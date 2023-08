RICHY จัดสัมมนาเปิดโอกาสลงทุนในยุคผันผวน

ริชี่ เพลซ 2002 เตรียมจัดสัมมนาหัวข้อ “Decoding New Changes with Future Investment ถอดรหัสใหม่ของการลงทุนในโลกอนาคต” ในวันที่ 17 ก.ย.66 โดยมี "คุณท๊อป-จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา" ผู้ก่อตั้งบิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และตัวแทนจากศูนย์วิจัยทางด้านเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ ผู้ที่สนใจลงทะเบียนสำรองที่นั่งทันที! รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ที่นั่ง





บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) (RICHY) เตรียมจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Decoding New Changes with Future Investment ถอดรหัสใหม่ของการลงทุนในโลกอนาคต” โดยได้รับเกียรติจากคุณท๊อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด และตัวแทนจากศูนย์วิจัยทางด้านเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในงานสัมมนาครั้งนี้ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 13.00-17.00 น. โครงการเดอะริช เพลินจิต-นานา ชั้น 4 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้แล้วผ่าน https://shorturl.at/gwEG7 รับจำกัดเพียง 30 ที่นั่งเท่านั้นน.ส.พิชญา ตันโสด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) (RICHY) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ต้นปี 2566 ที่ผ่านมาภาพรวมทางเศรฐกิจ และการลงทุนมีความผันผวนในทุกช่องทางของการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นหุ้น พันธบัตร คริปโตเคอร์เรนซี ทองคำ ค่าเงิน และยังไม่สามารถช่วยในเรื่องของมรสุมที่เป็น Perfect Storm ในระบบเศรษฐกิจโลกให้ดีขึ้น อีกทั้งปัจจัยอื่นๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ ซึ่งต่างก็เป็นความเสี่ยงเสี่ยงเนื่องจากความผันผวนที่ควบคุมไม่ได้ แต่ในทางกลับกันมีสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆ บางส่วนที่เริ่มกลับมาฟื้นตัวบ้างแล้ว“ในช่วงที่โลกกำลังเผชิญกับความผันผวนแบบนี้ RICHY จึงได้คิดค้นหาทางเลือกการลงทุนที่มีความน่าสนใจ และเหมาะสำหรับกลุ่มนักลงทุนที่ยังต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำเป็นอย่างมาก นั่นคือ IP Program โปรแกรมลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่การันตีผลตอบแทนจาก RICHY ซึ่งการันตีผลตอบแทนสูงถึง 21% รวม 3 ปี* (รับผลตอบแทนต่อเนื่อง 9 ปี) ซึ่งสามารถเลือก Asset ที่เหมาะสมกับเงินในกระเป๋าของนักลงทุนแต่ละราย”สำหรับ IP Program คือ รูปแบบการลงทุนอสังหาริมทรัพย์แบบใหม่ที่เป็นลักษณะของ Service Residence ในรูปแบบโรงแรมที่ให้นักลงทุนเข้าซื้อห้องในโครงการ ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโฉนด โดยร่วมมือกับบริษัท Kokotel (Thailand) Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทผู้มีความเชี่ยวชาญด้าน Hotel Operator บริหารจัดการโรงแรมสัญชาติญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาบริหารจัดการห้องแทนเรา และนำไปปล่อยเช่าต่อเพื่อสร้างผลตอบแทน โดยโปรแกรม IP Program ให้ผลตอบแทน 2 ส่วน ประกอบด้วย 1.เป็นเจ้าของสินทรัพย์ใจกลางเพลินจิต-นานา โดยถือครองทรัพย์สินเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ สร้างมูลค่าตามศักยภาพทำเลในอนาคตซึ่งเป็นทำเลทองของนักลงทุน โดยมี capital gain ขึ้นทุกปีอย่างปฏิเสธไม่ได้ และ 2.รับปันผลกำไรทุกไตรมาสเป็นประจำสม่ำเสมอ ระยะเวลาถึง 9 ปี (การันตีสูงถึง 7% ใน 3 ปีแรก) เคลมผลตอบแทนสูงที่สุดในวงการอสังหาริมทรัพย์โดยเดอะริช เพลินจิต-นานา ที่เข้าร่วม IP Program ได้รับผลตอบรับดีเกินคาด โดยในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมา RICHY ได้เปิดให้บริการโปรแกรมนี้เพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้น อัตราเข้าพักสูงถึง 92% ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงมาก นั่นสะท้อนว่า IP Program เป็นโปรแกรมที่ตอบโจทย์การลงทุนอย่างแท้จริง ทำให้ RICHY เล็งเห็นโอกาสในการนำแบรนด์ และโครงการอื่นๆ เข้าร่วมโปรแกรมการลงทุนเพื่อรองรับและขยายกลุ่มนักลงทุนให้หลากหลายมากขึ้น โดยมีโครงการที่เข้าร่วม ได้แก่ เดอะริชสาทร-ตากสิน เดอะริช พระราม 9-ศรีนครินทร์ The 8 Collection วิสุทธิกษัตริย์ และริชพาร์ค พหลโยธิน 59 ราคาเริ่มต้น 3 ล้าน รองรับนักลงทุนและกลุ่ม startup ที่ต้องการหันมาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์“เชื่อมั่นว่างานสัมมนาในครั้งนี้จะสามารถให้ข้อมูลและแนวทางที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนที่มีความสนใจในด้านการลงทุนรูปแบบใหม่ที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจและการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืน” น.ส.พิชญา กล่าว