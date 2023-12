ความเป็นไทยผสานการจัดดอกไม้ญี่ปุ่น

สยาม ทาคาชิมายะ ร่วมกับ ไอคอนสยาม จัดงาน “IKEBANA and Flower Show” ในคอนเซปต์ “The Journey of Rose” ผสานดอกไม้ไทยและดอกไม้ญี่ปุ่น เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 5 ปี ของ ไอคอนสยาม, ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ และครบรอบ 50 ปี สมาคมอิเคบานะ อินเตอร์เนชั่นแนล แบงค็อก แชปเตอร์ 177 พบกับนิทรรศการการจัดดอกไม้จาก Ikenobo, Ohara และ Sogetsu พร้อมบูธ ดอกไม้จากร้านค้าดังกว่า 20 ร้าน สาธิตการจัดดอกไม้ และอื่นๆ อีกมากมาย ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม

ภายในงานอบอวลไปด้วยความสดชื่นจากดอกไม้นานาพรรณ ในธีม “รุ่งเรือง รุ่งโรจน์ นิจนิรันดร์” เรียกว่าชวนแวะแชะภาพเก็บความประทับใจแทบทุกมุม สำหรับไฮไลต์สุดว้าว! ต้องยกให้การจัดนิทรรศการของ 3 สถาบันดัง “Ikenobo” ซึ่ง “Ikenobo” ถูกยกให้เป็นต้นกำเนิดของ “Ikebana” โดยมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานถึง 560 ปี ครอบคลุมทั้ง ศาสตร์การจัดดอกไม้แบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ ต่อด้วยสถาบันการจัดดอกไม้ “Ohara” และสถาบัน “Sogetsu”

ขณะเดียวกัน บนเวทียังมีการตกแต่งด้วยการจัดดอกไม้จากสมาคมอิเคบานะ อินเตอร์เนชั่นแนล แบงค็อก แชปเตอร์ 177 ที่มาในคอนเซปต์ “การฟื้นคืนของการเชื่อมต่ออันเป็นสากล” (Reviving Universal Connections) สื่อถึงประเทศไทยที่ไม่ว่าจะพบเจอกับเรื่องราวใดๆ ก็ยังคงรักษาความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สร้างสัมพันธ์อันกลมเกลียวกับประเทศต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ภายในงานยังมีการออกร้านของสยาม ทาคาชิมายะ แบรนด์ดังจากไอคอนคราฟต์ ดอกไม้แสนสวยมากมาย กับการออกร้านจำหน่ายดอกไม้และพันธุ์ไม้ดอกจากสวนชั้นนำ และเวิร์กชอปจัดดอกไม้สุดสร้างสรรค์ ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม