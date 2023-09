คนดังไขเคล็ดลับการส่งต่อความสำเร็จ ‘จากรุ่นสู่รุ่น’ เพื่อต่อยอดสิ่งที่สร้าง ให้งอกงามไม่สิ้นสุด

RICHY จัดสัมมนาเปิดโอกาสลงทุนในยุคผันผวน

ริชี่ เพลซ 2002 เตรียมจัดสัมมนาหัวข้อ “Decoding New Changes with Future Investment ถอดรหัสใหม่ของการลงทุนในโลกอนาคต” ในวันที่ 17 ก.ย.66 โดยมี คุณท๊อป-จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้ง บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และตัวแทนจ