เสื้อยืด Peace For All ลายใหม่จากเหล่านักออกแบบ

ยูนิโคล่ เปิดตัวเสื้อยืดดีไซน์ใหม่ 4 แบบสำหรับโปรเจกต์เสื้อยืดการกุศล PEACE FOR ALL ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยคอลเลคชันล่าสุดนี้ มาพร้อมกับลวดลายสุดชิคที่ออกแบบมาให้เข้ากับช่วงเทศกาลพิเศษ ซึ่งได้เหล่านักสร้างสรรค์หลายท่านที่เคยร่วมงานกับยูนิโคล่มาร่วมออกแบบ พร้อมพบกับเสื้อยืดดีไซน์ใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคมนี้ โดยกำไรทั้งหมดจากการจำหน่ายเสื้อยืด PEACE FOR ALL จะถูกบริจาคไปยังโปรเจกต์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ UNHCR (สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ), มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) และองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล (Plan International)

เหล่าผู้สร้างสรรค์ที่ได้ร่วมออกแบบดีไซน์ใหม่นี้ ประกอบไปด้วย ยู นากาบะ ศิลปินชาวญี่ปุ่น, เฮอร์ซอก & เดอ มีรอน คู่หูสถาปนิกชาวสวิสเจ้าของรางวัลพริตซ์เกอร์ (Pritzker Prize), เอมมานูแอล มูโค สถาปนิก ศิลปิน และดีไซน์เนอร์ชาวฝรั่งเศสที่พำนักในโตเกียว และอุลตร้าแมน (ULTRAMAN) ซีรีส์ฮีโร่ระดับตำนานจากญี่ปุ่นที่ครองใจผู้คนทั่วโลก