงใจกับทุกอย่างนิกม์ : “อะไรดีก็บอกว่าดี ถ้าไม่ดีก็บอกไม่ดี ก็เลยรู้สึกว่าประทับใจ อบอุ่นตลอด”วุ้นเส้น : “ดูแลดีไหม”นิกม์ : “ดูแลดีมาก (หัวเราะ)”วุ้นเส้น : “นิกม์ : “เราก็พยายามคุยกันตลอด มีประเด็นอะไรก็คุยกันล่วงหน้าว่ามีประเด็นอะไรไหม”วุ้นเส้น : “เขาใจเย็นด้วยแหละ ใจเย็นกันทั้งคู่ ก็เลยเออ ชิลๆ ไป”อยู่กับนิกม์แล้วสบายใจ หน้าโทรมก็รับได้ ไม่ท็อกซิกใส่กันวุ้นเส้น : “ชอบที่อยู่แล้วสบายใจ เราอายุถึงจุดนึงเราจะรู้แล้วว่าเราชอบอะไร ตอนเด็กๆ เราอาจคิดว่าเอาแบบนี้ก็พอ ตามสเปกโน่นนี่ แต่ว่าพอโตขึ้นมา บางทีตามสเปก แต่นิสัยเข้ากันไม่ได้ ฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็อยู่ที่จิตใจแหละไม่ได้แบบอี๋เธอไม่สวย หน้าเขาเขาก็ยังเอ็นดูเรา ก็เลยโอเค ฉันเป็นอะไรก็ได้แล้วแหละ”ในสายตานิกม์ วุ้นเส้น สวยทั้งภายนอกและภายในนิกม์ : “วุ้นเส้น : “โอ้ย เขิน (หัวเราะ)”เล่าจุดขอเป็นแฟนวุ้นเส้น : “ขอ ในอาฟเตอร์ยู”นิกม์ : “รู้จักพี่เมย์ อาฟเตอร์ยูมาตั้งแต่เด็กแล้ว เป็นเพื่อนกัน พี่สาวเป็นเพื่อนกับพี่เมย์ด้วย เขาเลยเห็นมานานแล้ว เขาก็เชียร์วุ้นด้วย พาไปกินข้าวกัน และพูดตรงๆ ว่านี่เป็นแฟนกันหรือเปล่า”วุ้นเส้น : “เวลาเขาจะพูดไรเขาอาจจะไม่ค่อยกล้า ไม่มั่นใจ คุณเมย์เลยเหมือนตัวเชียร์อัปให้เราเปิดใจ (เขาเป็นคนกำหนดสถานะให้?) ใช่ เขาพูดก่อนเราอีก เป็นแฟนกันหรือเปล่า (หัวเราะ)”ปลื้มแฟนหล่อขึ้นนิกม์ : “คนชมก็ดีใจ (หัวเราะ)”วุ้นเส้น : “ก็หล่อไง หล่อขึ้น (หัวเราะ)”เล็งที่สร้างเรือนหอ ทุกวันนี้เหมือนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน และเรียนรู้กันไปวุ้นเส้น : “สักพักนึง ลองดู เวลาไปเที่ยวด้วยกัน อยู่ด้วยกัน ก็เรียนรู้กันไปแล้ว แต่จะให้จริงจังอะไร ขอคิดอีกที”ชวนแก๊งนางฟ้าครบทุกคนแน่นอนวุ้นเส้น : “ต้องชวนทุกคนแน่นอน วุ้นก็คิดว่าเพื่อนเจ้าสาวจะกี่คน เพราะเพื่อนเราก็มีหลายกลุ่ม เดี๋ยวรอดูว่าใคร แต่ก็ต้องพร้อมหมดแหละ เพราะเราต้องล็อกคิวล่วงหน้านานมาก”