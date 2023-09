มื้อสายคอนเซ็ปต์ใหม่ El Sabor de Kimpton Brunch นำเสนอรสชาติ สีสันและความสนุกสไตล์ละติน

“มื้อสายคอนเซ็ปต์ใหม่ El Sabor de Kimpton Brunch เกิดขึ้นจากบทสนทนาระหว่างเพื่อนฝูงในเทศกาลอาหาร Chilli Fest ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากที่เราเพิ่งจัดไปเมื่อกลางปีนี้” ลัมแบร์โต วาลเดซ ลาร่า เอ็กเซกคิวทีฟ เชฟของโรงแรม คิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ และ สินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ, วีนแยทท์ คอลเล็คชั่น กล่าว

“อาหารมายัน ซึ่งเป็นอาหารจากถิ่นกำเนิดของบรรพบุรุษของผมมีอายุเก่าแก่กว่าสามพันปี และยังคงเป็นอาหารที่สามารถหารับประทานได้ในกลุ่มประเทศละตินแถบทะเลแคริบเบียนในปัจจุบัน อาหารมายันเป็นอาหารที่มีสีสัน มีความแตกต่างจากอาหารแบบอื่น ๆ และผมเชื่อว่าอาหารมายันสามารถทำให้เกิดบทสนทนาระหว่างมื้ออาหารได้ดี แต่พวกเราชาวละตินก็เป็นแบบนี้ล่ะครับ เราชอบกิน-ดื่ม ชอบสังสรรค์ และชอบที่จะใช้เวลาร่วมกันเพื่อการเฉลิมฉลอง ที่ประเทศเม็กซิโกเรามีคำพูดทำนองว่า ที่ไหนมีอาหาร เครื่องดื่ม และการเต้นรำก็คือการเฉลิมฉลอง”

El Sabor de Kimpton Brunch ให้บริการทุกเดือนเพื่อเฉลิมฉลองวิถีชีวิตเฉพาะตัวหรือ Vivir Mi Vida อันเป็นเอกลักษณ์ของชาวละตินอเมริกา สืบเนืองจากความสำเร็จของบรันช์ Welcome to the Playground ที่ Stock.Room โกรเซอรองต์สุดชิคของโรงแรมฯ ที่ในครั้งนี้จะมีการปรับจังหวะ (และแน่นอนว่าจะมีการเต้นรำ) เพื่อไม่เพียงนำเสนอวัฒนธรรมสไตล์เม็กซิกัน แต่ในขณะเดียวกันก็ผสมผสานรสชาติจัดจ้านของวัฒนธรรมละตินอื่น ๆ เข้าไปด้วย

บรันช์สไตล์ละตินนี้จะนำเสนออาหารมายัน-แคริบเบียน (Mayan-Caribbean) อาหารนิคเคอิจากเปรู (Nikkei) อาหารเม็กซิกันที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางที่ประกอบไปด้วยเมนูอาหารท้องถิ่นยอดฮิตจากเมืองเกเรโร (Guerrero) เมืองวาฮากา (Oaxaca) และรัฐเชียปัส (Chiapas) จากชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ของประเทศเม็กซิโก รวมไปถึงอาหารแบบสตรีทฟู้ดจากโบลิเวีย เมนูเด็ดจากบราซิล และเนื้อวัวพรีเมียมและเนื้อหมักเสิร์ฟเย็น (ชาร์กูเทรี) สไตล์อาร์เจนตินาและอิตาลี ที่มีทั้งชอริโซแบบอาร์เจนตินา เนื้อวัวดิบหมักเค็มหรือ bresaola ไส้กรอกผสมสมุนไพรและเครื่องเทศหรือ lyoner และไส้กรอกเส้นยาวขดเป็นวงหรือ salchicha parrillera

นอกจากเมนูอาหารหลากหลายแล้ว โรงแรม คิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ ยังจะต้อนรับเชฟและมิกซ์โซโลจิสต์รับเชิญจากชุมชนชาวละตินหมุนเวียนกันมาร่วมสร้างสรรค์เมนูใหม่ ๆ ร่วมกับเชฟลัมแบร์โต เพื่อมอบความสดใหม่น่าสนใจแก่นักชิมและเฉลิมฉลองมรดกทางวัฒนธรรมของพวกเขา

El Sabor de Kimpton Brunch จึงไม่ใช่แค่มื้อาหาร แต่ยังเป็นประสบการณ์ที่ส่งมอบการกิน-ดื่มที่มีเอกลัษณ์ บรันช์สไตล์ละตินนี้ยังมอบบรรยากาศครึกครื้นของเทศกาลละตินจากผู้ให้ความบันเทิง คือ DJ Camillo นักเล่นแอคคอร์เดียน วงดนตรีสี่ชิ้น The Rumberos และการเต้นซัลซ่า ฟลาเมงโก และบาชาตาสไตล์คาร์นิวัลโดย มาดาม รูจ อีกด้วย

“บรันช์ที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนจะไม่เหมือนกันเลย” แพทริค โบท ผู้จัดการทั่วไป แบรนด์ลักซ์ชัวรีและไลฟ์สไตล์ของ IHG ประเทศไทย กล่าว “เราอยากให้อาหารและบรรยากาศเป็นไปตามท่วงทำนองของมันเอง เพราะฉะนั้นจึงไม่มีการกำหนดกะเกณฑ์ใด ๆ และไฮไลท์ของเราคือการรวมตัวของเชฟชาวละตินที่อยู่อาศัยและทำงานในภูมิภาคนี้อยู่แล้วที่จะนำประสบการณ์และวัฒนธรรมของตนเองมาสร้างสีสันให้กับ Stock.Room ทุก ๆ เดือน”

El Sabor de Kimpton Brunch เสิร์ฟทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 15.00 น. ที่ Stock.Room ชั้น 5 ประกอบไปด้วยแพ็คเกจให้เลือกดังนี้

ราคา 2,500++ บาท ต่อคน รวมอาหารและซอฟท์ดริ้งค์ไม่จำกัด

ราคา 3,500++ บาทต่อคน รวมอาหาร ซอฟท์ดริ้งค์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่จำกัด

ราคา 1,250++ บาทต่อคน (สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) รวมอาหารและซอฟท์ดริ้งค์ไม่จำกัด

สมาชิก IHG One Rewards รับส่วนลด 20% สำหรับEl Sabor de Kimpton Brunch (โรงแรมฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอนี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองโต๊ะ โทร. 02 056 9999 อีเมล taste.kimptonmaalai@ihg.com

ราคาทั้งหมดยังไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษี 7%